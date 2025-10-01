Совершите захватывающее путешествие из Ташкента в живописные Чимганские горы с экскурсией, включающей посещение самого большого горнолыжного курорта Узбекистана — Амирсай.
Насладитесь подъёмом на канатной дороге и прогулкой по живописным склонам, а затем отправьтесь на лодочную прогулку по лазурным водам озера Чарвак.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотосессии
- 🏔 Захватывающие виды
- 🚠 Подъём на канатной дороге
- 🚤 Лодочная прогулка
- 🌿 Природные красоты
Что можно увидеть
- Курорт Амирсой
- Горы Чимган
- Озеро Чарвак
Описание фото-прогулки
Живописное природное путешествие Амирсой — это не только крупнейший горнолыжный курорт Узбекистана, но и живописное место, окружённое альпийскими лугами. Здесь вы найдёте удобства для отдыха: кафе, туалеты, а также трассы для катания на лыжах, доступные с октября по апрель (в зависимости от погоды). И, конечно же, прокатитесь на современной канатной дороге. Горы Чимган приглашают подняться на кресельном подъемнике, который протянулся на 2 километра и поднимает гостей на высоту около 2000 метров, при благоприятных погодных условиях. Озеро Чарвак очарует вас своей красотой. По дороге вас ждут остановки на смотровых площадках с великолепными видами для фотографий. После прогулки – живописный спуск по извилистой серпантинной трассе и возвращение в Ташкент, где вас доставят обратно к месту проживания. Важная информация:
Надевайте удобную одежду по сезону (на высоте всегда прохладнее) и возьмите наличные деньги.
Ежедневно в 8:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжный курорт Амирсой
- Горы Чимган
- Озеро Чарвак
Что включено
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- 0, 5 л воды на человека
- Фотограф
Что не входит в цену
- Входной билет на канатную дорогу (около 10-15 $ с человека)
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду по сезону (на высоте всегда прохладнее) и возьмите наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ильмира
1 окт 2025
Экскурсия классная. Места красивые.
Но! не забрали с точки, которую сами и назначили. Гид попросил приехать на другую точку, так как не хотел ехать за мной. Сказал, что вернет деньги за такси, с моей точки до другого отеля. Но деньги не вернул.
Л
Людмила
22 сен 2025
Здравствуйте, сегодня была на экскурсии с Шахрухом. Поездка очень понравилась, организация поездки просто отличная. Гид вежливый, наши пожелания учитывал, на все вопросы отвечал. Рекомендую поездку, очень комфортная экскурсия! Все прошло замечательно, время пролетело незаметно.
Е
Елена
21 сен 2025
Комфортная поездка на целый день! Спасибо гиду и водителю, которые обеспечили ее!
А
Артём
12 сен 2025
Первый раз приехали в Узбекистан, посоветоваться было не с кем и решили попробовать, от обратного самый не дорогой тур, чтоб если не угодаем, было не так обидно) Но тур, превзошёл
А
Антон
18 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Очень красивые места, очень компетентный, вежливый, приветливый гид
Входит в следующие категории Ташкента
