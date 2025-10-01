Живописное природное путешествие Амирсой — это не только крупнейший горнолыжный курорт Узбекистана, но и живописное место, окружённое альпийскими лугами. Здесь вы найдёте удобства для отдыха: кафе, туалеты, а также трассы для катания на лыжах, доступные с октября по апрель (в зависимости от погоды). И, конечно же, прокатитесь на современной канатной дороге. Горы Чимган приглашают подняться на кресельном подъемнике, который протянулся на 2 километра и поднимает гостей на высоту около 2000 метров, при благоприятных погодных условиях. Озеро Чарвак очарует вас своей красотой. По дороге вас ждут остановки на смотровых площадках с великолепными видами для фотографий. После прогулки – живописный спуск по извилистой серпантинной трассе и возвращение в Ташкент, где вас доставят обратно к месту проживания. Важная информация:

Надевайте удобную одежду по сезону (на высоте всегда прохладнее) и возьмите наличные деньги.