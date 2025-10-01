Мои заказы

Курорт Амирсой, горы Чимган и озеро Чарвак

Путешествие в Чимганские горы и на озеро Чарвак - это возможность насладиться природой и сделать незабываемые фотографии
Совершите захватывающее путешествие из Ташкента в живописные Чимганские горы с экскурсией, включающей посещение самого большого горнолыжного курорта Узбекистана — Амирсай.

Насладитесь подъёмом на канатной дороге и прогулкой по живописным склонам, а затем отправьтесь на лодочную прогулку по лазурным водам озера Чарвак.
4.8
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотосессии
  • 🏔 Захватывающие виды
  • 🚠 Подъём на канатной дороге
  • 🚤 Лодочная прогулка
  • 🌿 Природные красоты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Курорт Амирсой
  • Горы Чимган
  • Озеро Чарвак

Описание фото-прогулки

Живописное природное путешествие Амирсой — это не только крупнейший горнолыжный курорт Узбекистана, но и живописное место, окружённое альпийскими лугами. Здесь вы найдёте удобства для отдыха: кафе, туалеты, а также трассы для катания на лыжах, доступные с октября по апрель (в зависимости от погоды). И, конечно же, прокатитесь на современной канатной дороге. Горы Чимган приглашают подняться на кресельном подъемнике, который протянулся на 2 километра и поднимает гостей на высоту около 2000 метров, при благоприятных погодных условиях. Озеро Чарвак очарует вас своей красотой. По дороге вас ждут остановки на смотровых площадках с великолепными видами для фотографий. После прогулки – живописный спуск по извилистой серпантинной трассе и возвращение в Ташкент, где вас доставят обратно к месту проживания. Важная информация:
Надевайте удобную одежду по сезону (на высоте всегда прохладнее) и возьмите наличные деньги.

Ежедневно в 8:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • 0, 5 л воды на человека
  • Фотограф
Что не входит в цену
  • Входной билет на канатную дорогу (около 10-15 $ с человека)
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Надевайте удобную одежду по сезону (на высоте всегда прохладнее) и возьмите наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
И
Ильмира
1 окт 2025
Экскурсия классная. Места красивые.
Но! не забрали с точки, которую сами и назначили. Гид попросил приехать на другую точку, так как не хотел ехать за мной. Сказал, что вернет деньги за такси, с моей точки до другого отеля. Но деньги не вернул.
Л
Людмила
22 сен 2025
Здравствуйте, сегодня была на экскурсии с Шахрухом. Поездка очень понравилась, организация поездки просто отличная. Гид вежливый, наши пожелания учитывал, на все вопросы отвечал. Рекомендую поездку, очень комфортная экскурсия! Все прошло замечательно, время пролетело незаметно.
Е
Елена
21 сен 2025
Комфортная поездка на целый день! Спасибо гиду и водителю, которые обеспечили ее!
А
Артём
12 сен 2025
Первый раз приехали в Узбекистан, посоветоваться было не с кем и решили попробовать, от обратного самый не дорогой тур, чтоб если не угодаем, было не так обидно) Но тур, превзошёл
читать дальше

все ожидания!
Отличная получилась экскурсия!
За такие деньги, я даже близко не ожидал такого результата и эмоций!
Гид Шерзот приветливые и доброжелательный, всегда и во всём идёт на встречу!
Никаких гонок не устраивает, спокойно ждёт столько, сколько потребуется и это создаёт общее впечатление, взаимного удовольствия от экскурсии!
Комфортабельная и новая машина.
Только необходимо взять с собой денег, на канатные дороги 250 т. с. и 50 т с. + ещё по мелочи, еда и так далее, оплата везде возможна, как картой так и наличными, что очень удобно)
Одним словом, очень рекомендуем к посещению этот тур))

А
Антон
18 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Очень красивые места, очень компетентный, вежливый, приветливый гид

Входит в следующие категории Ташкента

