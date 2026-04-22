Вода, горы, воздух, природа — эта программа создана как любовное письмо к пейзажамТянь-Шаня. Лёгкий подъём над долинами, тишина вершин, зеркальная гладь Чарвака, древние петроглифы и тень тысячелетних платанов. Мы не будем спешить, чтобы дать красоте гор раскрываться медленно и постепенно. И чтобы спокойствие, ощущение умиротворения и романтику этих мест вы увезли с собой.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Ташкента

9:30–11:30 — современный горнолыжный курорт Амирсай

Мы поднимемся на канатной дороге на высоту 2290 метров, откуда открываются масштабные панорамы Чимганских гор. У вас будет достаточно времени для прогулки по вершине, фотографий и неспешного созерцания: Большой Чимган, живописные пики Кумбель, Джар, и гряды Угам-Чаткальского природного парка, простирающиеся до долины реки Нурекатасай.

11:45–12:25 — курорт Чимган

Кресельная канатка унесёт вас к смотровой площадке с видом на ту же вершину, но с другой перспективы — с каждым поворотом канатной дороги пейзаж будто оживает.

12:45–13:05 — смотровые площадки Чарвакского водохранилища

Здесь вода играет цветами: от серого до яркого лазурита, в зависимости от настроения неба. Летом можно окунуться в прохладу его волн, а зимой — просто слушать, как ветер играет мелодию на поверхности воды.

13:25–13:55 — Ходжикент: петроглифы и платаны

Прогулка по территории Ходжикента — встреча с глубокой историей региона. На скалах — петроглифы эпохи неолита и энеолита, созданные тысячи лет назад. Рядом — роща древних чинар (платанов), некоторым из которых более 1000 лет.

13:55–14:55 — уютный обед в местном ресторане.

14:55–16:10 — возвращение в Ташкент.

Мы раскроем для вас некоторые тайны горного мира и культуры региона

Древние и современные следы человеческой жизни в горах

Петроглифы и их значение как послания прошлого

Традиции и быт народа

Ежедневная жизнь людей в горах и у водохранилища

Народные обычаи, ремёсла и особенности местного наследия

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Lacetti. По запросу — на электромобиле (+$15)

Программу можно организовать для большего количества участников — условия обсудим в переписке

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

— обед с первым блюдом, шашлыком, салатом и чаем: $8–10 в среднем за чел.

— билеты на канатную дорогу — от $20 за чел.

— вход на пляж — от $2 за чел.