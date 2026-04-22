Маршрут четырёх стихий: из Ташкента - к вершинам Чимганских гор
Погрузиться в красоту горного Узбекистана
Вода, горы, воздух, природа — эта программа создана как любовное письмо к пейзажамТянь-Шаня.
Лёгкий подъём над долинами, тишина вершин, зеркальная гладь Чарвака, древние петроглифы и тень тысячелетних платанов. Мы не будем спешить, чтобы дать красоте гор раскрываться медленно и постепенно. И чтобы спокойствие, ощущение умиротворения и романтику этих мест вы увезли с собой.
9:30–11:30 — современный горнолыжный курорт Амирсай
Мы поднимемся на канатной дороге на высоту 2290 метров, откуда открываются масштабные панорамы Чимганских гор. У вас будет достаточно времени для прогулки по вершине, фотографий и неспешного созерцания: Большой Чимган, живописные пики Кумбель, Джар, и гряды Угам-Чаткальского природного парка, простирающиеся до долины реки Нурекатасай.
11:45–12:25 — курорт Чимган
Кресельная канатка унесёт вас к смотровой площадке с видом на ту же вершину, но с другой перспективы — с каждым поворотом канатной дороги пейзаж будто оживает.
Здесь вода играет цветами: от серого до яркого лазурита, в зависимости от настроения неба. Летом можно окунуться в прохладу его волн, а зимой — просто слушать, как ветер играет мелодию на поверхности воды.
13:25–13:55 — Ходжикент: петроглифы и платаны
Прогулка по территории Ходжикента — встреча с глубокой историей региона. На скалах — петроглифы эпохи неолита и энеолита, созданные тысячи лет назад. Рядом — роща древних чинар (платанов), некоторым из которых более 1000 лет.
13:55–14:55 — уютный обед в местном ресторане.
14:55–16:10 — возвращение в Ташкент.
Мы раскроем для вас некоторые тайны горного мира и культуры региона
Древние и современные следы человеческой жизни в горах
Петроглифы и их значение как послания прошлого
Традиции и быт народа
Ежедневная жизнь людей в горах и у водохранилища
Народные обычаи, ремёсла и особенности местного наследия
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Lacetti. По запросу — на электромобиле (+$15)
Программу можно организовать для большего количества участников — условия обсудим в переписке
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются: — обед с первым блюдом, шашлыком, салатом и чаем: $8–10 в среднем за чел. — билеты на канатную дорогу — от $20 за чел. — вход на пляж — от $2 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиявуш — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 877 туристов
Я собрал дружную команду, чтобы проводить для вас интересные экскурсии — на узбекском и русском языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждём встречи с вами.
Илья
Поездка в горы с гидом Бахой получилась замечательная! Подъемы на канатках, водохранилище, петроглифы и 800-летняя чинара оставили прекрасные впечатления. Но главное, пожалуй, то, что этот день прошёл в компании приятного интеллигентного человека и прекрасного собеседника. Спасибо за гостеприимство, Баха!
Юлия
Нам очень понравилась поездка, гид Абдурахмон все очень подробно и доброжелательно рассказал, показал невероятные места! Был внимателен и вежлив! Большое спасибо
Руслан
Были на экскурсии с Джафаром. Очень познавательно, интересно, впечатляюще! Рекомендую к посещению! Природа великолепна, люди очень отзывчивые и гостеприимные!
Марина
После экскурсии остались только положительные эмоции. Наш гид Шовкат оказался очень интересным собеседником, хорошо знающий историю не только конкретных достопримечательностей, но и своей страны в целом. Также он рассказал про национальные традиции и просто про жизнь в Ташкенте. Время пролетело незаметно. Также хотелось отметить чистоту в его комфортабельном автомобиле.
Марина
С гидом Шавкатом мы посетили горы Чимгана, канатную дорогу Амерсай, Червакское водохранилище. Очень понравилась комфортная машина класса люкс, чистый салон. Программа прошла полностью как было заявлено, по времени даже больше читать дальшеуменьшить
восьми часов. Гид очень внимательно относился к нашим просьбам, попросили купить хороший мед, не разочаровались в покупке. Важный момент: гид не возил нас в места, где навязывают покупки, а гид получает бонусы. Спасибо за чудесный день, будем рекомендовать!
Евгения
Ездили в поездку с гидом по имени Тура. Остались в восторге от гор и природы Узбекистана. Было интересно послушать о жизни местных жителей.
Наталья
Сегодня провели незабываемый день с прекрасным гидом Уткиром. С первых минут нашей встречи было ощущение, что мы давние знакомые. Непринужденное общение, интересная беседа, большое количество интереснейшей информации. Под приятным впечатлением читать дальшеуменьшить
от экскурсии остались и взрослые, и дети. Уткир показал нам яркий пример восточного гостеприимства, когда пожелания выполнялись еще до того, как мы их озвучивали. Комфортный автомобиль, динамичная экскурсия по красивейшим местам, множество информации от экскурсовода на совершенно любую тему, вкусный завтрак и обед в уютном ресторане. будем вспоминать с большой благодарностью к Уткиру!
Igor
все очень понравилось. комфорнтый электрокпр. замечательный гид. отдичный маршрут
Беляев
Привет всем! Были 09.04.2026 на экскурсии в горы Тянь Шань (курорт Амирсой), Чарвакское водохранилище, древние петроглифы. Встретил у отеля наш гид Баха, на очень комфортной эл. машине. Интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Познавательно, получили море впечатлений! Рахмат! (
Артём
Интересный тур, увидели Узбекистан еще с одной стороны!
Андрей
Организатор оперативно связался поле бронирования. Подробно ответил на наши вопросы. Эксурсия проходила в комфортабельно автомобиле. Гидом в эксурсии был Бахотдир. Интересно рассказал по ходу передвижния о достопримечательностях, обычаях, фактах о читать дальшеуменьшить
Ташкенте, окресностях и посещяемых достопримечательностях. Останавливался на видовых точках, рассказывал историю посещаемого места. Бахотдир - очень эрудированный и тактичный человек, отличный рассказчик и собеседник. По окончании экскурсии завез нас в рыбный ресторан, где мы отобедали замечательным жаренным сазаном. Экскурсия очень понравилась, буду рекомендовать знакомым.
Алена
Очень понравилась душевная экскурсия с Абдугалибом! Всю дорогу рассказывал о стране,обычаях, отвечал на вопросы. Отлично владеет русским. Дружелюбный и везде старается помочь! Рекомендую!
Павел
Отлично провел день! Вежливый гид Баходир, комфортный автомобиль, вкусный обед.
Марина
Съездили на экскурсию в горы от Ташкента - это любовь с первого взгляда!! Всего пара часов в пути, и ты уже в другом мире: потрясающие виды, чистейший воздух и полная перезагрузка. Всё организовано отлично, маршрут комфортный, успели и нагуляться, и сделать кучу фото. Спасибо гиду Бахе, все было душевно. Спасибо за эмоции! Обязательно вернёмся».
Ольга
Наш экскурсовод Баха (извиняюсь что полное имя не запомнила), отзывчивый, добрый человек. Мы, путешественники, это очень ценим. Рекомендую! Горы впечатляют! Экскурсия интересная!
Похожие экскурсии на «Маршрут четырёх стихий: из Ташкента - к вершинам Чимганских гор»