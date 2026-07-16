На квадроциклах по Тянь-Шаню: Чимган, Амирсой и Чарвак
Совместить адреналин, панорамные виды, древние петроглифы и отдых у бирюзового озера - из Ташкента
Горы Тянь-Шаня лучше всего открываются тем, кто готов свернуть с привычных туристических маршрутов. Мы отправимся туда, где заканчивается асфальт и начинаются горные тропы.
Прокатимся на квадроциклах по склонам Амирсоя и Чимгана, посмотрим на бирюзовое Чарвакское водохранилище с лучших обзорных точек, пообедаем в горах и прикоснёмся к истории, рассматривая древние петроглифы.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Ташкента
Встретимся у вашего отеля или в центре города и отправимся в сторону Западного Тянь-Шаня. По дороге поговорим о горах Узбекистана, истории региона и природных особенностях этих мест.
9:30 — панорамная остановка на перевале
Сделаем первую остановку, чтобы полюбоваться горными пейзажами, вдохнуть свежий воздух и сделать фотографии.
10:00–11:30 — квадроциклы в Амирсое
После инструктажа и получения экипировки отправимся на первый маршрут. Вас ждут грунтовые дороги, подъёмы и спуски среди живописных склонов горнолыжного курорта. Трасса подходит как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт управления квадроциклом.
12:00–13:00 — Чимган и новые маршруты
Продолжим путешествие у подножия Большого Чимгана. Здесь — ещё более впечатляющие виды на горы и Чарвакское водохранилище, а маршрут позволит почувствовать настоящий характер Тянь-Шаня.
13:30 — обед с видом на горы
Остановимся в уютном кафе, где можно попробовать блюда узбекской кухни и немного отдохнуть после активной части путешествия.
14:30 — Чарвакское водохранилище
Полюбуемся бирюзовой гладью одного из самых красивых водоёмов страны. Будет время для фото, а в тёплое время года — для купания или прогулки на катере (по желанию).
16:00 — древние петроглифы и чинара-долгожитель
Отправимся к наскальным рисункам, сохранившимся с древних времён, и рассмотрим знаменитую чинару, возраст которой превышает 850 лет. Поговорим о первых жителях этих мест и истории региона.
17:00–18:30 — возвращение в Ташкент
По дороге обратно ещё раз насладимся горными пейзажами и к вечеру вернёмся в город.
Организационные детали
Трансфер — на комфортабельном минивэне Hyundai Staria или аналогичном автомобиле
Перед заездом проводится инструктаж, выдаются шлемы и защитная экипировка
Управлять квадроциклом могут участники с 12 лет (в сопровождении инструктора). Дети младшего возраста могут ехать пассажирами со взрослым
Обед не входит в стоимость
По желанию можно подняться на канатной дороге курорта Амирсай (оплачивается отдельно по актуальному прайсу)
в понедельник и вторник в 08:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$199
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 08:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 60 туристов
Я не просто гид — я проводник в мир тайн Чарвака и Чимгана.
Вот почему путешественники выбирают мои туры:
— профессионализм: много лет вожу группы по Узбекистану
— образование: гид-экскурсовод. Могу объяснить, почему читать дальшеуменьшить
горы здесь синие, а мёд — горький
— говорю на русском
— нескучная подача. Рассказываю, например, как русско-географическое общество нашли петроглифы и почему советские учёные знали об аномальной зоне
— беру с собой артефакты — кусок окаменелого дерева или карты 19 века
— я люблю эти места. Знаю всех местных — от пасечника Василия до капитана катера
— фото и видео сделаю в подарок — сниму на ваш телефон
После экскурсии вы уедете не с сувенирами, а с ощущением, что открыли секретный Узбекистан.
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