Горы Тянь-Шаня лучше всего открываются тем, кто готов свернуть с привычных туристических маршрутов. Мы отправимся туда, где заканчивается асфальт и начинаются горные тропы. Прокатимся на квадроциклах по склонам Амирсоя и Чимгана, посмотрим на бирюзовое Чарвакское водохранилище с лучших обзорных точек, пообедаем в горах и прикоснёмся к истории, рассматривая древние петроглифы.

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Описание экскурсии

8:00 — выезд из Ташкента

Встретимся у вашего отеля или в центре города и отправимся в сторону Западного Тянь-Шаня. По дороге поговорим о горах Узбекистана, истории региона и природных особенностях этих мест.

9:30 — панорамная остановка на перевале

Сделаем первую остановку, чтобы полюбоваться горными пейзажами, вдохнуть свежий воздух и сделать фотографии.

10:00–11:30 — квадроциклы в Амирсое

После инструктажа и получения экипировки отправимся на первый маршрут. Вас ждут грунтовые дороги, подъёмы и спуски среди живописных склонов горнолыжного курорта. Трасса подходит как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт управления квадроциклом.

12:00–13:00 — Чимган и новые маршруты

Продолжим путешествие у подножия Большого Чимгана. Здесь — ещё более впечатляющие виды на горы и Чарвакское водохранилище, а маршрут позволит почувствовать настоящий характер Тянь-Шаня.

13:30 — обед с видом на горы

Остановимся в уютном кафе, где можно попробовать блюда узбекской кухни и немного отдохнуть после активной части путешествия.

14:30 — Чарвакское водохранилище

Полюбуемся бирюзовой гладью одного из самых красивых водоёмов страны. Будет время для фото, а в тёплое время года — для купания или прогулки на катере (по желанию).

16:00 — древние петроглифы и чинара-долгожитель

Отправимся к наскальным рисункам, сохранившимся с древних времён, и рассмотрим знаменитую чинару, возраст которой превышает 850 лет. Поговорим о первых жителях этих мест и истории региона.

17:00–18:30 — возвращение в Ташкент

По дороге обратно ещё раз насладимся горными пейзажами и к вечеру вернёмся в город.

Организационные детали