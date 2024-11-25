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есть семейная винодельня в 21 гектар. Погуляли по территории сада, побывали на производстве, отведали вкусные и очень не обычные сорта винограда. Всё это происходило в компании очаровательной сотрудницы винодельни Кристины. Далее. . Попробовали 6 сортов вин, 2 варианта местного "крепыша")), в качестве закуски была представлена сырная тарелка. Думаю, летом отдохнуть здесь - особенно прекрасный вариант. На территории есть и отель, и ресторан. Так же хотелось выразить благодарность и организатору этой экскурсии Зарине и её команде. Машину подали куда попросила, с комфортом привезли/увезли. Абсолютно никаких претензий. Оперативное реагирование и очень доброжелательный диалог в процессе бронирования😊чувствовалась забота и участие) Очень рекомендую воспользоваться предложениями этой команды) На винодельне я не остановилась и забронировала и другую экскурсию с ними)