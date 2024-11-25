2.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«Вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина – от сбора урожая до хранения»
Завтра в 09:00
1 янв в 09:00
от $130 за человека
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента
Насладиться узбекскими винами и традиционной кухней
«Мы заглянем за кулисы винодельческих процессов: вы узнаете, где производятся и как хранятся вина разных сортов»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
140$133 за всё до 3 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тянь-Шанские горы, оленья ферма и семейная винодельня (из Ташкента)
Полюбоваться горными видами, познакомиться с пятнистыми оленями и посетить уютную винодельню
«И на ухоженную винодельню, созданную усилиями прекрасной местной семьи»
Завтра в 09:00
1 янв в 09:00
170$162 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор25 ноября 2024Прекрасная атмосферная экскурсия. Все получили удовольствие, даже подросток 15 лет. Дегустация вкусных вин с видом на горы.
- ООльга11 ноября 2024В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур) тур на винодельню) 🙃 Да, да, в Ташкенте
- ННаталья9 ноября 2024Хорошая экскурсия по винодельне. Попробовали необычный и вкусный виноград, продегустировали вино. Очень много времени уделяется ландшафтному парку винодельни, что на мой взгляд не очень уместно. Но это уже момент представителей самой винодельни. Водитель был потрясающий! К сожалению, не запомнили его имя. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 162 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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