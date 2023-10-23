На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы

Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань

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Ответы на вопросы
Узбекистан ближе, чем кажется — всего 3 часа на самолёте из Москвы, и вы — в мире средневековых улиц, ароматных специй, ярких узоров и высоких Тянь-Шаньских гор.

Вы полюбуетесь сине-голубой мозаикой Самарканда, погуляете по древней и загадочной Бухаре, познакомитесь со столицей и пройдётесь по горным склонам.

Мы увидим, как плетут неповторимые ковры, опробуем на себе хамам 16-го века, а местная семья научит готовить плов. Вам ни о чём не надо думать — маршрут уже составлен, уютные отели найдены, а тёплая уже собирается!
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Ближайшие даты:
23
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза гражданам РФ для въезда в Узбекистан не нужна, нужен только загранпаспорт и ПЦР-тест или прививочный сертификат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Ташкент, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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