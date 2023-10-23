Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Узбекистан ближе, чем кажется — всего 3 часа на самолёте из Москвы, и вы — в мире средневековых улиц, ароматных специй, ярких узоров и высоких Тянь-Шаньских гор.
Вы полюбуетесь сине-голубой мозаикой Самарканда, погуляете по древней и загадочной Бухаре, познакомитесь со столицей и пройдётесь по горным склонам.
Мы увидим, как плетут неповторимые ковры, опробуем на себе хамам 16-го века, а местная семья научит готовить плов. Вам ни о чём не надо думать — маршрут уже составлен, уютные отели найдены, а тёплая уже собирается!
Вы полюбуетесь сине-голубой мозаикой Самарканда, погуляете по древней и загадочной Бухаре, познакомитесь со столицей и пройдётесь по горным склонам.
Мы увидим, как плетут неповторимые ковры, опробуем на себе хамам 16-го века, а местная семья научит готовить плов. Вам ни о чём не надо думать — маршрут уже составлен, уютные отели найдены, а тёплая уже собирается!
Ближайшие даты:
23
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза гражданам РФ для въезда в Узбекистан не нужна, нужен только загранпаспорт и ПЦР-тест или прививочный сертификат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённостиЗавершение: Ташкент, аэропорт, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ташкенте
Привет, я Юля и я фанат путешествий) Путешествия для меня не работа, не хобби, а просто жизнь. Я ушла из офисной работы, где 20 лет организовывала мероприятия, пресс-туры и фотосессии, и теперь занимаюсь своим любимым делом — создаю путешествия со смыслом в сложные регионы, где непросто одному (Дагестан, Осетия, Юго-Восточная Азия, Алтай, Байкал). Составляю интересные и разнообразные маршруты, где есть и история, и культура, и местные развлечения, и, конечно, самые эффектные места. Мой принцип — главное, чтобы тебе понравилось. Мне важно, чтобы ты не просто съездил, а чтобы тур превзошел твои ожидания, чтобы ты не просто посмотрел окрестности, а проникся местом, почувствовал что-то новое. Я не экономлю на отелях, питании, а самое главное — ищу гидов, влюблённых в свой регион, чтобы они смогли влюбить и тебя! Я занимаюсь йогой и медитацией, поэтому если я сама в туре, всегда практикуем с желающими по утрам) Буду очень рада лично познакомиться с тобой и ответить на любой вопрос по путешествиям и турам!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании