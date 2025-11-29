По Золотому треугольнику Узбекистана своей компанией: Ташкент, Самарканд и Бухара
Увидеть главные достопримечательности, побывать в древней обсерватории и поторговаться на базарах
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$638 за человека
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе (всё включено)
Осмотреть бирюзово-песочные древности, попробовать джизакскую самсу и подняться в горы
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
3 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$805 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$590 за человека
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$490 за человека
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$780 за человека
На автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента: индивидуальный тур
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$630 за человека
