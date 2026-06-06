Мы прогуляемся от сквера Амира Темура до площади Независимости, а потом спустимся в метро.
Вы увидите дворец Романовых, исследуете Старый город с медресе 16 века, осмотрите комплекс Хазрати Имам и Центр исламской цивилизации. По ходу — истории, практические советы и лучшие точки для фото.
Вы увидите дворец Романовых, исследуете Старый город с медресе 16 века, осмотрите комплекс Хазрати Имам и Центр исламской цивилизации. По ходу — истории, практические советы и лучшие точки для фото.
Описание экскурсии
- Встречаемся у государственного музея Темуридов, расскажу про великого завоевателя и его влияние на развитие Центральной Азии.
- Посмотрим на здание бывшего государственного банка Российской империи, где более 120 лет располагаются финансовые институты.
- Прогуляемся по скверу великого полководца Амира Темура и увидим первую гимназию, дворец и обратим внимание на советский модернизм.
- До дворца Романовых пойдём через прогулочную улицу Бродвей, где в кафе можно взять прохладительные напитки и мороженное. У дворца поговорим об изгнании великого князя и его роли в развитии Ташкента.
- Следующий пункт — площадь Независимости, откуда мы спустимся в метро и начнём исследовать подземный музей.
- На метро доедем до Старого города, где посмотрим рынок и действующее медресе 16 века.
- Финальным пунктом нашей экскурсии станет комплекс Хазрати Имам и Центр исламской цивилизации. Можно будет задержаться у центра исламской цивилизации и насладиться прекрасным свето-лазерным шоу.
Организационные детали
- Во время экскурсии ходим примерно 17000–22000 шагов.
- Рекомендуемый возраст 12+.
- Осмотр объектов снаружи.
- Билеты в метро входят в стоимость экскурсии.
- Входные билеты в медресе $2$ за чел.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$36
|Дети до 16 лет
|$27
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У государственного музея Темуридов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 4939 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете. Экскурсии проводим
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