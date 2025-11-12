Столица и крупнейший город Узбекистана Приветствуем вас в Ташкенте! Город, непохожий ни на один другой, полный ярких оттенков, ценного культурного опыта, древних достопримечательностей и восхитительной кухни. Узбекистан – страна живописных гор, пышных цветущих равнин, знойных пустынных ландшафтов и чистейших озер. Главные достопримечательности Ташкента Мы направимся в самое сердце Ташкента – сквер имени Амира Темура, осмотрим дворец князя Романова, почтим память у Монумента Мужества – символа дружбы народов в Ташкенте. Прогуляемся по старому городу, где находится духовный центр Ташкента – комплекс Хазрати Имам. Именно здесь бережно хранится одна из старейших рукописей Корана, расположен мавзолей Шейха Абу Бакра, известного тем, что предотвратил межрелигиозный конфликт. В завершение посетим один из крупнейших и древнейших рынков во всей Центральной Азии – базар Чорсу. Важная информация:

Рекомендуемая одежда для мужчин: шорты, прикрывающие колени; для женщин рекомендуется взять платки.