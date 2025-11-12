Добро пожаловать в Ташкент! В уникальный город, в город ярких красок, богатого культурного наследия, исторических памятников, потрясающей кулинарии. Узбекистан – это живописные горы, цветущие долины, жаркие пустыни и кристальные озера. Это ароматный плов, аппетитные лепешки, самса, шурпа, казан-кабоб, это совершенно новый вкус. Это многовековые традиции и уклад жизни. Это величественные архитектурные ансамбли, дворцы, мечети и минареты, голубые купола…
Описание экскурсии
Столица и крупнейший город Узбекистана Приветствуем вас в Ташкенте! Город, непохожий ни на один другой, полный ярких оттенков, ценного культурного опыта, древних достопримечательностей и восхитительной кухни. Узбекистан – страна живописных гор, пышных цветущих равнин, знойных пустынных ландшафтов и чистейших озер. Главные достопримечательности Ташкента Мы направимся в самое сердце Ташкента – сквер имени Амира Темура, осмотрим дворец князя Романова, почтим память у Монумента Мужества – символа дружбы народов в Ташкенте. Прогуляемся по старому городу, где находится духовный центр Ташкента – комплекс Хазрати Имам. Именно здесь бережно хранится одна из старейших рукописей Корана, расположен мавзолей Шейха Абу Бакра, известного тем, что предотвратил межрелигиозный конфликт. В завершение посетим один из крупнейших и древнейших рынков во всей Центральной Азии – базар Чорсу. Важная информация:
Рекомендуемая одежда для мужчин: шорты, прикрывающие колени; для женщин рекомендуется взять платки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер Амира Тимура
- Дом Романовых
- Площадь Мустакиллик (Площадь Независимости)
- Монумент Мужества
- Центр Плова «Беш Казан» (или музей Плова)
- Комплекс Хазрат Имам
- Музей Корана
- Историческая улица Ташкента
- Рынок Чорсу
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на автомобиле между точками маршрута
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Узбекистан, Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 45
Завершение: Комплекс Хазрат имам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Рекомендуемая одежда для мужчин: шорты
- Прикрывающие колени для женщин рекомендуется взять платки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
12 ноя 2025
Интересная экскурсия, насыщенная. Гид Бахтиёр очень профессиональный, рассказывал всё интересно и связано, был внимателен к нам, учитывал все пожелания и запросы. Обязательно обратимся к нему еще раз за услугами гида, если будем в Ташкенте.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Групповая
до 15 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У станции метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за человека