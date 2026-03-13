Анна

Хочу выразить большую благодарность Сиявушу и его команде гидов, которые сделали наше пребывание в Узбекистане незабываемым. Маршрут был продуман полностью под нас, с учетом всех пожеланий. Наш гид Шовкат познакомил нас не только с достопримечательностями, но и с традициями, культурой страны. Я нашла самую вкусную самсу) Мы увидели второй в мире институт солнца и самую красивую горнолыжку!