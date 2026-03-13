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По следам ветра и света: в Институт Солнца - из Ташкента

С посещением Чарвакского водохранилища и изучением петроглифов
Институт Солнца — своеобразные врата к звёздам.

Его огромное зеркало способно концентрировать солнечные лучи в одной точке, создавая температуру жарче 3000°C всего за считанные секунды.

Это место привлекает ученых и исследователей со всего мира — отправимся туда и мы! А затем посетим Чарвакское водохранилище и окрестности Чинаркента с вековыми чинарами и петроглифами.
5
1 отзыв
По следам ветра и света: в Институт Солнца - из Ташкента
По следам ветра и света: в Институт Солнца - из Ташкента
По следам ветра и света: в Институт Солнца - из Ташкента

Описание экскурсии

Института Солнца — символ научных достижений Узбекистана. Вы узнаете, для каких экспериментов используется комплекс и как в нём концентрируется солнечная энергия.

Простор Чимганских гор, где небо сливается с вершинами, и бирюзовое Чарвакское водохранилище с прекрасными панорамами.

Древние петроглифы в окрестностях Чинаркента. Здесь вы отдохнёте под сенью вековых чинар.

Примерный тайминг

  • 10:00 — выезд из Ташкента
  • 11:30–13:30 — посещение Института Солнца
  • 13:30–15:00 — петроглифы и Чарвакское водохранилище
  • 15:00 — выезд в Ташкент

Тайминг может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Едем на электромобиле BYD Champion, Leapmotor C01, Deepal S07
  • Дополнительно оплачиваются посещение Института Солнца — $5–6 за чел., эксперимент в нём — $10 за группу, питание (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиявуш
Сиявуш — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1457 туристов
Я собрал дружную команду, чтобы проводить для вас интересные экскурсии — на узбекском и русском языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждём встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Хочу выразить большую благодарность Сиявушу и его команде гидов, которые сделали наше пребывание в Узбекистане незабываемым. Маршрут был продуман полностью под нас, с учетом всех пожеланий. Наш гид Шовкат познакомил нас не только с достопримечательностями, но и с традициями, культурой страны. Я нашла самую вкусную самсу) Мы увидели второй в мире институт солнца и самую красивую горнолыжку!
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