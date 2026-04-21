За один день окунуться в науку и полюбоваться природой Узбекистана — всё это возможно! Мы отправимся из столицы в предгорья Западного Тянь-Шаня, где вас ждут Институт Солнца, древние петроглифы, панорамы Чарвакского водохранилища и современный горный курорт. Программа выстроена так, чтобы вы получили максимум впечатлений без спешки и усталости.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Описание фото-прогулки

Институт Солнца

Один из крупнейших солнечных комплексов в мире и уникальный научный объект советского времени. Экскурсию по территории проводят специалисты, которые здесь работают.

Вы узнаете, как система зеркал концентрирует солнечную энергию, для каких экспериментов используется комплекс и почему для его строительства выбрали именно предгорья Чаткальского хребта.

Чинаркент: петроглифы и вековые чинары

В окрестностях Чинаркента сохранились древние наскальные изображения и многовековые чинары, которые местные жители считают священными.

Мы поговорим о жизни древних племён, символике петроглифов и роли чинар в культуре региона — как природных ориентиров, мест силы и памяти.

Чарвакское водохранилище

Главное горное водохранилище Узбекистана и одна из самых фотогеничных локаций страны. Со смотровых площадок открываются панорамы на бирюзовую воду, горные хребты и плотину. Здесь будет время для прогулки, фотографий и отдыха.

Горный курорт Амирсой

Обсудим, чем живут горные посёлки сегодня и как развивается современный туризм.

У вас будет свободное время для прогулок, посещения кафе, фотографий или подъёма по канатной дороге.

Примерный тайминг

Ташкент → Институт Солнца — 1 ч

Посещение Института Солнца — 1–1,5 ч

Институт Солнца → петроглифы и чинары — 30 мин

Осмотр петроглифов — 40–60 мин

Переезд к Чарвакскому водохранилищу — 40 мин

Чарвак: прогулка, фото, отдых — 1 ч

Чарвак → курорт «Амирсой» — 30–40 мин

Курорт «Амирсой» — 1,5–2 ч

Возвращение в Ташкент — 1,5 ч

Тайминг может корректироваться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Cobalt или минивэне

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы