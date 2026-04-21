Из Ташкента в горы: Институт Солнца, Чарвак и Амирсой
Насыщенный день с остановками в дороге для отдыха и фотографий
За один день окунуться в науку и полюбоваться природой Узбекистана — всё это возможно! Мы отправимся из столицы в предгорья Западного Тянь-Шаня, где вас ждут Институт Солнца, древние петроглифы, панорамы Чарвакского водохранилища и современный горный курорт. Программа выстроена так, чтобы вы получили максимум впечатлений без спешки и усталости.
Один из крупнейших солнечных комплексов в мире и уникальный научный объект советского времени. Экскурсию по территории проводят специалисты, которые здесь работают.
Вы узнаете, как система зеркал концентрирует солнечную энергию, для каких экспериментов используется комплекс и почему для его строительства выбрали именно предгорья Чаткальского хребта.
Чинаркент: петроглифы и вековые чинары
В окрестностях Чинаркента сохранились древние наскальные изображения и многовековые чинары, которые местные жители считают священными.
Мы поговорим о жизни древних племён, символике петроглифов и роли чинар в культуре региона — как природных ориентиров, мест силы и памяти.
Чарвакское водохранилище
Главное горное водохранилище Узбекистана и одна из самых фотогеничных локаций страны. Со смотровых площадок открываются панорамы на бирюзовую воду, горные хребты и плотину. Здесь будет время для прогулки, фотографий и отдыха.
Горный курорт Амирсой
Обсудим, чем живут горные посёлки сегодня и как развивается современный туризм.
У вас будет свободное время для прогулок, посещения кафе, фотографий или подъёма по канатной дороге.
Примерный тайминг
Ташкент → Институт Солнца — 1 ч
Посещение Института Солнца — 1–1,5 ч
Институт Солнца → петроглифы и чинары — 30 мин
Осмотр петроглифов — 40–60 мин
Переезд к Чарвакскому водохранилищу — 40 мин
Чарвак: прогулка, фото, отдых — 1 ч
Чарвак → курорт «Амирсой» — 30–40 мин
Курорт «Амирсой» — 1,5–2 ч
Возвращение в Ташкент — 1,5 ч
Тайминг может корректироваться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Cobalt или минивэне
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Питание (по желанию)
Посещение Института Солнца — $5–6 за чел.
Канатная дорога и услуги курорта «Амирсой» (по желанию, по тарифам курорта)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1559 туристов
Я коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о её культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.
Отзывы и рейтинг
Виктория
очень понравились экскурсоводы и выбранный маршрут
Шерзод
Ответ организатора:
Виктория, добрый день!
Большое спасибо за ваш отзыв! Очень рады, что вам понравились экскурсоводы и выбранный маршрут.
Будем рады снова организовать для вас новые интересные поездки!
Яна
Огромное спасибо за чудесный день! Гид очень внимательный и интересный рассказчик, автомобиль комфортный, программа насыщенная.
Шерзод
Ответ организатора:
Яна, добрый день!
Большое спасибо за ваш отзыв! Очень рады, что день получился таким насыщенным и приятным.
Отдельно благодарим за тёплые слова о гиде и комфорте поездки — для нас это действительно важно.
Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
Елена
Сегодня были на экскурсии Из Ташкента в горы с гидом- водителем Шерзодом. Увезем с собой очень приятные впечатления! Шерзод превосходный в общении, хороший рассказчик, много знает о стране. Максимально заботился о нас! Благодарим его за прекрасно проведенное время. Всем обязательно рекомендуем этого человека.
Шерзод
Ответ организатора:
Елена, добрый день!
Большое спасибо за ваш тёплый отзыв! Очень рады, что поездка оставила у вас такие приятные впечатления.
Отдельная благодарность за читать дальшеуменьшить
добрые слова — нам искренне важно, чтобы гости чувствовали комфорт, заботу и интерес на протяжении всей экскурсии.
Будем рады видеть вас снова и показать ещё больше красивых мест Узбекистана!
Станислав
Мы (семья из трех человек) очень спонтанно решились подписаться на эту экскурсию и оформили заказ всего лишь за вечером за день до экскурсии. Несмотря на столь сжатые сроки Шерзод очень читать дальшеуменьшить
оперативно ответил на все вопросы и согласился нас прокатить. Всю дорогу без перерыва он делился историями об Узбекистане и даже о ближайших странах. Вишенкой на торте было то, что опять же спонтанно в конце экскурсии он отвез нас в локальную чайхону поесть самого аутентичного плова на курдючном жире на заказ, за что ему еще раз огромное спасибо!
Шерзод
Ответ организатора:
Станислав, добрый день!
Большое спасибо за ваш отзыв! Очень приятно, что даже при спонтанном решении поездка прошла комфортно и оставила у читать дальшеуменьшить
вас такие тёплые впечатления.
Рады, что вам было интересно в дороге и удалось не только увидеть красивые места, но и глубже познакомиться с культурой региона.
Отдельно приятно, что вам запомнился заезд в чайхану — такие моменты действительно делают путешествие особенным и более аутентичным.
Будем рады снова организовать для вас новые маршруты и впечатления!
Дарья
Попали в неожиданную непогоду, туман, но даже в таких обстоятельствах нашли, что посмотреть. Гид отлично все рассказывал, отвечал на вопросы подробно, посвещал в культуру, в музее солнца отличный экскурсовод был нам подобран, очень понравилось! жалко, что все смотровые накрыло туманом, так что повторила бы в хорошую погоду))
Шерзод
Ответ организатора:
Дарья, добрый день!
Спасибо большое за ваш отзыв! Даже несмотря на капризы погоды, очень рады, что экскурсия оставила у вас хорошие читать дальшеуменьшить
впечатления.
Отдельная благодарность за тёплые слова о гиде и экскурсоводе в Институте Солнца — нам важно, чтобы каждая часть программы была интересной и познавательной.
Понимаем ваше желание увидеть всё при ясной погоде — горы и смотровые действительно раскрываются совсем по-другому. Будем с радостью ждать вас снова, чтобы показать эти места уже во всей их красе!
До новых встреч!
Екатерина
Очень понравилась программа поездки, под впечатлением, спасибо гиду
Шерзод
Ответ организатора:
Екатерина, добрый день!
Большое спасибо за ваш отзыв! Очень рады, что программа поездки произвела на вас такое впечатление.
Отдельная благодарность за тёплые слова в адрес гида — обязательно передадим!
Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
Галина
Добрый день! Огромная благодарность Шерзоду, организатору великолепной экскурсии по культурно-историческим и природным памятниками за пределами Ташкента. Мы провели незабываемый день с экскурсоводом Рахатом. Интересный рассказчик, интеллигентный человек, внимательный мужчина показал читать дальшеуменьшить
и рассказал самые интересные моменты Узбекистана. Очень грамотно организована вся поездка- заезды в красивые места по дороге, знакомство с петроглифами и Чарвакским водохранилищем, институтом Солнца, водопадами и снежными вершинами гор Тянь-Шаня, мы почувствовали энергию этих мест. Смотрим наши фотографии, сделанные Рахатом, вспоминаем красивую природу, интересный рассказ о загадочных местах, делимся впечатлениями с родными и друзьями. Не увидеть горы и просторы Узбекистана, это значит не составить полное впечатление от страны. Поэтому, всем, кто хочет увидеть Узбекистан во всей его красе, обязательно посетите эту экскурсию. А влюбленным в свой край, в свою работу Шерзоду и Рахату говорим "Огромное спасибо" и желаем успеха и благодарных туристов
Шерзод
Ответ организатора:
Галина, добрый день!
Искренне благодарим вас за такой душевный, тёплый и подробный отзыв — нам очень ценно, что вы поделились своими читать дальшеуменьшить
впечатлениями.
Отдельное спасибо за добрые слова в адрес Рахата — обязательно передадим ему вашу благодарность. И, конечно, нам очень приятно, что вы отметили организацию поездки — мы действительно стараемся продумать каждую деталь, чтобы гости могли прочувствовать атмосферу и красоту этих мест.
Рады, что горы Тянь-Шаня, Чарвак, Институт Солнца и другие локации оставили у вас такие яркие эмоции и воспоминания, которые хочется пересматривать и делиться ими с близкими — это самая большая награда для нас.
Будем искренне рады видеть вас снова в Узбекистане и на наших экскурсиях! Спасибо вам за доверие и тёплые пожелания.
Татьяна
Добрый день. Редко пишу отзывы, но эта экскурсия достойна хорошего отзыва. Экскурсовод Рохат, интеллигентный, внимательный, интересно преподносит информацию. Экскурсия интересная, разнообразные впечатления. Институт солнца можно сказать не повторимый объект. Рассказали читать дальшеуменьшить
принцип действия и продемонстоиолвали как можно используя тепло солнца использовать в быту (вскипятить чайник или за несколько секунд выжечь дырку в металле). Красивая природа. Чарвакское водохранилище с бирюзовой водой и конечно величественные горы. Спвсибо за продуманную организацию и интересную экскурсию
Шерзод
Ответ организатора:
Татьяна, здравствуйте!
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв — нам очень приятно, что экскурсия оставила у вас столько ярких читать дальшеуменьшить
впечатлений.
Отдельная благодарность за добрые слова в адрес Рохата — обязательно передадим ему, ему будет очень приятно!
Рады, что вам запомнились и Институт Солнца, и чарующая природа Чарвака, и горы — мы действительно стараемся показать эти места с самой интересной стороны.
Будем рады видеть вас снова в Узбекистане и на наших экскурсиях! Спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями.
Ольга
От экскурсии только положительные эмоции, все очень красиво, Шерзод показывал наилучшие места для фотографий, по дороге рассказывал и о горах, в которые поехали и об Узбекистане в целом. По приезду читать дальшеуменьшить
на локацию показывал и рассказывал интересно и с юмором. Сделал все возможное, что бы мы посетили Институт Солнца, который накануне был закрыт по не зависящим от организатора обстоятельствам. После насыщенного впечатлениями дня проводил в кафе, где мы смогли насладиться великолепный шашлыками и любя кебабами (по очень демократичной цене). На обратной дороге в машине звучали песни из популярных советских фильмов, что добавило впечатлений. Рекомендую экскурсию и экскурсовода с полной ответственностью.
Шерзод
Ответ организатора:
Ольга, большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв!
Очень приятно, что вам понравилась поездка, атмосфера и сам маршрут. Рад, что читать дальшеуменьшить
удалось показать красивые места, поделиться историями о горах и Узбекистане, а также всё-таки организовать посещение Института Солнца, несмотря на сложности.
Отдельно приятно, что вы отметили и дорогу, и музыку, и завершение дня в кафе — для меня важно, чтобы впечатление было целостным и запоминающимся.
Буду рад снова увидеть вас в Узбекистане и показать ещё больше интересных мест!
Илья
отлично провели время, всем рекомендую. Шерзод спасибо большое.
Шерзод
Ответ организатора:
Илья, большое спасибо за отзыв!
Очень рад, что вам всё понравилось и вы хорошо провели время.
Спасибо за рекомендацию — это особенно ценно!
Буду рад увидеть вас снова!
Виктория
Всё было супер: отличный автомобиль, продуманный маршрут, интересные рассказы от гида, красивейшие виды, вкуснейшая еда. Очень рекомендую!
Шерзод
Ответ организатора:
Виктория, большое спасибо за такой тёплый отзыв! Очень рады, что вам понравились и маршрут, и атмосфера поездки — для нас это самое главное. Будем рады снова увидеть вас и показать ещё больше красивых мест!
Тезенина
Безумно благодарны нашему прекрасному гиду - Шерзоду, который организовал для моей семьи - великолепную экскурсию по культурно-историческим и природным памятниками за пределами Ташкента. Красота гор Тянь-Шань не может оставить никого читать дальшеуменьшить
равнодушным: снежные вершины и зеленые долины украшают дорогу к самой высокой точке. Удивительные Петроглифы поражают своей древностью, а водохранилище Чарвак подарит каждому лучшие инстраграммные фотки. Кроме того, Шерзод, как профессионал своего дела, рассказывал на протяжении всего пути детали каждой окрестности из проезжающих нами. Абсолютно каждому рекомендую, кто хочет познать эту уникальную атмосферу Узбекистана!
Шерзод
Ответ организатора:
Кристина, большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! Очень приятно, что экскурсия оставила у вас и вашей семьи яркие впечатления читать дальшеуменьшить
— от гор Тянь-Шаня до Чарвака и древних петроглифов. Отдельная благодарность за высокую оценку работы гида — для нас важно не просто показать места, а передать атмосферу и историю каждого уголка. Будем рады снова видеть вас в Узбекистане и открыть для вас новые маршруты!
Екатерина
Очень интересная поездка, продуманный маршрут, все четко по таймингу. А какие красивые виды открываются! Узбекистан - это не только мечети, медресе и минареты, это ещё и горы, просторы. Обязательно съездите на эту экскурсию, если хотите узнать страну ещё с другой стороны. Спасибо Шерзоду за рассказ о стране, очень здорово, когда человеку нравится то, что он делает!
Анжелика
Благодарю за классную экскурсию гида Игоря и водителя Руслана. Игорь - это бриллиант, он от всей души подготовился ко встрече гостей. За день до экскурсии прислал подробную информацию и несколько видно читать дальшеуменьшить
про Узбекистан и его региональные особенности, с такой заботой ранее я не встречалась, хотя очень много экскурсий беру на этом сайте. Игорь харизматичный рассказчик с чувством юмора, заботливый и внимательный. У него с собой были халаты и тюбетейки для фото, например. Он угощал нас вкусным хлебом с луком и кофе. Переезды между локациями были лёгкие, за интересной беседой. В Институте солнца мы поднялись на крышу (12 этаж), очень самобытное необычное место. Червак - красота 😍 Амирсой - интересное место, 2209 м над уровнем моря, чуть ниже Розы Хутор. Умиротворяющие виды из фуникулера (подъем на самый верх занимает минут 40-45). На обед можно было выбрать любой ресторан базы отдыха, я остановилась в "Сазанчике", свежий сазан на гриле - таял во рту, очень вкусно. На обратном пути мы купили клубники и были счастливы от свежего воздуха, медитации для глаз и хорошей компании. Спасибо 🙏❤
Анна
Экскурсию нам проводил гид Игорь 22 февраля. Экскурсия была очень интересная, познавательная, проведена с юмором. Человек, действительно, знает и любит страну, в которой живет, и прекрасно рассказывает гостям о ней. читать дальшеуменьшить
Время пролетело незаметно. Было ощущение, что мы гуляем с хорошим приятелем, который нам просто рассказывает о своем крае. Очень жаль, что не смогли сфотографировать червакское водохранилище с разных смотровых точек. Оказалось, что по большей части все фото в интернете сделаны с точек, где нельзя останавливать машину, и в выходной день такая остановка особо опасна (можно нарваться на штраф). Поэтому обозревали водохранилище с официальной точки и одного ракурса. Но в этом нет вины гида. Просто имейте ввиду этот нюанс. Игорь всех фотографировал (что очень важно особенно для одиноких туристов), угощал лепешками и кофе, делал все, чтобы все в группе чувствовали себя комфортно. И наверное только он правильно показывает петроглифы, но я вам не расскажу секрет:) Отдельное спасибо за чапаны, тюбетейки, папахи, в которых мы сделали классные фото. Наши мужчины просили поблагодарить Игоря за рекомендацию коньяка "Узбекистан", он оказался очень вкусным и по приятной цене. Уже после экскурсии Игорь прислал нам много дополнительных фото и видео материалов. Будем рекомендовать экскурсию и конкретно Игоря своим друзьям.
