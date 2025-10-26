Приглашаю отдохнуть от городского шума и провести день на природе! Вы насладитесь панорамами Тянь-Шанских гор и Чарвакского водохранилища. Увидите вековые чинары, и древние петроглифы. Также заедем на ухоженную винодельню, созданную усилиями прекрасной местной семьи.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Во время поездки вы:
- Полюбуетесь Тянь-Шанскими горами.
- Заедете на горнолыжный курорт Амирсой.
- Увидите Чарвакское водохранилище с бирюзовой водой.
- Посетите семейную винодельню.
Организационные детали
- Это природная поездка, не предполагающая экскурсионного сопровождения.
- Транспорт включён в стоимость: минивэн Hyundai H1.
- Дополнительные расходы: канатная дорога в Амирсое — $17 с чел., обед и дегустация вина (по желанию). Есть бесплатная дегустация, а также официальная с сомелье — 250 000 сум/чел. (по предварительному запросу).
- По запросу я готов скорректировать маршрут.
Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 499 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.Задать вопрос
Фотографии от путешественников
Наталия
26 окт 2025
Поездка нам понравилась. Это не совсем экскурсия, это осмотр природных достопримечательностей. Организовано отлично. Автомобиль хороший, гид очень доброжелательный и внимательный. Рекомендую
Д
Дарья
19 окт 2025
Спасибо большое за путешествие. Хотели увидеть горы и проехаться по местам из детства. Альберт подошел к этому очень щепетильно, дав нам возможность почувствовать себя не просто туристами, а полноценными участниками
Tigl
12 окт 2025
Спасибо огромное Альберту.
Прекрасная поездка, насмотрелись на красоты. Обязательно берите поездку на фуникулере. Это того стоит на 1000 процентов.
Е
Екатерина
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Увидели природные красоты Узбекистана. Автомобиль комфортный. Альберт на протяжении всей экскурсии окружил нас заботой и вниманием. Мы посмотрели все что хотели. Спасибо Альберту!
Т
Татьяна
7 окт 2025
Альберт, организовывает комфортабельный трансфер в интересные места, сопровождая путевой информацией. Рекомендую, если Вам нравится такой формат.
Дарья
21 сен 2025
Бронируя экскурсию не ожидала той феерии, которую получила! Альберт очень приятный, пунктуальный и внимательный забрал нас из отеля вовремя, отвез на горнолыжный курорт амирсой по дороге рассказывая о городе, стране
Н
Нина
26 авг 2025
Мы недавно вернулись из незабываемой поездки в Тянь-шанские горы и хотим поделиться впечатлениями! 🌄 Наш гид Альберт – человек с добрыми глазами и огромной душой. Встречал нас
И
Ирина
14 авг 2025
Отличная экскурсия и хороший и надежный гид с возможностью консультаций по многим вопросам. Спасибо!
В
Виктория
4 авг 2025
Невероятноя экскурсия, огромная благодарность Альберту! Наверное начну с того что нас было 8 человек (которые родились в УзССР и долгое время не были на Родине) узнали и открыли для себя
О
Ольга
12 июл 2025
Нам с дочкой очень понравилась экскурсия. Альберт внимательно послушал наши пожелания, и построил маршрут по нашим интересам. Вкусно и интересно. Не устали вообще, потому что останавливались погулять, поплавать, поесть. Активности менялись. Дочка (16 лет) сказала, что это одна из лучших поездок👌
Светлана
6 июл 2025
Альберт помог нам в нашем путешествии и очень гибко отреагировал на наши просьбы. Всё было великолепно. Спасибо Альберт!
Д
Дмитрий
15 июн 2025
Превосходно! Мы в восторге от Альберта, нам очень повезло с ним разделить это путешествие. Невероятные красоты Узбекистана, горы, озеро, а также семейная винодельня не смогут оставить равнодушными никого. Огромное спасибо Альберту за комфорт, приятную беседу и ощущение спокойствия. Это важно. Рекомендуем однозначно!
Н
Наталья
3 июн 2025
Хочу выразить благодарность Альберту за внимательность к нашим пожеланиям, за возможность скорректировать маршрут под наши желания). В этот день мы отмечали день рождения в салоне звучала музыка подобранная под мероприятие, на семейной винодельне мы замечательно отпраздновали день рождение. Горы удивительные, маршрут интересный, подойдет как взрослым так и детям.
А
Алина
28 мая 2025
Альберт, благодарим Вас за прекрасный день проведенный в необычном месте!!!! Ваша помощь, внимание и отзывчивость нам были очень приятны!!!!
Dilya
18 мая 2025
Хороший водитель, гибкий маршрут, спасибо
