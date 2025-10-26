Мои заказы

2 в 1: Тянь-Шанские горы и семейная винодельня (из Ташкента)

Полюбоваться горными видами и посетить уютную винодельню
Приглашаю отдохнуть от городского шума и провести день на природе! Вы насладитесь панорамами Тянь-Шанских гор и Чарвакского водохранилища. Увидите вековые чинары, и древние петроглифы. Также заедем на ухоженную винодельню, созданную усилиями прекрасной местной семьи.
5
22 отзыва
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Во время поездки вы:

  • Полюбуетесь Тянь-Шанскими горами.
  • Заедете на горнолыжный курорт Амирсой.
  • Увидите Чарвакское водохранилище с бирюзовой водой.
  • Посетите семейную винодельню.

Организационные детали

  • Это природная поездка, не предполагающая экскурсионного сопровождения.
  • Транспорт включён в стоимость: минивэн Hyundai H1.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога в Амирсое — $17 с чел., обед и дегустация вина (по желанию). Есть бесплатная дегустация, а также официальная с сомелье — 250 000 сум/чел. (по предварительному запросу).
  • По запросу я готов скорректировать маршрут.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 499 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Наталия
Наталия
26 окт 2025
Поездка нам понравилась. Это не совсем экскурсия, это осмотр природных достопримечательностей. Организовано отлично. Автомобиль хороший, гид очень доброжелательный и внимательный. Рекомендую
Д
Дарья
19 окт 2025
Спасибо большое за путешествие. Хотели увидеть горы и проехаться по местам из детства. Альберт подошел к этому очень щепетильно, дав нам возможность почувствовать себя не просто туристами, а полноценными участниками
путешествия. Давал столько времени, сколько требовалось, останавливался, где просили. И хоть изначально было написано, что гида нет, но водитель настолько душевно рассказывал про окружение, что и гидов никаких не надо. Однозначно за!

Спасибо большое за путешествие. Хотели увидеть горы и проехаться по местам из детства. Альберт подошел к этому очень щепетильно, дав нам возможность почувствовать себя не просто туристами, а полноценными участниками путешествия. Давал столько времени, сколько требовалось, останавливался, где просили. И хоть изначально было написано, что гида нет, но водитель настолько душевно рассказывал про окружение, что и гидов никаких не надо. Однозначно за!
Tigl
Tigl
12 окт 2025
Спасибо огромное Альберту.
Прекрасная поездка, насмотрелись на красоты. Обязательно берите поездку на фуникулере. Это того стоит на 1000 процентов.
Спасибо огромное Альберту.
Е
Екатерина
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Увидели природные красоты Узбекистана. Автомобиль комфортный. Альберт на протяжении всей экскурсии окружил нас заботой и вниманием. Мы посмотрели все что хотели. Спасибо Альберту!
Т
Татьяна
7 окт 2025
Альберт, организовывает комфортабельный трансфер в интересные места, сопровождая путевой информацией. Рекомендую, если Вам нравится такой формат.
Дарья
Дарья
21 сен 2025
Бронируя экскурсию не ожидала той феерии, которую получила! Альберт очень приятный, пунктуальный и внимательный забрал нас из отеля вовремя, отвез на горнолыжный курорт амирсой по дороге рассказывая о городе, стране
и жизни. Там вы поднимаетесь на канатной дороге на высоту 2290 м и гуляете там (прогулка самостоятельная). Виды с высоты поражают масштабом. Затем вы едете на чарвакское водохранилище и по предварительной договоренности вас могут завезти полетать на параплане, что искренне советую - планеристы профессионалы, могут и фигуры высшего пилотажа устроить - куча впечатлений гарантирована), далее поездка на водохранилище и при хорошей погоде можно искупаться. Далее поездка продолжается на частной винодельне с дегустацией - таких необычных вин мы еще не пробовали!
Очень порадовало внимание Альберта несколько раз спрашивал проголодались ли мы, хотим ли чего-то, всегда готов скорректировать маршрут под пожелания и посоветовать куда сходить и что посмотреть!

Бронируя экскурсию не ожидала той феерии, которую получила! Альберт очень приятный, пунктуальный и внимательный забрал нас из отеля вовремя, отвез на горнолыжный курорт амирсой по дороге рассказывая о городе, стране и жизни. Там вы поднимаетесь на канатной дороге на высоту 2290 м и гуляете там (прогулка самостоятельная). Виды с высоты поражают масштабом. Затем вы едете на чарвакское водохранилище и по предварительной договоренности вас могут завезти полетать на параплане, что искренне советую - планеристы профессионалы, могут и фигуры высшего пилотажа устроить - куча впечатлений гарантирована), далее поездка на водохранилище и при хорошей погоде можно искупаться. Далее поездка продолжается на частной винодельне с дегустацией - таких необычных вин мы еще не пробовали!
Очень порадовало внимание Альберта несколько раз спрашивал проголодались ли мы, хотим ли чего-то, всегда готов скорректировать маршрут под пожелания и посоветовать куда сходить и что посмотреть!
Н
Нина
26 авг 2025
Вот пример готового отзыва:



Мы недавно вернулись из незабываемой поездки в Тянь-шанские горы и хотим поделиться впечатлениями! 🌄 Наш гид Альберт – человек с добрыми глазами и огромной душой. Встречал нас
на комфортном минивэне, всё было продумано до мелочей.
Мы ездили семьей из пяти человек и каждый момент этой экскурсии стал для нас открытием. Мы побывали в Чимгане, прокатились на канатной дорогие, насладились видами Амирсоя, искупались в бассейне на Чарвакском водохранилище – эмоции зашкаливают! Отдельное удовольствие – посещение семейной винодельни, где всё сделано с любовью.

Альберт был внимателен ко всем нашим просьбам: по дороге мы друг заехали в Институт Солнца – это было очень интересно! Обед в кафе с видом на вековые чинары стал прекрасной точкой в насыщенном дне.

Спасибо Альберту за заботу, знания и атмосферу! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Тянь-Шаня и провести время с комфортом.

Вот пример готового отзыва:Вот пример готового отзыва:Вот пример готового отзыва:Вот пример готового отзыва:
И
Ирина
14 авг 2025
Отличная экскурсия и хороший и надежный гид с возможностью консультаций по многим вопросам. Спасибо!
В
Виктория
4 авг 2025
Невероятноя экскурсия, огромная благодарность Альберту! Наверное начну с того что нас было 8 человек (которые родились в УзССР и долгое время не были на Родине) узнали и открыли для себя
много нового,красивые места и море впечатлений! Красивые виды на горы,удобные места для купания,вкусный национальный ресторан на топчане,неверояно-красивое место-винодельня с красивыми японскими садами (про которые даже местные незнают)Огромное спасибо Альберту за терпение,внимание и понимание(мы были с детьми)!

Невероятноя экскурсия, огромная благодарность Альберту! Наверное начну с того что нас было 8 человек (которые родились в УзССР и долгое время не были на Родине) узнали и открыли для себя много нового,красивые места и море впечатлений! Красивые виды на горы,удобные места для купания,вкусный национальный ресторан на топчане,неверояно-красивое место-винодельня с красивыми японскими садами (про которые даже местные незнают)Огромное спасибо Альберту за терпение,внимание и понимание(мы были с детьми)!
О
Ольга
12 июл 2025
Нам с дочкой очень понравилась экскурсия. Альберт внимательно послушал наши пожелания, и построил маршрут по нашим интересам. Вкусно и интересно. Не устали вообще, потому что останавливались погулять, поплавать, поесть. Активности менялись. Дочка (16 лет) сказала, что это одна из лучших поездок👌
Светлана
Светлана
6 июл 2025
Альберт помог нам в нашем путешествии и очень гибко отреагировал на наши просьбы. Всё было великолепно. Спасибо Альберт!
Д
Дмитрий
15 июн 2025
Превосходно! Мы в восторге от Альберта, нам очень повезло с ним разделить это путешествие. Невероятные красоты Узбекистана, горы, озеро, а также семейная винодельня не смогут оставить равнодушными никого. Огромное спасибо Альберту за комфорт, приятную беседу и ощущение спокойствия. Это важно. Рекомендуем однозначно!
Превосходно! Мы в восторге от Альберта, нам очень повезло с ним разделить это путешествие. Невероятные красоты Узбекистана, горы, озеро, а также семейная винодельня не смогут оставить равнодушными никого. Огромное спасибо Альберту за комфорт, приятную беседу и ощущение спокойствия. Это важно. Рекомендуем однозначно!
Н
Наталья
3 июн 2025
Хочу выразить благодарность Альберту за внимательность к нашим пожеланиям, за возможность скорректировать маршрут под наши желания). В этот день мы отмечали день рождения в салоне звучала музыка подобранная под мероприятие, на семейной винодельне мы замечательно отпраздновали день рождение. Горы удивительные, маршрут интересный, подойдет как взрослым так и детям.
Хочу выразить благодарность Альберту за внимательность к нашим пожеланиям, за возможность скорректировать маршрут под наши желания). В этот день мы отмечали день рождения в салоне звучала музыка подобранная под мероприятие, на семейной винодельне мы замечательно отпраздновали день рождение. Горы удивительные, маршрут интересный, подойдет как взрослым так и детям.
А
Алина
28 мая 2025
Альберт, благодарим Вас за прекрасный день проведенный в необычном месте!!!! Ваша помощь, внимание и отзывчивость нам были очень приятны!!!!
Dilya
Dilya
18 мая 2025
Хороший водитель, гибкий маршрут, спасибо

