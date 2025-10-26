Наталия Поездка нам понравилась. Это не совсем экскурсия, это осмотр природных достопримечательностей. Организовано отлично. Автомобиль хороший, гид очень доброжелательный и внимательный. Рекомендую

Д Дарья читать дальше путешествия. Давал столько времени, сколько требовалось, останавливался, где просили. И хоть изначально было написано, что гида нет, но водитель настолько душевно рассказывал про окружение, что и гидов никаких не надо. Однозначно за! Спасибо большое за путешествие. Хотели увидеть горы и проехаться по местам из детства. Альберт подошел к этому очень щепетильно, дав нам возможность почувствовать себя не просто туристами, а полноценными участниками

Tigl Спасибо огромное Альберту.

Прекрасная поездка, насмотрелись на красоты. Обязательно берите поездку на фуникулере. Это того стоит на 1000 процентов.

Е Екатерина Экскурсия очень понравилась! Увидели природные красоты Узбекистана. Автомобиль комфортный. Альберт на протяжении всей экскурсии окружил нас заботой и вниманием. Мы посмотрели все что хотели. Спасибо Альберту!

Т Татьяна Альберт, организовывает комфортабельный трансфер в интересные места, сопровождая путевой информацией. Рекомендую, если Вам нравится такой формат.

Дарья читать дальше и жизни. Там вы поднимаетесь на канатной дороге на высоту 2290 м и гуляете там (прогулка самостоятельная). Виды с высоты поражают масштабом. Затем вы едете на чарвакское водохранилище и по предварительной договоренности вас могут завезти полетать на параплане, что искренне советую - планеристы профессионалы, могут и фигуры высшего пилотажа устроить - куча впечатлений гарантирована), далее поездка на водохранилище и при хорошей погоде можно искупаться. Далее поездка продолжается на частной винодельне с дегустацией - таких необычных вин мы еще не пробовали!

Очень порадовало внимание Альберта несколько раз спрашивал проголодались ли мы, хотим ли чего-то, всегда готов скорректировать маршрут под пожелания и посоветовать куда сходить и что посмотреть! Бронируя экскурсию не ожидала той феерии, которую получила! Альберт очень приятный, пунктуальный и внимательный забрал нас из отеля вовремя, отвез на горнолыжный курорт амирсой по дороге рассказывая о городе, стране

Мы недавно вернулись из незабываемой поездки в Тянь-шанские горы и хотим поделиться впечатлениями! 🌄 Наш гид Альберт – человек с добрыми глазами и огромной душой. Встречал нас читать дальше на комфортном минивэне, всё было продумано до мелочей.

Мы ездили семьей из пяти человек и каждый момент этой экскурсии стал для нас открытием. Мы побывали в Чимгане, прокатились на канатной дорогие, насладились видами Амирсоя, искупались в бассейне на Чарвакском водохранилище – эмоции зашкаливают! Отдельное удовольствие – посещение семейной винодельни, где всё сделано с любовью.



Альберт был внимателен ко всем нашим просьбам: по дороге мы друг заехали в Институт Солнца – это было очень интересно! Обед в кафе с видом на вековые чинары стал прекрасной точкой в насыщенном дне.



Спасибо Альберту за заботу, знания и атмосферу! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Тянь-Шаня и провести время с комфортом.

И Ирина Отличная экскурсия и хороший и надежный гид с возможностью консультаций по многим вопросам. Спасибо!

В Виктория читать дальше много нового,красивые места и море впечатлений! Красивые виды на горы,удобные места для купания,вкусный национальный ресторан на топчане,неверояно-красивое место-винодельня с красивыми японскими садами (про которые даже местные незнают)Огромное спасибо Альберту за терпение,внимание и понимание(мы были с детьми)! Невероятноя экскурсия, огромная благодарность Альберту! Наверное начну с того что нас было 8 человек (которые родились в УзССР и долгое время не были на Родине) узнали и открыли для себя

О Ольга Нам с дочкой очень понравилась экскурсия. Альберт внимательно послушал наши пожелания, и построил маршрут по нашим интересам. Вкусно и интересно. Не устали вообще, потому что останавливались погулять, поплавать, поесть. Активности менялись. Дочка (16 лет) сказала, что это одна из лучших поездок👌

Светлана Альберт помог нам в нашем путешествии и очень гибко отреагировал на наши просьбы. Всё было великолепно. Спасибо Альберт!

Д Дмитрий Превосходно! Мы в восторге от Альберта, нам очень повезло с ним разделить это путешествие. Невероятные красоты Узбекистана, горы, озеро, а также семейная винодельня не смогут оставить равнодушными никого. Огромное спасибо Альберту за комфорт, приятную беседу и ощущение спокойствия. Это важно. Рекомендуем однозначно!

Н Наталья Хочу выразить благодарность Альберту за внимательность к нашим пожеланиям, за возможность скорректировать маршрут под наши желания). В этот день мы отмечали день рождения в салоне звучала музыка подобранная под мероприятие, на семейной винодельне мы замечательно отпраздновали день рождение. Горы удивительные, маршрут интересный, подойдет как взрослым так и детям.

А Алина Альберт, благодарим Вас за прекрасный день проведенный в необычном месте!!!! Ваша помощь, внимание и отзывчивость нам были очень приятны!!!!