Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
В Риштане узнаете о керамическом производстве и рассмотрите изделия высокого качества, украшенные национальным орнаментом и яркой глазурью. В Маргилане побываете на знаменитой фабрике шёлковых тканей и увидите процесс изготовления. Прогуляетесь по базару и познакомитесь с достопримечательностями Коканда и Ферганы. Тур проводится только для вашей компании. Выезд из Ташкента. По желанию — старт и финиш путешествия возможен в аэропорту Ферганы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$250
Описание
Организационные детали
Тур для вас проведёт один из гидов команды.
В стоимость тура включён трансфер из Ташкента в Ферганскую долину и обратно (4 часа в одну сторону). При желании, можно заменить на авиаперелёт Ташкент-Фергана-Ташкент. В таком случае гид встретит вас в аэропорту и проводит к вашему рейсу. Билеты покупаются самостоятельно (не входят в стоимость тура).
Путешествие проводится только для вашей компании. По вашему желанию, возможно внесение корректировок в программу и замена локаций.
Программа тура по дням
Экскурсия по Коканду и керамика Риштана
Встречаемся в Ташкенте в 08:30, откуда выезжаем в Коканд (4 часа в пути). По дороге полюбуемся панорамами с горного перевала Камчик (2268 метров).
Коканд очарует нас восточным колоритом, ведь здесь сохранилась атмосфера и постройки бывшей столицы Кокандского ханства и шумные базары. Увидим дворец Худояр-хана, мечеть Джами, медресе Нарбута-бия и усыпальницу Дахма-и-Шахон. Остановимся на обед в аутентичной чайхоне.
Далее отправимся в Риштан (1 час в пути), расположенный на левом берегу Сырдарьи. Город может похвастаться своей керамикой, украшенной яркой глазурью и орнаментом. Изделия отличаются высоким качеством и художественным мастерством.
В 17:00 выезжаем в Фергану, где разместимся в гостинице (около 1 часа в пути).
Фергана и производство тканей в Маргилане
После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по Фергане. Молодой город встретит многочисленными садами, скверами, парками и аллеями. На экскурсии вы увидите значимые достопримечательности столицы Ферганской области: крепость 11-го века, мечеть 12-го века, медресе 15-го века.
В 20-минутах находится Маргилан, где на фабрике «Ёдгорлик» узнаем о производстве традиционных шёлковых тканей. Зайдём на базар и посетим медресе Саид Ахмад-Ходжа. В последней локации расположился центр народных ремёсел.
В 12:00 выезжаем из Маргилана в Ташкент. Прибытие в город ориентировочно в 18:30.
Обратите внимание, возможно заменить трансфер из Ташкента в Ферганскую долину и обратно на авиаперелёт в Фергану и обратно. Вам подойдёт этот вариант, если вы не любите длительные переезды на машине. Гид встретит вас в аэропорту Ферганы и проводит к вашему рейсу. В таком случае, программа тоже выполняется полностью, но с корректировками в порядке посещения локаций и тайминге.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10Завершение: г. Ташкент, 18:30 или г. Фергана, аэропорт, 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.