Встречаемся в Ташкенте в 08:30, откуда выезжаем в Коканд (4 часа в пути). По дороге полюбуемся панорамами с горного перевала Камчик (2268 метров).

Коканд очарует нас восточным колоритом, ведь здесь сохранилась атмосфера и постройки бывшей столицы Кокандского ханства и шумные базары. Увидим дворец Худояр-хана, мечеть Джами, медресе Нарбута-бия и усыпальницу Дахма-и-Шахон. Остановимся на обед в аутентичной чайхоне.

Далее отправимся в Риштан (1 час в пути), расположенный на левом берегу Сырдарьи. Город может похвастаться своей керамикой, украшенной яркой глазурью и орнаментом. Изделия отличаются высоким качеством и художественным мастерством.

В 17:00 выезжаем в Фергану, где разместимся в гостинице (около 1 часа в пути).