Экскурсии по рынкам Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Ташкенте на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
На машине
6 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
"Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента
«Здесь вы не только увидите природные дары нашего солнечного края и предметы местной культуры, но и услышите о богатой истории рынка»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
$128 за всё до 4 чел.
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
На машине
3 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Мечети, мавзолеи, медресе. Колоритные дворы. Древний рынок. И интересные факты о них
Начало: У медресе кукельдаш
«Центральный и древнейший рынок Ташкента, где можно найти разнообразные восточные специи, фрукты и другие товары»
Расписание: в будние дни в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
В гости к узбекской семье: поход на рынок и мастер-класс по национальной кухне
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к узбекской семье: поход на рынок и мастер-класс по национальной кухне
Провести день среди местных жителей и открыть секреты восточного гостеприимства
«По желанию вы можете отправиться вместе на легендарный рынок Чорсу — шумный, красочный и ароматный центр городской жизни»
Завтра в 14:00
13 ноя в 10:00
$120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    10 ноября 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Экскурсия состоялась. Гид профессионал своего дела. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Идеальная экскурсия и гид. Человек очень внимательный, чуткий, знающий, владеющий предметом и интеллигентный. Я в Ташкенте не первый раз, но
    читать дальше

    в эту поездку удалось увидеть совсем неизвестные места и увидеть ранее посещенные достопримечательности с нового ракурса. Было невероятно комфортно и интересно. Спасибо огромное и очень рекомендую!!

  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Гид Лола - чудесный рассказчик, искренне влюбленный в свой город. Она очень увлекательно рассказывала об
    читать дальше

    истории города, о культуре и традициях своего народа. Рекомендую однозначно.
    Одно "но". Экскурсия заявлена как 3-х часовая, поэтому я назначила встречу через 4,5 часа. Но Лола так увлеклась, что экскурсия продолжалась более 4-х часов. К сожалению, мне пришлось уйти, не дослушав до конца. Пожалуйста, указывайте тайминг точнее.

  • Р
    Раушан
    5 ноября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Отличная получилась экскурсия. Шерзод, профессионал. Все было интересно, спокойно, комфортно. Маршрут построили по нашим предпочтениям и его рекомендациям. Учтены все пожелания. 👍
  • П
    Полина
    27 октября 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Подробно, со знанием истории и глубоким уважением к культуре страны
  • А
    Арон
    24 октября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Замечательная экскурсия, а гид Шерзод учел все наши пожелания. Всё прошло на твердую пятерку. Большое спасибо!
  • И
    Илья
    12 октября 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Рустам интересно рассказал, был пунктуален и вежлив. Отличный баланс истории и любопытных фактов без ненужного переизбытка информации. После экскурсии (нас было трое) любезно подвез в пловцентр 👍
  • В
    Виктория
    3 октября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Шерзод раскрыл для нас Ташкент с разных сторон, время пролетело увлекательно и незаметно. Важным моментом была гибкость в маршруте, который
    читать дальше

    был скорректирован по нашим пожеланиям. Ташкент интересный город и особенно классно погружаться в него через призму местного колорита с таким гидом.

    Шерзод раскрыл для нас Ташкент с разных сторон, время пролетело увлекательно и незаметно. Важным моментом была гибкость в маршруте, который был скорректирован по нашим пожеланиям. Ташкент интересный город и особенно классно погружаться в него через призму местного колорита с таким гидом.
  • А
    Александр
    28 сентября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Отличная экскурсия, ощутить настроение и колорит прекрасного Ташкента
  • Л
    Леонид
    23 сентября 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Рустам пошел мне на встречу и перенёс начало экскурсии на 1 час позже. Спасибо за это!
    Не перегружая излишне историческими данными
    читать дальше

    провёл по красивым и интересным местам старого города. Получилась хорошая прогулка.
    Если бы ещё Рустам не торопился, то было бы совсем хорошо.

    Рустам пошел мне на встречу и перенёс начало экскурсии на 1 час позже. Спасибо за это!
  • М
    Мария
    21 сентября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Спасибо Шерзоду за вчерашний день! Все было комфортно, интересно и вкусно!
  • I
    Irina
    20 сентября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Первый день в Ташкенте провели с Шерзодом и начали экскурсию с базара. Уже по пути туда Шерзод рассказал нам про
    читать дальше

    город и его историю. На базаре просто глаза разбегались, поэтому было хорошо иметь с собой опытного гида, который показал нам все важные уголки понемногу. Например завёл нас в пекарню, попробовали горячию лепёшку из тандыра. Далее провез нас по городу, показал все ключевые здания, после чего отвёз нас в чайхону, где мы поели отличный плов. Большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Спасибо огромное Шерзоду за замечательную экскурсию. Шерзод - великолепный гид, с которым интересно. Огромное спасибо за внимательность и изменение маршрута
    читать дальше

    по нашей просьбе. Узнали много нового и интересного (и айран обязательно приготовим:))
    Время пролетело как один миг, и несмотря на длительность экскурсии мы совершенно не устали.
    Конечно же мы рекомендуем Шерзода и его восхитительную экскурсию.
    Спасибо огромное за интересную экскурсию, замечательное отношение и прекрасно проведенное время!

  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Очень понравилась экскурсия. Шерзод приехал вовремя на хорошей машине. Провел по базару, потом мы были в городе и в завершении
    читать дальше

    очень вкусный плов в чайхане, где мы сидели в юрте только наша компания. Мы купили все что хотели, поели на обжорных рядах на базаре и много узнали про Ташкент и про жизнь в Узбекистане. Если вам интересна жизнь простых людей, то Вам очень понравится экскурсия

  • Н
    Нина
    6 сентября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Шерзод очень грамотный и эрудированный гид! Показал нам все локации, в соответствии с нашими пожеланиями! За один день посмотрели основные достопримечательности Ташкента. Провели отличный день! В конце экскурсии Шерзод отвез нас в чайхону, где мы попробовали лучшее мясо и плов!!!!
  • С
    Светлана
    1 сентября 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Хочу поблагодарить Шерзода за нашу индивидуальную экскурсию. Рекомендую посещать рынок Чорсу только со специалистом/ гидом. Это чудеснейший лабиринт, где туристам
    читать дальше

    нужен сопровождающий/ гид/ советчик!
    Так же хочу поблагодарить Шерзода за изменение и согласование маршрута нашего пути! Много увидели, услышали и удивились!
    Как итог: Ташкент- колоритен, многообразен и вкусен)
    PS пенал- шкатулка с секретом куплена. Я разгадала, как она раскрывается

    Хочу поблагодарить Шерзода за нашу индивидуальную экскурсию. Рекомендую посещать рынок Чорсу только со специалистом/ гидом. Это чудеснейший лабиринт, где туристам нужен сопровождающий/ гид/ советчик!
Так же хочу поблагодарить Шерзода за изменение и согласование маршрута нашего пути! Много увидели, услышали и удивились!
Как итог: Ташкент- колоритен, многообразен и вкусен)
PS пенал- шкатулка с секретом куплена. Я разгадала, как она раскрывается
  • Г
    Герман
    26 августа 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Здравствуйте!
    Шерзод-замечателен и как гид, и как просто человек!)
    Очень весело и легко провели с ним время.
    Учел все наши пожелания и капризы,
    читать дальше

    и выстроил экскурсию таким образом, что бы в запланированное время все их выполнить. А запросов с нашей стороны было не мало!))
    ,, Плов в правильной чайхане,, - это было сверх всяких ожиданий.
    Все происходило не в центре плова, где обычно яблоку негде упасть, а в небольшой чайхане, куда ходят в основном местные.
    И это не все. В этой чайхане, вместо обычного зала для посетителей, стоят настоящие степные юрты, где есть на коврах и в тысячах подушек мы попробовали НАСТОЯЩИЙ узбекский плов!))
    Настоятельно рекомендую Шерзода. Не пожалеете ни одной секунды проведенной в его компании!))
    Всем мира и добра!)

    Здравствуйте!
  • M
    Mariia
    6 июля 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Если у вас образовалось свободное время между рейсами, как это было у меня, проведите его с пользой. Что можно увидеть
    читать дальше

    за 6 часов? Конечно этого времени недостаточно, чтобы съездить в горы или добраться до легендарной Бухары, но можно приятно провести его в столице Узбекистана, познакомиться с историей, культурой, гастрономией. Увидеть воочию как готовят плов в огромных казанах и попробовать его, посетить центр исламской цивилизации, пройтись по узким старинным улочкам вдоль арыков, закупиться на базаре сезонными ароматными фруктами.
    Мне повезло с выбором именно этой экскурсии. Меня встретил очень гостеприимный, эрудированный, отзывчивый человек. Шерзод, спасибо что подстроился под моё очень неудобное время пребывания, спасибо, что помог с покупками на базаре.

    Если у вас образовалось свободное время между рейсами, как это было у меня, проведите его с пользой. Что можно увидеть за 6 часов? Конечно этого времени недостаточно, чтобы съездить в горы или добраться до легендарной Бухары, но можно приятно провести его в столице Узбекистана, познакомиться с историей, культурой, гастрономией. Увидеть воочию как готовят плов в огромных казанах и попробовать его, посетить центр исламской цивилизации, пройтись по узким старинным улочкам вдоль арыков, закупиться на базаре сезонными ароматными фруктами.
Мне повезло с выбором именно этой экскурсии. Меня встретил очень гостеприимный, эрудированный, отзывчивый человек. Шерзод, спасибо что подстроился под моё очень неудобное время пребывания, спасибо, что помог с покупками на базаре.
  • В
    Вера
    24 июня 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Не все заявленные локации посмотрели, которые были заявлены и в метро я уже спускалась одна за свой счёт, хотя написано
    читать дальше

    было, что билет входит в стоимость. Да, мы посмотрели старый город, который сейчас весь в разрухе из-за ремонта для продвижения туризма. Были в Хазрати Имам, прокатились по городу и всё.

    Не все заявленные локации посмотрели, которые были заявлены и в метро я уже спускалась одна за свой счёт, хотя написано было, что билет входит в стоимость. Да, мы посмотрели старый город, который сейчас весь в разрухе из-за ремонта для продвижения туризма. Были в Хазрати Имам, прокатились по городу и всё.
  • Ю
    Юрий
    13 мая 2025
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Посчастливилось побывать на индивидуальной экскурсии вместе с гидом Шерзодом. Очень компетентный, внимательный и, что главное в общении с туристами, очень
    читать дальше

    терпеливый гид) С ним нам удалось поставить новый рекорд по длительности посещения рынка Чорсу🤭 Что в свою очередь не изменило наш маршрут в сторону сокращения количества иных объектов и все что было изначально запланировано, все было показано и обо всем было рассказано. В итоге, аж восемь часов экскурсии пролетело как одно мгновение. Легкий в общении, Шерзод создал очень комфортные условия. Обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете!!!
    Шерзоду привет из Краснодара, от Юрия, Марины и Марьяны!

