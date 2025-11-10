Индивидуальная
до 4 чел.
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
"Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента
«Здесь вы не только увидите природные дары нашего солнечного края и предметы местной культуры, но и услышите о богатой истории рынка»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
$128 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Мечети, мавзолеи, медресе. Колоритные дворы. Древний рынок. И интересные факты о них
Начало: У медресе кукельдаш
«Центральный и древнейший рынок Ташкента, где можно найти разнообразные восточные специи, фрукты и другие товары»
Расписание: в будние дни в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к узбекской семье: поход на рынок и мастер-класс по национальной кухне
Провести день среди местных жителей и открыть секреты восточного гостеприимства
«По желанию вы можете отправиться вместе на легендарный рынок Чорсу — шумный, красочный и ароматный центр городской жизни»
Завтра в 14:00
13 ноя в 10:00
$120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей10 ноября 2025Экскурсия состоялась. Гид профессионал своего дела. Рекомендую.
- ЕЕкатерина9 ноября 2025Идеальная экскурсия и гид. Человек очень внимательный, чуткий, знающий, владеющий предметом и интеллигентный. Я в Ташкенте не первый раз, но
- ЕЕлена6 ноября 2025Экскурсия очень интересная и познавательная. Гид Лола - чудесный рассказчик, искренне влюбленный в свой город. Она очень увлекательно рассказывала об
- РРаушан5 ноября 2025Отличная получилась экскурсия. Шерзод, профессионал. Все было интересно, спокойно, комфортно. Маршрут построили по нашим предпочтениям и его рекомендациям. Учтены все пожелания. 👍
- ППолина27 октября 2025Подробно, со знанием истории и глубоким уважением к культуре страны
- ААрон24 октября 2025Замечательная экскурсия, а гид Шерзод учел все наши пожелания. Всё прошло на твердую пятерку. Большое спасибо!
- ИИлья12 октября 2025Рустам интересно рассказал, был пунктуален и вежлив. Отличный баланс истории и любопытных фактов без ненужного переизбытка информации. После экскурсии (нас было трое) любезно подвез в пловцентр 👍
- ВВиктория3 октября 2025Шерзод раскрыл для нас Ташкент с разных сторон, время пролетело увлекательно и незаметно. Важным моментом была гибкость в маршруте, который
- ААлександр28 сентября 2025Отличная экскурсия, ощутить настроение и колорит прекрасного Ташкента
- ЛЛеонид23 сентября 2025Рустам пошел мне на встречу и перенёс начало экскурсии на 1 час позже. Спасибо за это!
Не перегружая излишне историческими данными
- ММария21 сентября 2025Спасибо Шерзоду за вчерашний день! Все было комфортно, интересно и вкусно!
- IIrina20 сентября 2025Первый день в Ташкенте провели с Шерзодом и начали экскурсию с базара. Уже по пути туда Шерзод рассказал нам про
- ЮЮлия17 сентября 2025Спасибо огромное Шерзоду за замечательную экскурсию. Шерзод - великолепный гид, с которым интересно. Огромное спасибо за внимательность и изменение маршрута
- ИИрина17 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. Шерзод приехал вовремя на хорошей машине. Провел по базару, потом мы были в городе и в завершении
- ННина6 сентября 2025Шерзод очень грамотный и эрудированный гид! Показал нам все локации, в соответствии с нашими пожеланиями! За один день посмотрели основные достопримечательности Ташкента. Провели отличный день! В конце экскурсии Шерзод отвез нас в чайхону, где мы попробовали лучшее мясо и плов!!!!
- ССветлана1 сентября 2025Хочу поблагодарить Шерзода за нашу индивидуальную экскурсию. Рекомендую посещать рынок Чорсу только со специалистом/ гидом. Это чудеснейший лабиринт, где туристам
- ГГерман26 августа 2025Здравствуйте!
Шерзод-замечателен и как гид, и как просто человек!)
Очень весело и легко провели с ним время.
Учел все наши пожелания и капризы,
- MMariia6 июля 2025Если у вас образовалось свободное время между рейсами, как это было у меня, проведите его с пользой. Что можно увидеть
- ВВера24 июня 2025Не все заявленные локации посмотрели, которые были заявлены и в метро я уже спускалась одна за свой счёт, хотя написано
- ЮЮрий13 мая 2025Посчастливилось побывать на индивидуальной экскурсии вместе с гидом Шерзодом. Очень компетентный, внимательный и, что главное в общении с туристами, очень
