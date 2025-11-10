читать дальше

и выстроил экскурсию таким образом, что бы в запланированное время все их выполнить. А запросов с нашей стороны было не мало!))

,, Плов в правильной чайхане,, - это было сверх всяких ожиданий.

Все происходило не в центре плова, где обычно яблоку негде упасть, а в небольшой чайхане, куда ходят в основном местные.

И это не все. В этой чайхане, вместо обычного зала для посетителей, стоят настоящие степные юрты, где есть на коврах и в тысячах подушек мы попробовали НАСТОЯЩИЙ узбекский плов!))

Настоятельно рекомендую Шерзода. Не пожалеете ни одной секунды проведенной в его компании!))

Всем мира и добра!)