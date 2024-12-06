3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Узбекский плов: личный мастер-класс в арт-кафе Ташкента
Погрузитесь в мир узбекской кухни! Узнайте секреты приготовления плова от мастера и насладитесь уникальным плов-сетом с традиционными угощениями
Начало: У вашего отеля в Ташкенте
15 дек в 11:30
16 дек в 11:30
от $159 за всё до 3 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Восточные сказки: фотосессия в музее-городище «Минг Урик»
Ощутить себя частью мира древней Азии и увезти с собой красивые воспоминания в виде ярких снимков
Начало: Возле музея-городища «Минг Урик»
Завтра в 14:00
15 дек в 15:00
$250 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Узбекский плов своими руками
Побывать в аутентичной чайхане Ташкента и приготовить главное блюдо местной кухни
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
от $90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия6 декабря 2024Отличный вариант проведения досуга! Провели время с деловыми клиентами полезно и интересно, отзывы самые положительные!
- ААндрей23 октября 2024Отличный мастер-класс!!! Место просто огонь!!! Шеф все подробно и интересно рассказывает! Плов-ум отъешь!!! Всем рекомендую!!!!
- ММария19 октября 2024Это был один из лучших мастер-классов. Очень наглядно рассказали, ответили на все вопросы, вкусно накормили. Провели время просто потрясающе! Очень благодарны!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «В помещении»
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