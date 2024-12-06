Экскурсии в помещении Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Ташкенте на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Узбекский плов: личный мастер-класс в арт-кафе Ташкента
Погрузитесь в мир узбекской кухни! Узнайте секреты приготовления плова от мастера и насладитесь уникальным плов-сетом с традиционными угощениями
Начало: У вашего отеля в Ташкенте
15 дек в 11:30
16 дек в 11:30
от $159 за всё до 3 чел.
Восточные сказки: фотосессия в музее-городище «Минг Урик»
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Восточные сказки: фотосессия в музее-городище «Минг Урик»
Ощутить себя частью мира древней Азии и увезти с собой красивые воспоминания в виде ярких снимков
Начало: Возле музея-городища «Минг Урик»
Завтра в 14:00
15 дек в 15:00
$250 за всё до 2 чел.
Узбекский плов своими руками
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Узбекский плов своими руками
Побывать в аутентичной чайхане Ташкента и приготовить главное блюдо местной кухни
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
от $90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
  2. Восточные сказки: фотосессия в музее-городище «Минг Урик»
  3. Узбекский плов своими руками
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «В помещении», 6 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль