Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане

Нырнуть в красочные ряды средневекового рынка, отведать традиционные блюда и погулять по Ташкенту

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1 отзыв
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«Добро пожаловать!», «Хуш келибсиз!», — так говорят узбеки, открывая резные ворота старейшего базара Ташкента «Чорсу». Вы познакомитесь с его историей и богатством азиатских товаров.

А после пообедаете в одном из лучших заведений города и за пиалой чая услышите о традициях, обычаях и кухне Узбекистана. Приготовьтесь к погружению в атмосферу гостеприимного Ташкента.
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
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Описание

Что вас ожидает

Сказка восточного базара

Керамические изделия, тюбетейки и национальные халаты, восточные сладости, специи, фрукты и овощи, глиняные изделия, сувениры ручной работы, книги и подарки, платки из национальных тканей и многое другое. На местных базарах — вся история Узбекистана.

В старой части Ташкента вы посетите базар «Чорсу», один из крупнейших в Центральной Азии. Здесь вы не только увидите природные дары нашего солнечного края и предметы местной культуры, но и услышите о богатой истории рынка. Ведь он был известен ещё в Средние века и имел большое значение для Шёлкового пути.

«Как небо без луны, так Узбекистан без чайханы»

История чайханы, распространённой в разных странах, весьма интересна. У нас в этих заведениях, помимо традиционного чая (в основном зелёного), подаются и блюда национальной кухни. После базара мы с вами отправимся в одно из лучших мест Ташкента, где вы сможете попробовать настоящий узбекский плов, казан-кебаб, дымляму, кавурдак и другие среднеазиатские яства.

После сытного обеда полагается… погулять

В завершение мы пройдёмся по аллее «Бродвей» — с уличными музыкантами, художниками и даже фокусниками — и скверу Амира Тимура. Вы увидите не только современные здания, площади и проспекты, но и постройки конца 19 века, в том числе отель «Узбекистан», театр оперы и балета и дом князя Романова.

На прогулке я помогу найти лучшие ракурсы для фото и поделюсь советами: что посмотреть в свободное время, в какие регионы Узбекистана съездить и где вкусно поесть.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт (легковой автомобиль) включён в стоимость.
  • Покупки, еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
4 окт 2023
Хотела бы поблагорадить Шерзода за замечательную экскурсию. Шерзод заранее установил с нами связь, встретил на машине на пограничном переходе с Казахстаном. Все показал и рассказал, и проводил обратно до пограничного перехода Гишт-Куприк. Мы смогли пройтись по всем заменательным достопреметачельствам города Ташкента. Отлично продуманный маршрут, очень красивые локации, и главное – дружеское отношение гида. Экскурсия была содержательна и интересная, и в неспешнем темпе. Гид Шерзод всегда был открыт к нашим пожеланиям касательно корректировки по пути экскурсии. И как бонус- обед с вкусным пловом. Очень довольны. Спасибо!

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