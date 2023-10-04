«Добро пожаловать!», «Хуш келибсиз!», — так говорят узбеки, открывая резные ворота старейшего базара Ташкента «Чорсу». Вы познакомитесь с его историей и богатством азиатских товаров. А после пообедаете в одном из лучших заведений города и за пиалой чая услышите о традициях, обычаях и кухне Узбекистана. Приготовьтесь к погружению в атмосферу гостеприимного Ташкента.

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Описание

Что вас ожидает

Сказка восточного базара

Керамические изделия, тюбетейки и национальные халаты, восточные сладости, специи, фрукты и овощи, глиняные изделия, сувениры ручной работы, книги и подарки, платки из национальных тканей и многое другое. На местных базарах — вся история Узбекистана.

В старой части Ташкента вы посетите базар «Чорсу», один из крупнейших в Центральной Азии. Здесь вы не только увидите природные дары нашего солнечного края и предметы местной культуры, но и услышите о богатой истории рынка. Ведь он был известен ещё в Средние века и имел большое значение для Шёлкового пути.

«Как небо без луны, так Узбекистан без чайханы»

История чайханы, распространённой в разных странах, весьма интересна. У нас в этих заведениях, помимо традиционного чая (в основном зелёного), подаются и блюда национальной кухни. После базара мы с вами отправимся в одно из лучших мест Ташкента, где вы сможете попробовать настоящий узбекский плов, казан-кебаб, дымляму, кавурдак и другие среднеазиатские яства.

После сытного обеда полагается… погулять

В завершение мы пройдёмся по аллее «Бродвей» — с уличными музыкантами, художниками и даже фокусниками — и скверу Амира Тимура. Вы увидите не только современные здания, площади и проспекты, но и постройки конца 19 века, в том числе отель «Узбекистан», театр оперы и балета и дом князя Романова.

На прогулке я помогу найти лучшие ракурсы для фото и поделюсь советами: что посмотреть в свободное время, в какие регионы Узбекистана съездить и где вкусно поесть.

Организационные детали