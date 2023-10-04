Нырнуть в красочные ряды средневекового рынка, отведать традиционные блюда и погулять по Ташкенту
А после пообедаете в одном из лучших заведений города и за пиалой чая услышите о традициях, обычаях и кухне Узбекистана. Приготовьтесь к погружению в атмосферу гостеприимного Ташкента.
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Описание
Что вас ожидает
Сказка восточного базара
Керамические изделия, тюбетейки и национальные халаты, восточные сладости, специи, фрукты и овощи, глиняные изделия, сувениры ручной работы, книги и подарки, платки из национальных тканей и многое другое. На местных базарах — вся история Узбекистана.
В старой части Ташкента вы посетите базар «Чорсу», один из крупнейших в Центральной Азии. Здесь вы не только увидите природные дары нашего солнечного края и предметы местной культуры, но и услышите о богатой истории рынка. Ведь он был известен ещё в Средние века и имел большое значение для Шёлкового пути.
«Как небо без луны, так Узбекистан без чайханы»
История чайханы, распространённой в разных странах, весьма интересна. У нас в этих заведениях, помимо традиционного чая (в основном зелёного), подаются и блюда национальной кухни. После базара мы с вами отправимся в одно из лучших мест Ташкента, где вы сможете попробовать настоящий узбекский плов, казан-кебаб, дымляму, кавурдак и другие среднеазиатские яства.
После сытного обеда полагается… погулять
В завершение мы пройдёмся по аллее «Бродвей» — с уличными музыкантами, художниками и даже фокусниками — и скверу Амира Тимура. Вы увидите не только современные здания, площади и проспекты, но и постройки конца 19 века, в том числе отель «Узбекистан», театр оперы и балета и дом князя Романова.
На прогулке я помогу найти лучшие ракурсы для фото и поделюсь советами: что посмотреть в свободное время, в какие регионы Узбекистана съездить и где вкусно поесть.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт (легковой автомобиль) включён в стоимость.
- Покупки, еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.