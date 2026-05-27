Водопады Угам-Чаткальского заповедника - из Ташкента
Отправиться в горы и проехать на внедорожнике через ущелья и реки
Мы проедем через сады, серпантины и горные селения западного Тянь-Шаня, а затем сменим машину, чтобы продолжить путь по бездорожью. Устроим привал у водопадов Угам-Чаткальского заповедника, где по желанию можно будет искупаться.
У меня всегда в запасе рассказы и легенды, ведь наш регион богат на исторические события — вы точно не заскучаете!
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Ташкента
По дороге — сады, реки, водохранилища и виды западного Тянь-Шаня. Поговорим о Ташкенте и области, которые в разные периоды выглядели иначе.
Остановка у петроглифов
Примерно через час пути начинается горная часть маршрута. Притормозим, чтобы рассмотреть древние наскальные рисунки.
Чарвакское водохранилище
Дорога проходит через плотину Чарвакского водохранилища, затем начинается подъём по серпантину. Каждый поворот открывает новые панорамы.
Горные селения и дорога в Нанай
По пути — сады и деревянный мост, где снимали фильм «Побег из ГУЛАГа». В Нанае пересаживаемся на внедорожник и продолжаем путь по бездорожью — около 8 км через горные реки и ущелья.
Водопады Угам-Чаткальского заповедника
Прогулка к водопадам и время на отдых в окружении горной природы. Если хотите искупаться, возьмите с собой полотенца и сменную одежду. После водопадов мы снова заедем в Нанай, где вы (по желанию) сможете подкрепиться в чайхане.
14:30 — ориентировочное возвращение в Ташкент
Организационные детали
Поедем на комфортабельной Chevrolet Captiva или микроавтобусе. Затем пересядем на проверенные внедорожники (входят в стоимость), рассадка по 4 человека
По желанию пообедаем в селе Нанай (оплачивается отдельно)
в среду и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Пахтакор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жахонгир — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 210 туристов
Мы, работники туриндустрии, — лицо государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Водопады Угам-Чаткальского заповедника - из Ташкента»