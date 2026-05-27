Мы проедем через сады, серпантины и горные селения западного Тянь-Шаня, а затем сменим машину, чтобы продолжить путь по бездорожью. Устроим привал у водопадов Угам-Чаткальского заповедника, где по желанию можно будет искупаться. У меня всегда в запасе рассказы и легенды, ведь наш регион богат на исторические события — вы точно не заскучаете!

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Ташкента

По дороге — сады, реки, водохранилища и виды западного Тянь-Шаня. Поговорим о Ташкенте и области, которые в разные периоды выглядели иначе.

Остановка у петроглифов

Примерно через час пути начинается горная часть маршрута. Притормозим, чтобы рассмотреть древние наскальные рисунки.

Чарвакское водохранилище

Дорога проходит через плотину Чарвакского водохранилища, затем начинается подъём по серпантину. Каждый поворот открывает новые панорамы.

Горные селения и дорога в Нанай

По пути — сады и деревянный мост, где снимали фильм «Побег из ГУЛАГа». В Нанае пересаживаемся на внедорожник и продолжаем путь по бездорожью — около 8 км через горные реки и ущелья.

Водопады Угам-Чаткальского заповедника

Прогулка к водопадам и время на отдых в окружении горной природы. Если хотите искупаться, возьмите с собой полотенца и сменную одежду. После водопадов мы снова заедем в Нанай, где вы (по желанию) сможете подкрепиться в чайхане.

14:30 — ориентировочное возвращение в Ташкент

Организационные детали