Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Отправляйтесь в живописный Заамин, чтобы насладиться вкуснейшими мясными блюдами и целебным воздухом гор. Путешествие, которое вы запомните надолго
Начало: У станции метро «Пахтакор»
13 апр в 08:30
14 апр в 08:30
от $278
$292 за человека
Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
Начало: Ташкент, Центр
«С гидом вы отправитесь в Институт Солнца, а затем посетите Сукокский лес-заповедник, где сможете подышать свежим воздухом и слиться с природой»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 15:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Водопады Угам-Чаткальского заповедника - из Ташкента
Отправиться в горы и проехать на внедорожнике через ущелья и реки
Начало: У метро «Пахтакор»
Расписание: в среду и пятницу в 08:00
15 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 октября 2025Для нашей группы путешествие открыло потрясающую природу Узбекистана.
Заамин по праву называют «узбекской Швейцарией»: горные пейзажи, чистейший воздух и реликтовые леса
- ДДилара22 октября 2025Институт Солнца - уникальное место, просто потрясающее! В заповедник нужно идти подготовленными: походная одежда и обувь для, вода, защита от солнца в любой период
- ВВасько5 сентября 2025Очень интересная, познавательная экскурсия, экскурсовод в институте Солнца профессиональный, показывает, рассказывает всё очень понятно, отвечает на все вопросы. Отдельно хотелось
- ЯЯна3 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. У нас был экскурсовод Сарвар и мы остались очень довольны. Информация вся по делу, никаких перегрузов и скучных данных. В следующий приезд будем рады очередной экскурсии с Сарваром!
- ЮЮлия22 июня 2025Все отлично. Единственное, будьте готовы, что придется в горах идти в горку достаточно продолжительную часть маршрута, и сам маршрут не для жаркой погоды. Обязательно попросите в обед остановиться в одном из местных кафе, поесть и передохнуть от дороги.
- ЛЛариса15 апреля 2025Мы с мужем взяли экскурсию «перезагрузка в Заамине» на мой день рожденья. Джахонгир сделал все, буквально все, чтобы этот день
- ААнна21 марта 2025🌞 Рустам, спасибо за день, который стал настоящим путешествием в мир науки и гармонии с природой!
Ваша экскурсия в Институт «Физики
- ЭЭльмира19 марта 2025Отличная поездка -все было весело, вкусно, интересно и красиво. Мы с друзьями отлично провели время, отвлеклись от городской суеты и зарядились энергией гор. От души рекомендую всем съездить в Заамин!
- ССветлана12 января 2025Поездка удалась на 100%! Повезло с погодой, а какая природа,какие виды!!! В целом очень поменялось представление об Узбекистане, о людях
- ААрина12 января 2025Всем советую ехать с Рустамом. Пунктуальный, ответственный, интеллигентный, эрудированный молодой человек! Договорились за 2 дня. Встретил, отвез нас в Институт
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Заповедники»
Сейчас в Ташкенте в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 278 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
