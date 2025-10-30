Экскурсии по заповедникам из Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Ташкенте на русском языке, цены от $52, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
На машине
13 часов
5%
11 отзывов
Индивидуальная
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Отправляйтесь в живописный Заамин, чтобы насладиться вкуснейшими мясными блюдами и целебным воздухом гор. Путешествие, которое вы запомните надолго
Начало: У станции метро «Пахтакор»
13 апр в 08:30
14 апр в 08:30
от $278$292 за человека
Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
Начало: Ташкент, Центр
«С гидом вы отправитесь в Институт Солнца, а затем посетите Сукокский лес-заповедник, где сможете подышать свежим воздухом и слиться с природой»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 15:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Водопады Угам-Чаткальского заповедника - из Ташкента
На машине
Джиппинг
6.5 часов
Групповая
до 16 чел.
Водопады Угам-Чаткальского заповедника - из Ташкента
Отправиться в горы и проехать на внедорожнике через ущелья и реки
Начало: У метро «Пахтакор»
«Водопады Угам-Чаткальского заповедника»
Расписание: в среду и пятницу в 08:00
15 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 октября 2025
    Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
    Для нашей группы путешествие открыло потрясающую природу Узбекистана.

    Заамин по праву называют «узбекской Швейцарией»: горные пейзажи, чистейший воздух и реликтовые леса
    завораживают.

    Особенно впечатлили:
    • поля с разноцветными хризантемами — словно мини‑Голландия;
    • рыбная деревня на Сырдарье и вкуснейшая свежая рыба;
    • подвесной мост над пропастью и канатная дорога, откуда открываются панорамные виды.

    Впервые увидели хлопковые поля. Наш гид даже рассказал истории из студенчества — как их возили на сбор хлопка и как они хитрили, чтобы выполнить норму.

    Наш гид Джонни — настоящий профессионал и харизматичный рассказчик. Он поведал множество историй и легенд, рассказал о местных традициях. Познакомил с необычной версией нард («Бешеные нарды») — среди нас есть игроки.

    Отдельный рассказ можно сделать о том, что мы ели. Если честно, мы объелись на несколько дней вперед.

    В меню было:
    • мясо, томлённое в земляной яме с можжевельником (технология, похожая на ту, что мы пробовали в иорданской пустыне);
    • шашлык из горного барашка;
    • айвовое вино с ярким фруктовым послевкусием и местное шампанское;
    • курт с арчой (можжевельником) — необычный кисломолочный продукт.

    Итог: идеальное сочетание природной красоты, профессионального сопровождения и гастрономических радостей. Однозначно рекомендую!
    Оценка: 10 из 10.

  • Д
    Дилара
    22 октября 2025
    Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
    Институт Солнца - уникальное место, просто потрясающее! В заповедник нужно идти подготовленными: походная одежда и обувь для, вода, защита от солнца в любой период
  • В
    Васько
    5 сентября 2025
    Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
    Очень интересная, познавательная экскурсия, экскурсовод в институте Солнца профессиональный, показывает, рассказывает всё очень понятно, отвечает на все вопросы. Отдельно хотелось
    бы отметить нашего гида дядю Толика. Такой заботливый, такой добрый, пока ехали до места назначения, всё рассказывал, очень интересно. Угостил кофе, позаботился о воде, постоянно напоминал пить воду. Мужу предложил головной убор. Я такой заботы не встречала ну ни разу, правда, всё время спрашивал - удобно ли нам, не хотим ли мы чего. По приезду в Сукок выбрал самый удобный топчан, с которого открывался великолепный вид, рассказал о заповеднике. Спасибо Вам от всего сердца, дорогой дядя Толик, мне стали Вы прям родным🤗

  • Я
    Яна
    3 сентября 2025
    Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
    Очень понравилась экскурсия. У нас был экскурсовод Сарвар и мы остались очень довольны. Информация вся по делу, никаких перегрузов и скучных данных. В следующий приезд будем рады очередной экскурсии с Сарваром!
  • Ю
    Юлия
    22 июня 2025
    Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
    Все отлично. Единственное, будьте готовы, что придется в горах идти в горку достаточно продолжительную часть маршрута, и сам маршрут не для жаркой погоды. Обязательно попросите в обед остановиться в одном из местных кафе, поесть и передохнуть от дороги.
  • Л
    Лариса
    15 апреля 2025
    Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
    Мы с мужем взяли экскурсию «перезагрузка в Заамине» на мой день рожденья. Джахонгир сделал все, буквально все, чтобы этот день
    стал незабываемый. Мы были окружены вниманием и заботой на каждом этапе экскурсии. Джахонгир учел малейшие пожелания и даже больше. Начать с того, что он приехал рано утром с букетом сирени для меня. . Продумано все до мелочей и четко организованно: максимально удобное место проживание, вкусная и разнообразная еда, продуманный маршрут, рекомендации где и как снять эффектные фотографии, если захотели что то купить, то получили помощь и в этом.
    Талантливый рассказчик, он подает информацию в захватывающей форме.
    Немного о самом заповеднике: очень красивое место, упоительный воздух.
    Мы успели все, при этом никуда не торопясь
    Действительно «перезагрузка»
    Спасибо

  • А
    Анна
    21 марта 2025
    Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
    🌞 Рустам, спасибо за день, который стал настоящим путешествием в мир науки и гармонии с природой!
    Ваша экскурсия в Институт «Физики
    Солнца» была не просто познавательной — она зажгла в нас искру восхищения! Вы мастерски соединили сложные темы (сопротивление материалов, плавление под солнечными лучами) с ясными объяснениями и увлекательными опытами. Казалось, мы не просто слушали лекцию, о сопротивлении материалов, и плавлении под солнечными лучами, а держали в руках саму энергию будущего! 🔬⚡
    А потом — волшебный контраст: заповедник «Сукок», где воздух пахнет свободой, а оленёнок, доверчиво берущий угощение с ладони, напомнил, как важно беречь эту хрупкую красоту. 🌿🦌
    И как же гениально вы завершили день: топчан под тенью деревьев, ароматный шашлык и истории, которые смешивались с журчаньем ручья. Это был не обед, а медитация в стиле узбекского гостеприимства! 🍢🌳
    Вы не просто гид, а проводник между мирами— от высоких технологий до первозданной природы, от науки до поэзии простых радостей. Спасибо за ваш энтузиазм, глубокие знания и умение создавать моменты, которые остаются в памяти как теплые солнечные зайчики!

  • Э
    Эльмира
    19 марта 2025
    Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
    Отличная поездка -все было весело, вкусно, интересно и красиво. Мы с друзьями отлично провели время, отвлеклись от городской суеты и зарядились энергией гор. От души рекомендую всем съездить в Заамин!
  • С
    Светлана
    12 января 2025
    Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
    Поездка удалась на 100%! Повезло с погодой, а какая природа,какие виды!!! В целом очень поменялось представление об Узбекистане, о людях
    живущих здесь-улыбчивые и гостепреимные. Джахонгир отличный собеседник, рассказал много исторических фактов и просто интересных историй,время в пути пролетело незаметно. Мясо было ОЧЕНЬ много и даже мы любители,не справились! Обязательно вернемся и поездка в Заамин будет первой! Рекомендую всем любителям мяса и красивейшей природы!

    Поездка удалась на 100%! Повезло с погодой, а какая природа,какие виды!!! В целом очень поменялось представлениеПоездка удалась на 100%! Повезло с погодой, а какая природа,какие виды!!! В целом очень поменялось представлениеПоездка удалась на 100%! Повезло с погодой, а какая природа,какие виды!!! В целом очень поменялось представлениеПоездка удалась на 100%! Повезло с погодой, а какая природа,какие виды!!! В целом очень поменялось представлениеПоездка удалась на 100%! Повезло с погодой, а какая природа,какие виды!!! В целом очень поменялось представлениеПоездка удалась на 100%! Повезло с погодой, а какая природа,какие виды!!! В целом очень поменялось представление
  • А
    Арина
    12 января 2025
    Из Ташкента в гелиокомплекс Солнце и заповедник Сукок
    Всем советую ехать с Рустамом. Пунктуальный, ответственный, интеллигентный, эрудированный молодой человек! Договорились за 2 дня. Встретил, отвез нас в Институт
    Солнца. По дороге отвечал на все наши вопросы и рассказывал много интересного из истории страны и региона в целом. В институте была отдельная экскурсия с замечательным гидом. Обязательно всем посетить! Очень рады, что институт работает по сей день. На наших глазах, показали, как концентрированный солнечный луч кипятит чайник. Получили массу новых впечатлений. Вкусно, недорого, атмосферно отобедали. Благодарим!

