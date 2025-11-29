Город с тысячелетней историей Познакомьтесь с древним городом — величественным Ташкентом. Наша экскурсия включает посещение как старых, так и современных достопримечательностей, знакомство с историческими местами, базарами и музеями. На нашем маршруте встретятся архитектурные памятники: медресе Кукельдаш, мечеть Сузук-Ота, ансамбль Хазрати Имам, а также современные объекты, например, Ташкентская телебашня и площадь Амира Темура. Во время экскурсии с нами вы узнаете:

в каких частях города были древние поселения — городища, • почему канал Анхор стал естественной границей между мусульманской и европейской частями города, • каким образом базар Чорсу насчитывает многовековую историю, • где находились древние цитадели (Урды) правителей Ташкента, • как представитель царской династии Романовых оказался в Ташкенте и повлиял на развитие края. Вас также ждет много других интересных и разнообразных фактов про наш любимый город.