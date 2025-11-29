Приглашаем вас на экскурсию по Ташкенту, где вы познакомитесь с богатым историческим наследием города, его современной архитектурой и культурой.
Во время нашего тура мы окунемся в тысячелетнюю историю прекрасного города и увидим его главные достопримечательности.
Во время нашего тура мы окунемся в тысячелетнюю историю прекрасного города и увидим его главные достопримечательности.
Описание экскурсии
Город с тысячелетней историей Познакомьтесь с древним городом — величественным Ташкентом. Наша экскурсия включает посещение как старых, так и современных достопримечательностей, знакомство с историческими местами, базарами и музеями. На нашем маршруте встретятся архитектурные памятники: медресе Кукельдаш, мечеть Сузук-Ота, ансамбль Хазрати Имам, а также современные объекты, например, Ташкентская телебашня и площадь Амира Темура. Во время экскурсии с нами вы узнаете:
в каких частях города были древние поселения — городища, • почему канал Анхор стал естественной границей между мусульманской и европейской частями города, • каким образом базар Чорсу насчитывает многовековую историю, • где находились древние цитадели (Урды) правителей Ташкента, • как представитель царской династии Романовых оказался в Ташкенте и повлиял на развитие края. Вас также ждет много других интересных и разнообразных фактов про наш любимый город.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер Амира Темура (Константиновский)
- Ташкентская Телебашня
- Мечеть Минор
- Монумент Мужество
- Базар Чорсу
- Медресе Кукельдаш
- Площадь Мустакиллик
- Дворец князя Н.К. Романова
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шота Руставели 35 или заберут из гостиницы
Завершение: Шота Руставели, 35 или по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога к Небесным горам: Ташкент - Чимган - Чарвак
Откройте для себя Узбекистан в новом свете: Чарвакское водохранилище и альпийские луга Чимгана ждут вас. Уникальная природа и история за один день
Начало: По месту вашего проживания в Ташкенте
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:30
$165 за всё до 4 чел.