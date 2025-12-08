Природные жемчужины зимнего Узбекистана только для вас: Тянь-Шань, Чарвак, Чимган и «Амирсой»
Побывать в Ташкенте и Самарканде, увидеть узбекскую Швейцарию и погулять в горах
Приглашаем вас в необычное путешествие, в котором вы увидите, что Узбекистан — это не только древние мечети, шумные базары и покрытые яркой мозаикой медресе. Здесь поражают красотой белоснежные склоны, шумят
водопады и прорезают облака гордые вершины.
Вы посетите западную часть Тянь-Шаня — горнолыжный курорт «Амирсой», полюбуетесь Чарвакским водохранилищем и Чимганскими горами. Побываете в местной Швейцарии и сделаете эффектные снимки на фоне зимних пейзажей. А ещё погуляете по горным тропам к водопаду.
В Ташкенте мы покажем вам главные достопримечательности, как старинные, так и современные, а в Самарканде дадим время, чтобы самостоятельно пройтись по улочкам древнего города.
Описание тура
Организационные детали
Зимой нужно взять с собой тёплую одежду для снежной и дождливой погоды. Обращаем внимание, что в горах холоднее, чем в городе.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсия по Ташкенту: главные достопримечательности, современные объекты и восточный базар
Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. После отдыха вас ждёт обзорная экскурсия с гидом по главным достопримечательностям столицы. Вы увидите площади, старинные медресе, современные проспекты и оживлённые восточные базары, где сочетаются традиции и современность. После — возвращение в отель и ночлег.
После завтрака отправимся в западную часть Тянь-Шанских гор. Вас ждут живописные пейзажи, свежий воздух и чистый снег горнолыжного курорта «Амирсой». Погуляем по горным тропам и отдохнём у Чарвакского водохранилища. К вечеру — возвращение в Ташкент и ночлег в отеле.
3 день
Переезд в Джизак и Зааминские горы
Утром на скоростном поезде переедем в Джизак. По прибытии отправимся в Зааминские горы, которые называют «узбекской Швейцарией». Высота над уровнем моря превышает 3000 метров, а пейзажи поражают своей чистотой и величием. После заселения в отель можно прогуляться по окрестностям и насладиться горным воздухом.
4 день
Прогулка по нацпарку, Зааминский водопад и виды гор
После завтрака погуляем по территории национального парка. По желанию можно посетить Зааминский водопад, площадь Суфа — самую высокую точку гор, прокатиться на канатной дороге или пройтись по подвесному мосту, открывающему панорамные виды на долины. Вечером — отдых в отеле.
5 день
Прибытие в Самарканд, свободное время и завершение тура
Переедем в Самарканд, древний город с богатой историей и неповторимой архитектурой. По прибытии — заселение в отель и свободное время для самостоятельной прогулки. К вечеру — трансфер в аэропорт и вылет домой.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту
Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно
Обеды и ужины
Доп. развлечения в горах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 9:00, возможно любое время завершения тура, по договорённости
Завершение: Ташкент, 18:00, возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Азиза — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 19 туристов
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан, мои дорогие гости! Я родилась и живу в сказочной Бухаре, мои родители также являются её коренными жителями. Я с детства слышу их интересные легенды и
рассказы о нашем древнем городе, увлекаюсь его богатой историей, культурой и многовековыми традициями и готова делиться этим с вами.
С удовольствием общаюсь на разные темы, интересуюсь философией, психологией, медициной, спортом и культурами разных стран.