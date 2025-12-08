Мои заказы

Природные жемчужины зимнего Узбекистана только для вас: Тянь-Шань, Чарвак, Чимган и «Амирсой»

Побывать в Ташкенте и Самарканде, увидеть узбекскую Швейцарию и погулять в горах
Приглашаем вас в необычное путешествие, в котором вы увидите, что Узбекистан — это не только древние мечети, шумные базары и покрытые яркой мозаикой медресе. Здесь поражают красотой белоснежные склоны, шумят
читать дальше

водопады и прорезают облака гордые вершины.

Вы посетите западную часть Тянь-Шаня — горнолыжный курорт «Амирсой», полюбуетесь Чарвакским водохранилищем и Чимганскими горами. Побываете в местной Швейцарии и сделаете эффектные снимки на фоне зимних пейзажей. А ещё погуляете по горным тропам к водопаду.

В Ташкенте мы покажем вам главные достопримечательности, как старинные, так и современные, а в Самарканде дадим время, чтобы самостоятельно пройтись по улочкам древнего города.

Природные жемчужины зимнего Узбекистана только для вас: Тянь-Шань, Чарвак, Чимган и «Амирсой»
Природные жемчужины зимнего Узбекистана только для вас: Тянь-Шань, Чарвак, Чимган и «Амирсой»
Природные жемчужины зимнего Узбекистана только для вас: Тянь-Шань, Чарвак, Чимган и «Амирсой»

Описание тура

Организационные детали

Зимой нужно взять с собой тёплую одежду для снежной и дождливой погоды. Обращаем внимание, что в горах холоднее, чем в городе.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Ташкенту: главные достопримечательности, современные объекты и восточный базар

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. После отдыха вас ждёт обзорная экскурсия с гидом по главным достопримечательностям столицы. Вы увидите площади, старинные медресе, современные проспекты и оживлённые восточные базары, где сочетаются традиции и современность. После — возвращение в отель и ночлег.

Экскурсия по Ташкенту: главные достопримечательности, современные объекты и восточный базарЭкскурсия по Ташкенту: главные достопримечательности, современные объекты и восточный базарЭкскурсия по Ташкенту: главные достопримечательности, современные объекты и восточный базарЭкскурсия по Ташкенту: главные достопримечательности, современные объекты и восточный базар
2 день

Тянь-Шанские горы, курорт «Амирсой», Чарвакское водохранилище

После завтрака отправимся в западную часть Тянь-Шанских гор. Вас ждут живописные пейзажи, свежий воздух и чистый снег горнолыжного курорта «Амирсой». Погуляем по горным тропам и отдохнём у Чарвакского водохранилища. К вечеру — возвращение в Ташкент и ночлег в отеле.

Тянь-Шанские горы, курорт «Амирсой», Чарвакское водохранилищеТянь-Шанские горы, курорт «Амирсой», Чарвакское водохранилищеТянь-Шанские горы, курорт «Амирсой», Чарвакское водохранилищеТянь-Шанские горы, курорт «Амирсой», Чарвакское водохранилище
3 день

Переезд в Джизак и Зааминские горы

Утром на скоростном поезде переедем в Джизак. По прибытии отправимся в Зааминские горы, которые называют «узбекской Швейцарией». Высота над уровнем моря превышает 3000 метров, а пейзажи поражают своей чистотой и величием. После заселения в отель можно прогуляться по окрестностям и насладиться горным воздухом.

Переезд в Джизак и Зааминские горыПереезд в Джизак и Зааминские горы
4 день

Прогулка по нацпарку, Зааминский водопад и виды гор

После завтрака погуляем по территории национального парка. По желанию можно посетить Зааминский водопад, площадь Суфа — самую высокую точку гор, прокатиться на канатной дороге или пройтись по подвесному мосту, открывающему панорамные виды на долины. Вечером — отдых в отеле.

Прогулка по нацпарку, Зааминский водопад и виды горПрогулка по нацпарку, Зааминский водопад и виды гор
5 день

Прибытие в Самарканд, свободное время и завершение тура

Переедем в Самарканд, древний город с богатой историей и неповторимой архитектурой. По прибытии — заселение в отель и свободное время для самостоятельной прогулки. К вечеру — трансфер в аэропорт и вылет домой.

Прибытие в Самарканд, свободное время и завершение тураПрибытие в Самарканд, свободное время и завершение тураПрибытие в Самарканд, свободное время и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доп. развлечения в горах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 9:00, возможно любое время завершения тура, по договорённости
Завершение: Ташкент, 18:00, возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиза
Азиза — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 19 туристов
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан, мои дорогие гости! Я родилась и живу в сказочной Бухаре, мои родители также являются её коренными жителями. Я с детства слышу их интересные легенды и
читать дальше

рассказы о нашем древнем городе, увлекаюсь его богатой историей, культурой и многовековыми традициями и готова делиться этим с вами. С удовольствием общаюсь на разные темы, интересуюсь философией, психологией, медициной, спортом и культурами разных стран.

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
На машине
7 дней
-
10%
27 отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 10:00-11:00. Можно прилете...
29 дек в 08:00
2 янв в 08:00
$918$1020 за человека
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
На машине
7 дней
13 отзывов
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро, время ваших рейсов
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
135 000 ₽ за человека
Путешествие в Узбекистан со вкусом: Ташкент, Бухара, Самарканд, Чимган (всё включено)
На машине
5 дней
1 отзыв
Путешествие в Узбекистан со вкусом: Ташкент, Бухара, Самарканд, Чимган (всё включено)
Увидеть главное в 3 городах, посетить местную Швейцарию и погрузиться в гастрономию страны
Начало: Ташкент, 11:00
7 мар в 11:00
28 мар в 11:00
$860 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента