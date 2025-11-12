читать дальше

корзины, ткут шёлк и расписывают керамику.



Это не просто рукоделие, а целое искусство и кропотливый труд! За время поездки мы посетим 9 городов, часть которых входили в Великий шёлковый путь.



Увидим их главные достопримечательности: медресе Мулла-Киргиз в Намангане, мечеть Джами в Андижане, ханский дворец в Коканде и многие другие интересные локации.