При посещении святынь женщинам необходимо быть в длинной юбке и платке, мужчинам — в брюках.
Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан Chevrolet.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Гражданам России не требуется.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Чуст, Ахсикент
Встретимся в Ташкенте и отправимся в сторону Ферганской долины. Будем двигаться по горному серпантину в окружении невероятных пейзажей и делать фотостопы в самых живописных локациях. Заедем в Чуст, где посетим мастер-класс по ковке узбекских ножей и посмотрим, как вручную вышивают тюбетейки. Также побываем в древней столице области — Ахсикенте. Ночевать останемся в Намангане.
2 день
Наманган, Андижан
Исследуем старый центр Намангана. На нашем пути встретятся базар, мавзолей Ходжи Амина, медресе Мулла-Киргиз. Переместимся в Андижан: пройдём по улице ремесленников и полюбуемся мозаиками, куполами и минаретами мечети Джами.
3 день
Андижан, Кува, Маргилан
Посетим парк Бабура — великого полководца и правителя, родившегося в Андижане. Понаблюдаем, как плетут корзины, а потом прибудем в Куву — один из самых древних городов Ферганской долины. Следующая остановка в Маргилане. Побываем на производстве натурального шёлка и осмотрим средневековую мечеть Хонакох. Ночевать будем в Фергане.
4 день
Фергана, Риштан, Коканд
Начнём день с экскурсии по Фергане и увидим все главные достопримечательности. Направимся в Риштан, чтобы посмотреть, как гончары вручную делают и расписывают керамику. Завершим путешествие в Коканде: изучим ханский дворец, мечеть Джами, медресе Нарбута. Затем доставим вас к ж/д вокзалу и попрощаемся.
Обратите внимание: стоимость указана для группы из 2 участников. При участии большего количества человек стоимость обсуждается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, точное место и время - по договорённости
Завершение: Ж/д вокзал Коканда, ок. 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сардорбек — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 89 туристов
Здравствуйте, я родился и живу в Узбекистане. Работаю гидом вот уже более 12 лет. Также занимаюсь горным пешим туризмом, спортом и рисованием, люблю слушать музыку и исследовать новые неизведанные места. С радостью стану вашим проводником по любимой стране!