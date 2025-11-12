Мои заказы

Сокровищница умельцев: древние города и народные промыслы Ферганской долины (индивидуальный тур)

Полюбоваться мечетями и дворцом хана и увидеть, как делают ножи, тюбетейки, корзины, шёлк, керамику
Приглашаю вас на родину узбекского ремесленничества — в Ферганскую долину.

Эта область издревле славится умелыми мастерами и народными промыслами, передающимися из поколения в поколение.

Вы понаблюдаете, как куют ножи, вышивают тюбетейки, плетут
корзины, ткут шёлк и расписывают керамику.

Это не просто рукоделие, а целое искусство и кропотливый труд! За время поездки мы посетим 9 городов, часть которых входили в Великий шёлковый путь.

Увидим их главные достопримечательности: медресе Мулла-Киргиз в Намангане, мечеть Джами в Андижане, ханский дворец в Коканде и многие другие интересные локации.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

При посещении святынь женщинам необходимо быть в длинной юбке и платке, мужчинам — в брюках.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан Chevrolet.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Гражданам России не требуется.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Чуст, Ахсикент

Встретимся в Ташкенте и отправимся в сторону Ферганской долины. Будем двигаться по горному серпантину в окружении невероятных пейзажей и делать фотостопы в самых живописных локациях. Заедем в Чуст, где посетим мастер-класс по ковке узбекских ножей и посмотрим, как вручную вышивают тюбетейки. Также побываем в древней столице области — Ахсикенте. Ночевать останемся в Намангане.

Чуст, АхсикентЧуст, АхсикентЧуст, АхсикентЧуст, Ахсикент
2 день

Наманган, Андижан

Исследуем старый центр Намангана. На нашем пути встретятся базар, мавзолей Ходжи Амина, медресе Мулла-Киргиз. Переместимся в Андижан: пройдём по улице ремесленников и полюбуемся мозаиками, куполами и минаретами мечети Джами.

Наманган, АндижанНаманган, АндижанНаманган, АндижанНаманган, Андижан
3 день

Андижан, Кува, Маргилан

Посетим парк Бабура — великого полководца и правителя, родившегося в Андижане. Понаблюдаем, как плетут корзины, а потом прибудем в Куву — один из самых древних городов Ферганской долины. Следующая остановка в Маргилане. Побываем на производстве натурального шёлка и осмотрим средневековую мечеть Хонакох. Ночевать будем в Фергане.

Андижан, Кува, МаргиланАндижан, Кува, МаргиланАндижан, Кува, МаргиланАндижан, Кува, Маргилан
4 день

Фергана, Риштан, Коканд

Начнём день с экскурсии по Фергане и увидим все главные достопримечательности. Направимся в Риштан, чтобы посмотреть, как гончары вручную делают и расписывают керамику. Завершим путешествие в Коканде: изучим ханский дворец, мечеть Джами, медресе Нарбута. Затем доставим вас к ж/д вокзалу и попрощаемся.

Фергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, КокандФергана, Риштан, Коканд

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Коканда
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Обратите внимание: стоимость указана для группы из 2 участников. При участии большего количества человек стоимость обсуждается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, точное место и время - по договорённости
Завершение: Ж/д вокзал Коканда, ок. 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сардорбек
Сардорбек — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 89 туристов
Здравствуйте, я родился и живу в Узбекистане. Работаю гидом вот уже более 12 лет. Также занимаюсь горным пешим туризмом, спортом и рисованием, люблю слушать музыку и исследовать новые неизведанные места. С радостью стану вашим проводником по любимой стране!
