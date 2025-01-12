6 дней
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
$824 за человека
6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
«После трапезы побываем на рынке, где пополним запасы сувениров и продолжим упражняться в умении торговаться»
30 мар в 14:00
6 мая в 14:00
$590 за человека
6 дней
Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
Увидеть дворец бухарского эмира, посетить мавзолей Тамерлана и поторговаться на атмосферном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
«Пройдёмся по шумным торговым рядам рынка «Чорсу», а затем отправимся в центр столицы»
17 мар в 10:00
20 мар в 10:00
$620 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья12 января 2025В новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-дело яркое». Программа наполнена глубоким
- ЛЛюдмила6 октября 2024Огромное спасибо организатору нашего тура Ойбеку. Начиная от встречи в аэропорту и заканчивая завершением тура - все прошло замечательно. Отели,
- ЕЕкатерина29 мая 2024Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку. Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро
- ААнгелина8 октября 2023Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Рынки»
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Сейчас в Ташкенте в категории "Рынки" можно забронировать 3 тура от 590 до 824. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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