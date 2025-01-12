Туры по рынкам Ташкента

Найдено 3 тура в категории «Рынки» в Ташкенте на русском языке, цены от $590. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
На машине
3 отзыва
6 дней
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
$824 за человека
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
На машине
1 отзыв
6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
«После трапезы побываем на рынке, где пополним запасы сувениров и продолжим упражняться в умении торговаться»
30 мар в 14:00
6 мая в 14:00
$590 за человека
Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
На машине
6 дней
Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
Увидеть дворец бухарского эмира, посетить мавзолей Тамерлана и поторговаться на атмосферном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
«Пройдёмся по шумным торговым рядам рынка «Чорсу», а затем отправимся в центр столицы»
17 мар в 10:00
20 мар в 10:00
$620 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    12 января 2025
    Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
    В новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-дело яркое». Программа наполнена глубоким
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    знанием и любовью к своей стране, индивидуальным подходом и заботой о туристах, уважением к культуре и традициям каждого из народов. Нам было интересно, полезно и вкусно. Зима-не туристический сезон, но есть свои плюсы: мы без очередей посещали все достопримечательности, внимание каждого из 4-х профессиональных гидов было направлено только на нас, было легко выбрать локацию для фото. Нет плохой погоды, есть неправильная одежда, не сомневайтесь-путешествуйте зимой. Еще раз спасибо всем нашим гидам, Ойбеку за обаяние и нестандартный подход к экскурсии отдельный респект!

    В новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-делоВ новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-делоВ новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-делоВ новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-делоВ новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-делоВ новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-делоВ новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-делоВ новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-делоВ новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-делоВ новогодние каникулы мы путешествовали по Узбекистану(Ташкент-Самарканд-Бухара) по прекрасно продуманному и организованному Ойбеком Муратовым маршруту «Восток-дело
  • Л
    Людмила
    6 октября 2024
    Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
    Огромное спасибо организатору нашего тура Ойбеку. Начиная от встречи в аэропорту и заканчивая завершением тура - все прошло замечательно. Отели,
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    передвижение между городами, экскурсии- все с оценкой самой высокой. Сердечное спасибо нашему гиду по Самарканду Ситоре. Было интересно, познавательно и душевно. Спасибо Ойбеку за очень интересную экскурсию в Бухаре. Это не только история Бухары, но и знакомство с культурой, традициями, обычаями. Спасибо за вашу любовь к своему городу и стране, которая передалась и нам.

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
    Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку. Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро
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    заканчивается и время за интересной и познавательной беседой летит незаметно. За это время мы посетили 3 города сказочного Узбекистана: Ташкент - гордый и официальный, Самарканд - нарядный и величественный, Бухару - радушную, простую и уютную. Экскурсию в Ташкенте нам проводила очаровательная девушка Шахло, это была очень милая, теплая экскурсия с огромной любовью к городу и его достопримечательностям. Самарканд нам представила Лола - опытный и грамотный гид. Даты, люди и места не были тяжелой и неинтересной информацией в описании жизни, быта и исторических событий в жизни великого Амир Тимура. Украшения возведенных и сохранившихся зданий поражают воображение сегодняшних туристов, а уж современники находились в благоговейном ужасе, наверное. Ковровая фабрика и бумажная ферма вызывает очень теплые чувства от того, что местные жители хотят сохранить и подарить родному краю традиционные и возрожденные технологии прошлого. И вот мы в Бухаре, экскурсии для нас проводил организатор нашего тура Ойбек. Это не были обычные экскурсия с посещением указанных в путеводителе мест, это было путешествие в быт, в уклад жизни бухарских жителей. Очень интересные места, обычаи и привычки людей открылись нам. Много информации получили о том, как зарождалось и распространялось мусульманство на этой земле. Нестандартный и захватывающий рассказ Ойбека заставил воспользоваться Интернетом и заполнить пробелы в истории некогда большой страны. Переезды всегда связаны со многими мелкими проблемами, нюансами и нестыковками, которых мы были лишены благодаря отличной организации проводов и встреч у поездов между городами. Ни минуты ожидания или волнения и уж тем более поисков встречающих. Могу с полной ответственностью рекомендовать данный тур. Вы не пожалеете ни об одной минутке в солнечном Узбекистане! Все ваши пожелания по классности мест в поездах или комфортности проживания можете высказать Ойбеку и, если будет такая возможность, он с удовольствием прислушается к вашим пожеланиям.

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  • А
    Ангелина
    8 октября 2023
    По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам
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    гиды Наргиз и Динара! Их профессионализм,знания,чуткость к каждому туристу радовали каждого из нас и в Ташкенте,и в Самарканде,и в Бухаре! Тур был чётко организован,малейшие накладки решались мгновенно. Экскурсионная программа составлена по 💯процентно высшему уровню! Очень понравился отель в Бухаре! Спасибо за впечатления, предоставленные организатором программы и гидам! Теперь будем долго вспоминать юмор и восточные байки Наргиз, интересные рассказы и почти домашнюю заботу Динары, а также колорит, солнце и воздух жемчужины Востока! Настоящая восточная сказка удалась на славу!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Рынки»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
  2. По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
  3. Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Независимости
  4. Обсерватория Улугбека
  5. Площадь Регистан
  6. Некрополь Шахи Зинда
  7. Сиабский Базар
Сколько стоит тур в Ташкенте в марте 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Рынки" можно забронировать 3 тура от 590 до 824. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Рынки», 4 ⭐ отзыва, цены от $590. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май