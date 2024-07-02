Замки, дворцы и особняки Ташкента

Найдено 3 тура в категории «Дворцы, замки и особняки» в Ташкенте на русском языке, цены от 189 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
2 отзыва
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
«Увидим памятники Независимости и Счастливой матери, арку «Эзгулик» и дворец великого князя Николая Романова, погуляем по тенистым аллеям среди фонтанов в сквере Амира Темура»
4 апр в 10:00
29 апр в 10:00
117 000 за человека
Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
На машине
6 дней
Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
Увидеть дворец бухарского эмира, посетить мавзолей Тамерлана и поторговаться на атмосферном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
«Сегодня побываем в летней резиденции последнего бухарского эмира — дворце Ситораи Мохи-Хоса»
17 мар в 10:00
20 мар в 10:00
$620 за человека
Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда
На машине
скидка
40%
4 дня
Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда
Пройти по рядам базара «Чорсу», осмотреть дворец Романовых и мечеть в честь любимой жены Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
«Прикоснёмся к духовному, побывав в религиозном комплексе Хазрати Имам, пройдём между горками пряностей и сухофруктов на базаре «Чорсу», осмотрим дворец, в котором коротал ссылку князь Романов, и увидим нынешний культурный центр»
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
315$189 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
    Спасибо Катерине за такой чудесный вояж. Организовано было все на высшем уровне и гостиницы и все поездки и переезды. Мое
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    мнение,иметь такие организаторские способности и терпение не всем дано,а у Катерины призвание. У меня мечта была,посетить Узбекистан,и благодаря Катерине это получилось. В туре мы были и видели • • самые красивые и значимые места в Узбекистане. Спасибо. Всех благ Вам в работе Катерина и здоровья вашей доченьке. С уважением Анна Н.

  • Л
    Любовь
    20 июня 2024
    Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
    Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация встреч, экскурсий и проводов
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    позволила нам посмотреть Хиву, Ташкент, Бухару и Самарканд за 10 дней. Мы увидели практически весь Узбекистан, познакомились с его историей и замечательными людьми, которые поразили нас своим гостеприимством.

    Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организацияХочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Дворцы, замки и особняки»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
  2. Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
  3. Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Независимости
  4. Обсерватория Улугбека
  5. Площадь Регистан
  6. Некрополь Шахи Зинда
  7. Сиабский Базар
Сколько стоит тур в Ташкенте в марте 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 тура от 189 до 117 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 2 ⭐ отзыва, цены от 189₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май