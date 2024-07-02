10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
«Увидим памятники Независимости и Счастливой матери, арку «Эзгулик» и дворец великого князя Николая Романова, погуляем по тенистым аллеям среди фонтанов в сквере Амира Темура»
4 апр в 10:00
29 апр в 10:00
117 000₽ за человека
6 дней
Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
Увидеть дворец бухарского эмира, посетить мавзолей Тамерлана и поторговаться на атмосферном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
«Сегодня побываем в летней резиденции последнего бухарского эмира — дворце Ситораи Мохи-Хоса»
17 мар в 10:00
20 мар в 10:00
$620 за человека
скидка
40%
4 дня
Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда
Пройти по рядам базара «Чорсу», осмотреть дворец Романовых и мечеть в честь любимой жены Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
«Прикоснёмся к духовному, побывав в религиозном комплексе Хазрати Имам, пройдём между горками пряностей и сухофруктов на базаре «Чорсу», осмотрим дворец, в котором коротал ссылку князь Романов, и увидим нынешний культурный центр»
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
315$189 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна2 июля 2024Спасибо Катерине за такой чудесный вояж. Организовано было все на высшем уровне и гостиницы и все поездки и переезды. Мое
- ЛЛюбовь20 июня 2024Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация встреч, экскурсий и проводов
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Дворцы, замки и особняки»
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