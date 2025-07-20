Узбекская Швейцария: из Ташкента в Зааминский национальный парк в мини-группе
Провести выходные среди лесов и гор, увидеть уникальный телескоп и пройтись по подвесному мосту
Этот тур позволит вам открыть Заамин — регион, известный как «узбекская Швейцария», благодаря чистому воздуху, хвойным лесам и нетронутой природе.
районов страны, расположенном на территории Зааминского национального парка.
Не только прогуляетесь по лёгким маршрутам, но и посетите мечеть, увидите уникальный телескоп, единственный в своём роде в Азии, и Зааминский мост. Маршрут идеально подойдёт тем, кто хочет вырваться из города и провести время на природе.
Описание тура
Организационные детали
Важно взять с собой головной убор и солнцезащитный крем.
Питание. Включены завтрак и обед в отеле во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн с кондиционером.
Возраст участников. 0-99 лет.
Уровень сложности. Физическая активность минимальна. В программе есть недлительные пешие прогулки, доступные людям без специальной подготовки.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Тур можно провести только для вашей компании от 2 человек. Даты по договорённости, старт возможен ежедневно.
Программа тура по дням
1 день
Из Ташкента в местную Швейцарию
Утром встречаемся в Ташкенте и отправляемся в Заамин — один из самых живописных уголков Узбекистана, который сравнивают со Швейцарией. По прибытии вы посетите мечеть Марифатли, важную архитектурную и духовную достопримечательность региона.
После экскурсии у вас будет время на отдых и размещение в отеле.
2 день
Зааминский национальный парк, уникальный телескоп и возвращение в Ташкент
После завтрака посетим Зааминский национальный парк, чтобы познакомиться с природными достопримечательностями этой охраняемой территории. Вас ждёт прогулка среди древних деревьев — тысячелетнего орешника и тутовника, посещение водопада и подъём по канатной дороге на высоту 2400 метров над уровнем моря.
Далее направимся к уникальному астрономическому объекту — телескопу, единственному в своём роде во всей Азии. А затем осмотрим Зааминский мост — одну из знаковых достопримечательностей региона.
После насыщенного дня вас ждёт возвращение в Ташкент.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$195
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак и обед во 2-й день
Все переезды по программе
Услуги сертифицированного гида
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
Обед и ужин в 1-й день
Входные билеты в национальный парк и на канатную дорогу
1-местное размещение - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, место по договорённости, утром
Завершение: Ташкент, место завершения по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Георгий — ваша команда гидов в Ташкенте
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
Отзывы и рейтинг
Хижняков
20 июл 2025
Брали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивный гид. Было очень интересно провести с ним весь день. Решал все вопросы и проблемы. Мы отлично провели время и у нас остались только добрые и хорошие воспоминания.