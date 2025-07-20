Мои заказы

Узбекская Швейцария: из Ташкента в Зааминский национальный парк в мини-группе

Провести выходные среди лесов и гор, увидеть уникальный телескоп и пройтись по подвесному мосту
Этот тур позволит вам открыть Заамин — регион, известный как «узбекская Швейцария», благодаря чистому воздуху, хвойным лесам и нетронутой природе.

За 2 дня вы побываете в одном из самых экологически чистых
читать дальше

районов страны, расположенном на территории Зааминского национального парка.

Не только прогуляетесь по лёгким маршрутам, но и посетите мечеть, увидите уникальный телескоп, единственный в своём роде в Азии, и Зааминский мост. Маршрут идеально подойдёт тем, кто хочет вырваться из города и провести время на природе.

5
1 отзыв
Узбекская Швейцария: из Ташкента в Зааминский национальный парк в мини-группе
Узбекская Швейцария: из Ташкента в Зааминский национальный парк в мини-группе
Узбекская Швейцария: из Ташкента в Зааминский национальный парк в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Важно взять с собой головной убор и солнцезащитный крем.

Питание. Включены завтрак и обед в отеле во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн с кондиционером.

Возраст участников. 0-99 лет.

Уровень сложности. Физическая активность минимальна. В программе есть недлительные пешие прогулки, доступные людям без специальной подготовки.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Тур можно провести только для вашей компании от 2 человек. Даты по договорённости, старт возможен ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Из Ташкента в местную Швейцарию

Утром встречаемся в Ташкенте и отправляемся в Заамин — один из самых живописных уголков Узбекистана, который сравнивают со Швейцарией. По прибытии вы посетите мечеть Марифатли, важную архитектурную и духовную достопримечательность региона.

После экскурсии у вас будет время на отдых и размещение в отеле.

Из Ташкента в местную ШвейцариюИз Ташкента в местную ШвейцариюИз Ташкента в местную ШвейцариюИз Ташкента в местную Швейцарию
2 день

Зааминский национальный парк, уникальный телескоп и возвращение в Ташкент

После завтрака посетим Зааминский национальный парк, чтобы познакомиться с природными достопримечательностями этой охраняемой территории. Вас ждёт прогулка среди древних деревьев — тысячелетнего орешника и тутовника, посещение водопада и подъём по канатной дороге на высоту 2400 метров над уровнем моря.

Далее направимся к уникальному астрономическому объекту — телескопу, единственному в своём роде во всей Азии. А затем осмотрим Зааминский мост — одну из знаковых достопримечательностей региона.

После насыщенного дня вас ждёт возвращение в Ташкент.

Зааминский национальный парк, уникальный телескоп и возвращение в ТашкентЗааминский национальный парк, уникальный телескоп и возвращение в ТашкентЗааминский национальный парк, уникальный телескоп и возвращение в ТашкентЗааминский национальный парк, уникальный телескоп и возвращение в ТашкентЗааминский национальный парк, уникальный телескоп и возвращение в ТашкентЗааминский национальный парк, уникальный телескоп и возвращение в Ташкент

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$195
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обед во 2-й день
  • Все переезды по программе
  • Услуги сертифицированного гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
  • Обед и ужин в 1-й день
  • Входные билеты в национальный парк и на канатную дорогу
  • 1-местное размещение - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, место по договорённости, утром
Завершение: Ташкент, место завершения по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Ташкенте
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Х
Хижняков
20 июл 2025
Брали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивный гид. Было очень интересно провести с ним весь день. Решал все вопросы и проблемы. Мы отлично провели время и у нас остались только добрые и хорошие воспоминания.
Брали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивныйБрали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивныйБрали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивныйБрали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивныйБрали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивныйБрали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивныйБрали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивныйБрали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивныйБрали с супругой экскурсию в национальный парк Заамин, Георгий очень приятный в общений, внимательный и позитивный

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
На машине
7 дней
27 отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 10:00-11:00. Можно прилете...
16 ноя в 08:00
29 дек в 08:00
$995 за человека
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
На машине
7 дней
2 отзыва
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
10 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$800 за человека
Встречаем год в самом сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
На машине
7 дней
2 отзыва
Встречаем год в самом сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить Новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
31 дек в 11:00
$1190 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента