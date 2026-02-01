Узбекская Швейцария: из Ташкента в Зааминский национальный парк в мини-группе
Провести выходные среди лесов и гор, увидеть уникальный телескоп и пройтись по подвесному мосту
Начало: Ташкент, место по договорённости, утром
«За 2 дня вы побываете в одном из самых экологически чистых районов страны, расположенном на территории Зааминского национального парка»
Альпийские пейзажи в Узбекистане: индивидуальный тур в парк «Заамин» и вершины Тянь-Шаня
Прогуляться по хвойным лесам, посетить Чарвакское водохранилище и увидеть Чимган
Начало: Ташкент, точное место - по договорённости, 8:50 ил...
«По прибытии в национальный парк «Заамин» прогуляемся по густым хвойным лесам, насладимся чистым горным воздухом и умиротворённой атмосферой альпийских ландшафтов»
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино, перезагрузка
Начало: Ваше гостиница
«Рекомендуем совершить прогулку в парк Magic City»
