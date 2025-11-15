Мои заказы

В Узбекистан своей компанией: 5 городов, must-see-места, погружение в историю и культуру

Осмотреть древние мечети и мавзолеи, узнать секреты ковроткачества и побывать на родине Тамерлана
Приглашаем вас в индивидуальное путешествие по Узбекистану.

За 8 дней вы исследуете главные достопримечательности сразу 5 городов: Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы и Шахрисабза.

Полюбуетесь яркой мозаикой, блестящей на солнце, послушаете увлекательные рассказы
об истории старинных мечетей, некрополей и минаретов.

Перед вами предстанут неприступная крепость Арк и изящная мечеть Биби-Ханум, необычный дворец Ситораи Мохи-Хоса и величественное медресе Улугбека.

А ещё вы понаблюдаете за тканием ковров и созданием самаркандской бумаги на фабриках, погуляете по загадочной Долине демонов и пройдётесь по атмосферным рядам восточных базаров.

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя1
дек13
дек28
фев7
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: удобную обувь, солнечные очки и хорошее настроение.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство с Ташкентом

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. В зависимости от времени вашего прилёта можем сдвинуть начало экскурсии или сделать этот день свободным, чтобы вы могли выспаться. После небольшого отдыха начнём экскурсию. Вы увидите мечеть Минор и Ташкентскую телебашню, а в Центре плова сможете попробовать одно из главных национальных блюд. Затем спустимся в метро и полюбуемся станциями — настоящими произведениями искусства!

Заглянем в сквер Амира Темура, посетим Государственный музей истории Тимуридов, чтобы погрузиться во времена великих завоеваний Тамерлана.

Дальше поедем на вокзал и отправимся в Самарканд на поезде. Продолжительность экскурсии 5-6 часов, 1 час выделим на обед.

2 день

Знакомство с Самаркандом

В 10:00 посетим мавзолей Гур-Эмир и площадь Регистан, главную в городе, увидим мечеть Биби-Ханум, построенную в честь жены Амира Темура, и некрополь Шахи-Зинда. Затем заглянем на бумажную фабрику и понаблюдаем за тем, как производят самаркандскую шёлковую бумагу. А потом увидим, как гончар создаёт настоящие произведения искусства.

В 12:30 пообедаем пловом и продолжим осматривать достопримечательности Самарканда.

Длительность экскурсии 5–6 часов.

3 день

Долина демонов и Шахрисабз

Отправимся в горы. Увидим камень с отверстием в виде сердца, полюбуемся вершинами и, преодолев серпантин, поднимемся на высшую точку нашего маршрута — в Долину демонов. Здесь находятся огромные валуны причудливых форм. Прогуляемся, сделаем красивые фотографии и поедем в город Шахрисабз. Осмотрим руины дворца Аксарай, древнюю мечеть и не менее древние деревья вокруг, их возраст достигает 700 лет!

На обратном пути остановимся на обед и попробуем вкуснейшую баранину, приготовленную в тандыре по особому рецепту. Вернёмся в отель и отдохнём.

Длительность экскурсии 5-6 часов.

4 день

Музей «Афросиаб», Сиабский базар и ковровая фабрика

Посетим музей «Афросиаб», где познакомимся с историей города и рассмотрим артефакты, найденные здесь во время раскопок. Пройдёмся по колоритному Сиабскому базару, а затем отправимся на фабрику ковров и узнаем, как создаются эти великолепные полотна.

В 12:30 пообедаем в ресторане. Вечером поедем в Бухару, заселимся в отель и отдохнём.

Длительность экскурсии 5-6 часов.

5 день

Бухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость Арк

Начнём экскурсию по Бухаре. Посетим комплекс Ляби-Хауз и музей-мастерскую узбекских кукол, зайдём в синагогу и даже сможем пообщаться с раввином и задать ему вопрос. Пройдёмся по Торговым куполам в поисках сувениров, подарков и украшений. Полюбуемся медресе Улугбека и минаретом Калян, а ещё доберёмся до крепости Арк.

Длительность экскурсии 6–7 часов.

6 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, некрополь Чор-Минор и мавзолей Саманидов

В 10:00 поедем за пределы города в летнюю резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Затем осмотрим некрополь Чор-Бакр и мавзолей Саманидов.

Длительность экскурсии 6–7 часов.

7 день

Переезд в Хиву

Позавтракаем и в 9:00 поедем в Хиву. В дороге проведём 6 часов с остановками, во время одной из них полюбуемся рекой Амударья. По прибытии пообедаем в ресторане, советуем попробовать вареники с яйцом и чебурек — они здесь особенно вкусные. Дальше — заселение в отель и свободное время.

8 день

Древняя Хива

В 10:00 начнём знакомство с Хивой, будем любоваться мечетями и медресе, погружаться в историю и фотографироваться. Вечером можем отвезти вас в аэропорт Ургенча или на вокзал, либо останемся в Хиве на ещё одну ночь, а на следующий день — отбытие домой.

Длительность экскурсии 6-7 часов.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно из Ургенча
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ургенча, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1009 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!
