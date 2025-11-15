За 8 дней вы исследуете главные достопримечательности сразу 5 городов: Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы и Шахрисабза.
Полюбуетесь яркой мозаикой, блестящей на солнце, послушаете увлекательные рассказы
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: удобную обувь, солнечные очки и хорошее настроение.
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство с Ташкентом
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. В зависимости от времени вашего прилёта можем сдвинуть начало экскурсии или сделать этот день свободным, чтобы вы могли выспаться. После небольшого отдыха начнём экскурсию. Вы увидите мечеть Минор и Ташкентскую телебашню, а в Центре плова сможете попробовать одно из главных национальных блюд. Затем спустимся в метро и полюбуемся станциями — настоящими произведениями искусства!
Заглянем в сквер Амира Темура, посетим Государственный музей истории Тимуридов, чтобы погрузиться во времена великих завоеваний Тамерлана.
Дальше поедем на вокзал и отправимся в Самарканд на поезде. Продолжительность экскурсии 5-6 часов, 1 час выделим на обед.
Знакомство с Самаркандом
В 10:00 посетим мавзолей Гур-Эмир и площадь Регистан, главную в городе, увидим мечеть Биби-Ханум, построенную в честь жены Амира Темура, и некрополь Шахи-Зинда. Затем заглянем на бумажную фабрику и понаблюдаем за тем, как производят самаркандскую шёлковую бумагу. А потом увидим, как гончар создаёт настоящие произведения искусства.
В 12:30 пообедаем пловом и продолжим осматривать достопримечательности Самарканда.
Длительность экскурсии 5–6 часов.
Долина демонов и Шахрисабз
Отправимся в горы. Увидим камень с отверстием в виде сердца, полюбуемся вершинами и, преодолев серпантин, поднимемся на высшую точку нашего маршрута — в Долину демонов. Здесь находятся огромные валуны причудливых форм. Прогуляемся, сделаем красивые фотографии и поедем в город Шахрисабз. Осмотрим руины дворца Аксарай, древнюю мечеть и не менее древние деревья вокруг, их возраст достигает 700 лет!
На обратном пути остановимся на обед и попробуем вкуснейшую баранину, приготовленную в тандыре по особому рецепту. Вернёмся в отель и отдохнём.
Длительность экскурсии 5-6 часов.
Музей «Афросиаб», Сиабский базар и ковровая фабрика
Посетим музей «Афросиаб», где познакомимся с историей города и рассмотрим артефакты, найденные здесь во время раскопок. Пройдёмся по колоритному Сиабскому базару, а затем отправимся на фабрику ковров и узнаем, как создаются эти великолепные полотна.
В 12:30 пообедаем в ресторане. Вечером поедем в Бухару, заселимся в отель и отдохнём.
Длительность экскурсии 5-6 часов.
Бухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость Арк
Начнём экскурсию по Бухаре. Посетим комплекс Ляби-Хауз и музей-мастерскую узбекских кукол, зайдём в синагогу и даже сможем пообщаться с раввином и задать ему вопрос. Пройдёмся по Торговым куполам в поисках сувениров, подарков и украшений. Полюбуемся медресе Улугбека и минаретом Калян, а ещё доберёмся до крепости Арк.
Длительность экскурсии 6–7 часов.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса, некрополь Чор-Минор и мавзолей Саманидов
В 10:00 поедем за пределы города в летнюю резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Затем осмотрим некрополь Чор-Бакр и мавзолей Саманидов.
Длительность экскурсии 6–7 часов.
Переезд в Хиву
Позавтракаем и в 9:00 поедем в Хиву. В дороге проведём 6 часов с остановками, во время одной из них полюбуемся рекой Амударья. По прибытии пообедаем в ресторане, советуем попробовать вареники с яйцом и чебурек — они здесь особенно вкусные. Дальше — заселение в отель и свободное время.
Древняя Хива
В 10:00 начнём знакомство с Хивой, будем любоваться мечетями и медресе, погружаться в историю и фотографироваться. Вечером можем отвезти вас в аэропорт Ургенча или на вокзал, либо останемся в Хиве на ещё одну ночь, а на следующий день — отбытие домой.
Длительность экскурсии 6-7 часов.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно из Ургенча
- Обеды и ужины
- Страховка
- Входные билеты на объекты экскурсий