Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. В зависимости от времени вашего прилёта можем сдвинуть начало экскурсии или сделать этот день свободным, чтобы вы могли выспаться. После небольшого отдыха начнём экскурсию. Вы увидите мечеть Минор и Ташкентскую телебашню, а в Центре плова сможете попробовать одно из главных национальных блюд. Затем спустимся в метро и полюбуемся станциями — настоящими произведениями искусства!

Заглянем в сквер Амира Темура, посетим Государственный музей истории Тимуридов, чтобы погрузиться во времена великих завоеваний Тамерлана.

Дальше поедем на вокзал и отправимся в Самарканд на поезде. Продолжительность экскурсии 5-6 часов, 1 час выделим на обед.