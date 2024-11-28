6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
16 дек в 08:00
23 дек в 08:00
$590 за человека
скидка
10%
5 дней
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
750$675 за человека
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
4 мар в 08:00
7 апр в 08:00
$1 340 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина28 ноября 2024Хочу поблагодарить команду Ориент тур за отличную и продуманную организацию тура Ташкент-Самарканд_Бухара-Хива. Отлично организовано все - встреча в аэропорту, трансферы
- ММаксим19 ноября 2024Благодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немного меньше академической информации в
- ВВладислав5 ноября 2024Огромное спасибо Владимиру и команде Orient-Tour за прекрасную поездку "Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом" с 28 октября по 02 ноября 2024 года! Прекрасная организация и волшебная страна - впечатления останутся на всю жизнь!
- ММайя20 сентября 2024Узбекистан меня привлекал очень долгое время, и вот, наконец, в сентябре выбрала тур в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара
- ООльга6 июня 2024Чудесно все было организовано! До сих пор вспоминаем с удовольствием. Уже порекомендовали своим знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На 8 Марта»
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