читать дальше

туре, больше бы про обычную жизнь и текущие реалии страны. Мне было интересно, я любитель истории, так как сам юрист и историю люблю и знаю; но иногда too much. Все гиды отдавали информацию на 150%)) Вадим в Ташкенте вне всякой конкуренции - номер один, потом Эльдар в Самарканде - он молод но при этом обладает энциклопедическими знаниями и покажет все локальные места, включая местные елальни, плов и манты были пальцы отъесть🙈. Фирдавс очень интересен любителям истории и религии, мне зашло, но впрочем и он может предложить интересные варианты, даже ночные экскурсии. Водители тоже очень отзывчивы, в Бухаре я разбил экран своего iPhone, водитель по моей просьбе договорился с ребятами из ремонта и поставили оригинал немного даже дешевле чем в Москве. Агентство однозначно рекомендую. Решают все вопросы, постоянно на связи. Один маааалегький минус: не ожидайте многого от отеля Raikartz Xon, просто примите за данность, что это просто переночевать, здесь я бы улучшил отель конечно, но постель была чистая, отстиранная, да и персонал вышколенный, я забыл паспорт на день, его нашли и положили в сейф. Dendi Plaza в Бухаре 2*, я бы дал три звезды. Расположен на центральной улице, до центра 15-20 минут пешком по прямой. Все чисто. Samaria Hotel and Spa в Самарканде, дал бы 3sup-4*, кроме спа, сам не ходил, но по спа отзывы не очень. Не далеко от исторического центра