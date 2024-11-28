На 8 Марта – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Ташкенте на русском языке, цены от $590, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
На машине
43 отзыва
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
16 дек в 08:00
23 дек в 08:00
$590 за человека
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
На машине
скидка
10%
8 отзывов
5 дней
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
750$675 за человека
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
На машине
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
4 мар в 08:00
7 апр в 08:00
$1 340 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    28 ноября 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Хочу поблагодарить команду Ориент тур за отличную и продуманную организацию тура Ташкент-Самарканд_Бухара-Хива. Отлично организовано все - встреча в аэропорту, трансферы
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    в гостиницы, экскурсии по городам. По нашей просьбе была организована дополнительная экскурсия в Чимганские горы. Обязательно порекомендую путешествие по Узбекистану именно с вашей компанией! Дальнейших успехов и процветания Ориент тур!

  • М
    Максим
    19 ноября 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Благодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немного меньше академической информации в
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    туре, больше бы про обычную жизнь и текущие реалии страны. Мне было интересно, я любитель истории, так как сам юрист и историю люблю и знаю; но иногда too much. Все гиды отдавали информацию на 150%)) Вадим в Ташкенте вне всякой конкуренции - номер один, потом Эльдар в Самарканде - он молод но при этом обладает энциклопедическими знаниями и покажет все локальные места, включая местные елальни, плов и манты были пальцы отъесть🙈. Фирдавс очень интересен любителям истории и религии, мне зашло, но впрочем и он может предложить интересные варианты, даже ночные экскурсии. Водители тоже очень отзывчивы, в Бухаре я разбил экран своего iPhone, водитель по моей просьбе договорился с ребятами из ремонта и поставили оригинал немного даже дешевле чем в Москве. Агентство однозначно рекомендую. Решают все вопросы, постоянно на связи. Один маааалегький минус: не ожидайте многого от отеля Raikartz Xon, просто примите за данность, что это просто переночевать, здесь я бы улучшил отель конечно, но постель была чистая, отстиранная, да и персонал вышколенный, я забыл паспорт на день, его нашли и положили в сейф. Dendi Plaza в Бухаре 2*, я бы дал три звезды. Расположен на центральной улице, до центра 15-20 минут пешком по прямой. Все чисто. Samaria Hotel and Spa в Самарканде, дал бы 3sup-4*, кроме спа, сам не ходил, но по спа отзывы не очень. Не далеко от исторического центра

    Благодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немногоБлагодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немногоБлагодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немногоБлагодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немногоБлагодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немногоБлагодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немногоБлагодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немногоБлагодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немногоБлагодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немногоБлагодарю за прекрасное пребывание вашей замечательной стране, организацию и профессиональных гидов. От себя пожелал бы немного
  • В
    Владислав
    5 ноября 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Огромное спасибо Владимиру и команде Orient-Tour за прекрасную поездку "Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом" с 28 октября по 02 ноября 2024 года! Прекрасная организация и волшебная страна - впечатления останутся на всю жизнь!
  • М
    Майя
    20 сентября 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Узбекистан меня привлекал очень долгое время, и вот, наконец, в сентябре выбрала тур в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара
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    и Самарканд и нисколечко не пожалела)))У нас была мини-группа в количестве 4-х человек. Хочу поблагодарить организаторов, все прошло просто суперски!!!! Старшему менеджеру Ироде отдельное спасибо, как говорится, все время держала руку на пульсе. Особенно впечатлили Бухара и Самарканд, посетили красивейшие места, попробовали местную кухню. Хочу поблагодарить гидов Фирдавуса и Эдьдара за проведение интересных, информативных, насыщенных экскурсий. Совет для тех, кто собирается посетить 3 города: лучше приехать за один день пораньше в Ташкент, чтобы погулять самостоятельно, посетить парки и т. д., выбирайте тур с мини группой, лучше посетить Узбекистан осенью, не так жарко будет.

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Чудесно все было организовано! До сих пор вспоминаем с удовольствием. Уже порекомендовали своим знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На 8 Марта»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
  2. Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
  3. Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Медресе Кукельдаш
  3. Обсерватория Улугбека
  4. Площадь Независимости
  5. Сиабский Базар
  6. Площадь Регистан
Сколько стоит тур в Ташкенте в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 590 до 1 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 8 марта, 51 ⭐ отзыв, цены от $590. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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