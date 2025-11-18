Сегодня вы познакомитесь с историческим центром Ташкента. Первой точкой станет комплекс Хаст-Имам — духовный центр столицы, где хранится Коран халифа Османа. Мы увидим медресе Барак-хан и продолжим прогулку по махалле Кукча, одному из старейших районов города с узкими улочками и глиняными домами.

Далее отправимся на базар Чорсу — с его шумной атмосферой, ароматами специй и угощениями. Затем осмотрим медресе Кукельдаш, один из главных памятников старого города.

На обед — посещение Центра плова. От повара мы узнаем, как готовятся традиционные блюда: плов, шурпа, лагман, самса. Желающие смогут попробовать наиболее понравившееся (за доплату).

После — короткая остановка у Монумента «Мужество», затем — прогулка по площади Независимости, украшенной колоннадами и фонтанами. Далее — площадь Амира Темура и улица Сайилгох, где кипит городская жизнь: художники, кафе, сувенирные лавки.

В завершение дня посетим площадь Алишера Навои и Дом Романовых. Здесь пересекаются восточная история и архитектура конца 19 века.