За 3 дня вы увидите всё, что обязательно стоит включить в путешествие по Узбекистану: легендарные мечети и медресе, шумный базар Чорсу, исторические
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор.
Питание. Включён завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн или легковой автомобиль (зависит от количества человек).
Возраст участников. 6-75 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. Автотур с пешими недлительными прогулками по городу.
Тур можно провести только для вашей компании в любые даты.
Программа тура по дням
Старый Ташкент и городские символы
Сегодня вы познакомитесь с историческим центром Ташкента. Первой точкой станет комплекс Хаст-Имам — духовный центр столицы, где хранится Коран халифа Османа. Мы увидим медресе Барак-хан и продолжим прогулку по махалле Кукча, одному из старейших районов города с узкими улочками и глиняными домами.
Далее отправимся на базар Чорсу — с его шумной атмосферой, ароматами специй и угощениями. Затем осмотрим медресе Кукельдаш, один из главных памятников старого города.
На обед — посещение Центра плова. От повара мы узнаем, как готовятся традиционные блюда: плов, шурпа, лагман, самса. Желающие смогут попробовать наиболее понравившееся (за доплату).
После — короткая остановка у Монумента «Мужество», затем — прогулка по площади Независимости, украшенной колоннадами и фонтанами. Далее — площадь Амира Темура и улица Сайилгох, где кипит городская жизнь: художники, кафе, сувенирные лавки.
В завершение дня посетим площадь Алишера Навои и Дом Романовых. Здесь пересекаются восточная история и архитектура конца 19 века.
Современный Ташкент
Утро свободное. На обед пригласим вас в традиционный ресторан, где вы сможете отведать домашних блюд узбекской кухни (за доплату).
Во второй половине дня продолжим знакомиться с Ташкентом. Побываем у Музея памяти жертв репрессий, затем поднимемся на Ташкентскую телебашню, откуда открывается панорама города.
Далее — мечеть Минор с белоснежным куполом, отражающая современные черты исламской архитектуры. Завершим экскурсионный день у Дворца Международных Форумов и прогуляемся по району Ташкент-Сити, символу будущего города.
Ремёсла и кулинария
Начнём день в Доме Рахимова — мастерской прикладного искусства. Здесь вы окунётесь в магию керамики: узнаете о значении орнаментов, формах и цветах, за каждым из которых — история и философия.
Затем нас ждёт кулинарный мастер-класс: приготовление плова, самсы и других блюд. После — дегустация.
Завершится путешествие в городе или аэропорту (обсуждаемо).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$370
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Все переезды по программе
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоговорящих локальных гидов в Ташкенте
- Мастер-класс по гончарному делу
- Мастер-класс по приготовлению плова и самсы
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Входные билеты на достопримечательности по программе
- Ранний заезд в отель
- Страховка
- 1-местное размещение - доплата $80
- Обратите внимание, стоимость указана за человека в группе от 4 участников. Если наберётся меньше, цена повысится до $410