Ташкент от и до с комфортом: автотур с прогулками по городу и мастер-классами

Рассмотреть традиционную архитектуру и стеклянные фасады и познакомиться с ремёслами и кулинарией
Погрузитесь в атмосферу Ташкента — древнего и современного одновременно.

За 3 дня вы увидите всё, что обязательно стоит включить в путешествие по Узбекистану: легендарные мечети и медресе, шумный базар Чорсу, исторические
махалли, аутентичные улочки и стеклянный мегаполис. Помимо обзорных экскурсий вас ждут мастер-классы с погружением в культуру и гастрономию страны. Вы изготовите глиняное изделие и приготовите плов и самсу.

А чтобы поездка принесла максимум удовольствия, разместимся в комфортном отеле с бассейном в удобной части города.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор.

Питание. Включён завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн или легковой автомобиль (зависит от количества человек).

Возраст участников. 6-75 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Автотур с пешими недлительными прогулками по городу.

Тур можно провести только для вашей компании в любые даты.

Программа тура по дням

1 день

Старый Ташкент и городские символы

Сегодня вы познакомитесь с историческим центром Ташкента. Первой точкой станет комплекс Хаст-Имам — духовный центр столицы, где хранится Коран халифа Османа. Мы увидим медресе Барак-хан и продолжим прогулку по махалле Кукча, одному из старейших районов города с узкими улочками и глиняными домами.

Далее отправимся на базар Чорсу — с его шумной атмосферой, ароматами специй и угощениями. Затем осмотрим медресе Кукельдаш, один из главных памятников старого города.

На обед — посещение Центра плова. От повара мы узнаем, как готовятся традиционные блюда: плов, шурпа, лагман, самса. Желающие смогут попробовать наиболее понравившееся (за доплату).

После — короткая остановка у Монумента «Мужество», затем — прогулка по площади Независимости, украшенной колоннадами и фонтанами. Далее — площадь Амира Темура и улица Сайилгох, где кипит городская жизнь: художники, кафе, сувенирные лавки.

В завершение дня посетим площадь Алишера Навои и Дом Романовых. Здесь пересекаются восточная история и архитектура конца 19 века.

2 день

Современный Ташкент

Утро свободное. На обед пригласим вас в традиционный ресторан, где вы сможете отведать домашних блюд узбекской кухни (за доплату).

Во второй половине дня продолжим знакомиться с Ташкентом. Побываем у Музея памяти жертв репрессий, затем поднимемся на Ташкентскую телебашню, откуда открывается панорама города.

Далее — мечеть Минор с белоснежным куполом, отражающая современные черты исламской архитектуры. Завершим экскурсионный день у Дворца Международных Форумов и прогуляемся по району Ташкент-Сити, символу будущего города.

3 день

Ремёсла и кулинария

Начнём день в Доме Рахимова — мастерской прикладного искусства. Здесь вы окунётесь в магию керамики: узнаете о значении орнаментов, формах и цветах, за каждым из которых — история и философия.

Затем нас ждёт кулинарный мастер-класс: приготовление плова, самсы и других блюд. После — дегустация.

Завершится путешествие в городе или аэропорту (обсуждаемо).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$370
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все переезды по программе
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоговорящих локальных гидов в Ташкенте
  • Мастер-класс по гончарному делу
  • Мастер-класс по приготовлению плова и самсы
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Входные билеты на достопримечательности по программе
  • Ранний заезд в отель
  • Страховка
  • 1-местное размещение - доплата $80
  • Обратите внимание, стоимость указана за человека в группе от 4 участников. Если наберётся меньше, цена повысится до $410
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, у вашего место проживания, в первой половине дня (время по договорённости)
Завершение: Ташкент, у вашего место проживания или в другой точке в городе на ваш выбор, вечером (время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара
Динара — Организатор в Ташкенте
Провела экскурсии для 58 туристов
Добрый день! Мы команда профессиональных гидов из Узбекистана. Мы любим встречать гостей и показывать им прекрасную культуру нашей страны! Узбекистан – гостеприимный и тёплый край, где практически круглый год светит яркое
солнце. В нашей стране вы поистине почувствуете себя как дома, и этому есть несколько причин: отсутствие языкового барьера, безграничная любовь узбекистанцев к россиянам, наивкуснейшая национальная кухня и увлекательная старина повсюду. Добро пожаловать в гости!

Тур входит в следующие категории Ташкента

