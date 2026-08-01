Узбекская Швейцария и Самарканд только для вашей компании
За одну поездку охватить и горы, и архитектурные сокровища, заглянуть в обсерваторию и на базар
Начало: Международный аэропорт Ташкента, терминал 3, 6:30
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
$330 за человека
-
15%
Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)
Увидеть медресе и мавзолеи, подняться на высоту 2290 м и попробовать вкуснейший плов
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
$875
$1029 за человека
-
15%
4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах)
Осмотреть Ташкент и Самарканд, Бухару и Хиву, подняться на смотровую «Амирсоя»
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00 или другое время по догов...
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
$1040
$1223 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Восточный базар»
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