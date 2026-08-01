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Восточный базар – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Восточный базар» в Ташкенте на русском языке, цены от $330, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Узбекская Швейцария и Самарканд только для вашей компании
На машине
2 дня
2 отзыва
Узбекская Швейцария и Самарканд только для вашей компании
За одну поездку охватить и горы, и архитектурные сокровища, заглянуть в обсерваторию и на базар
Начало: Международный аэропорт Ташкента, терминал 3, 6:30
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
$330 за человека
Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)
На автобусе
На поезде
7 дней
-
15%
7 отзывов
Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)
Увидеть медресе и мавзолеи, подняться на высоту 2290 м и попробовать вкуснейший плов
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
$875$1029 за человека
4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах)
На автобусе
На поезде
9 дней
-
15%
9 отзывов
4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах)
Осмотреть Ташкент и Самарканд, Бухару и Хиву, подняться на смотровую «Амирсоя»
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00 или другое время по догов...
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
$1040$1223 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Восточный базар»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Узбекская Швейцария и Самарканд только для вашей компании;
  2. Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах);
  3. 4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах).
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Арк;
  2. Мавзолей Гур-Эмир;
  3. Базар Чорсу;
  4. Мечеть Биби-Ханым;
  5. Ляби-Хауз;
  6. Площадь Регистан;
  7. Некрополь Шахи Зинда;
  8. Комплекс Хазрати Имам;
  9. Площадь Независимости;
  10. Медресе Кукельдаш.
Сколько стоит тур в Ташкенте в августе 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Восточный базар" можно забронировать 3 тура от 330 до 1040 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Восточный базар», 18 ⭐ отзывов, цены от $330. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь