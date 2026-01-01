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20%
Хранители узбекской истории: Ташкент, Самарканд, Бухара
Изучить мечети, медресе и мавзолеи, погулять по базарам, увидеть крепость Арк и узнать о ремёслах
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00
8 авг в 14:00
15 авг в 14:00
$448
$560 за человека
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15%
По следам завоевателей и мудрецов: тур по главным городам Узбекистана
Увидеть знаковые достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Ташкента, по времени рейса
4 авг в 12:00
8 авг в 12:00
$553
$650 за человека
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15%
Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)
Увидеть медресе и мавзолеи, подняться на высоту 2290 м и попробовать вкуснейший плов
Начало: Аэропорт Ташкент, 14:00
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
$875
$1029 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Монумент «Мужество»»
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