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Монумент «Мужество» – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Монумент «Мужество»» в Ташкенте на русском языке, цены от $448, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Хранители узбекской истории: Ташкент, Самарканд, Бухара
На машине
5 дней
-
20%
2 отзыва
Хранители узбекской истории: Ташкент, Самарканд, Бухара
Изучить мечети, медресе и мавзолеи, погулять по базарам, увидеть крепость Арк и узнать о ремёслах
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00
8 авг в 14:00
15 авг в 14:00
$448$560 за человека
По следам завоевателей и мудрецов: тур по главным городам Узбекистана
На машине
6 дней
-
15%
По следам завоевателей и мудрецов: тур по главным городам Узбекистана
Увидеть знаковые достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Ташкента, по времени рейса
4 авг в 12:00
8 авг в 12:00
$553$650 за человека
Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)
На автобусе
На поезде
7 дней
-
15%
Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)
Увидеть медресе и мавзолеи, подняться на высоту 2290 м и попробовать вкуснейший плов
Начало: Аэропорт Ташкент, 14:00
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
$875$1029 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Монумент «Мужество»»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Хранители узбекской истории: Ташкент, Самарканд, Бухара;
  2. По следам завоевателей и мудрецов: тур по главным городам Узбекистана;
  3. Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах).
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мечеть Биби-Ханым;
  2. Площадь Регистан;
  3. Некрополь Шахи Зинда;
  4. Площадь Независимости;
  5. Крепость Арк;
  6. Медресе Кукельдаш;
  7. Базар Чорсу;
  8. Обсерватория Улугбека;
  9. Сквер Амира Темура;
  10. Мавзолей Гур-Эмир.
Сколько стоит тур в Ташкенте в июле 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Монумент «Мужество»" можно забронировать 3 тура от 448 до 875 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Монумент «Мужество»», 2 ⭐ отзыва, цены от $448. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь