Мои заказы

На 9 дней – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «На 9 дней» в Ташкенте на русском языке, цены от $1400, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
На машине
9 дней
1 отзыв
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня, точное вре...
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$1400 за человека
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
9 дней
-
15%
3 отзыва
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, время зависит от вашего рейса. ...
14 фев в 08:00
21 фев в 08:00
118 065 ₽138 900 ₽ за человека
Путешествие в Узбекистан: главные места, необычные локации, ночь в юрточном лагере и мастер-классы
На машине
9 дней
-
10%
Путешествие в Узбекистан: главные места, необычные локации, ночь в юрточном лагере и мастер-классы
Сделать изделие из керамики, погулять по дну Аральского моря и приготовить блюдо хорезмской кухни
Начало: Аэропорт Нукуса, время по договорённости
25 апр в 08:00
$1746$1940 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На 9 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана;
  2. Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе;
  3. Путешествие в Узбекистан: главные места, необычные локации, ночь в юрточном лагере и мастер-классы.
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мавзолей Гур-Эмир;
  2. Базар Чорсу;
  3. Мечеть Биби-Ханым;
  4. Крепость Арк;
  5. Ляби-Хауз;
  6. Площадь Регистан;
  7. Медресе Кукельдаш;
  8. Обсерватория Улугбека;
  9. Комплекс Хазрати Имам;
  10. Медресе Улугбека.
Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "На 9 дней" можно забронировать 3 тура от 1400 до 118 065 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год на 9 дней, 4 ⭐ отзыва, цены от $1400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель