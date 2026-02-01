Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня, точное вре...
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$1400 за человека
-
15%
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, время зависит от вашего рейса. ...
14 фев в 08:00
21 фев в 08:00
118 065 ₽
138 900 ₽ за человека
-
10%
Путешествие в Узбекистан: главные места, необычные локации, ночь в юрточном лагере и мастер-классы
Сделать изделие из керамики, погулять по дну Аральского моря и приготовить блюдо хорезмской кухни
Начало: Аэропорт Нукуса, время по договорённости
25 апр в 08:00
$1746
$1940 за человека
