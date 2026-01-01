Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
10 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$800 за человека
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
9 мая в 08:00
6 сен в 08:00
$1340 за человека
Комбинированный тур в Узбекистан: треккинги среди гор и городские достопримечательности
Погулять по Самарканду и Бухаре, подняться на вершину Малого Чимгана и увидеть школу в дереве
Начало: Ташкент, точное место - по договорённости, 10:00
19 апр в 10:00
27 апр в 10:00
72 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Активные туры" можно забронировать 3 тура от 800 до 72 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Активные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от $800. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель