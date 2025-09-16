Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
16 сен в 12:00
17 сен в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
29 сен в 19:00
30 сен в 19:00
£129 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: The Scotch Whisky Experience
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
£385 за всё до 6 чел.
