1 чел. По популярности Пешая 4 часа 50 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя Начало: У монумента Вальтеру Скотту £190 за всё до 6 чел. Пешая 1.5 часа 44 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Мистический Эдинбург Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами £129 за всё до 5 чел. Пешая 3.5 часа 10 отзывов Фотопрогулка до 6 чел. Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память Начало: The Scotch Whisky Experience £385 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Эдинбурга

