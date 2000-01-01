Оксфорд – самый старый университет англоязычного мира. Эта экскурсия ⛳ позволит Вам погрузиться в удивительный мир студенчества с его многовековыми, иногда довольно курьезными, традициями. Здесь преподавали Джон Толкин и Льюис Кэрролл, учились Оскар Уальд и Перси Шелли, 26 премьер-министров Великобритании были его выпускниками. Мы побродим по его уютным улочкам, познакомимся с прекрасной архитектурой этого города. Недаром английский поэт Мэтью Арнольд назвал Оксфорд «городом дремлющих шпилей». А если повезет (не будем забывать, что это действующее учебное заведение) заглянем в один из колледжей и посмотрим, как живут современные обитатели этого прославленного Университета.

Страдфорд. Всем нам с детства знакомо имя великого барда – Уильяма Шекспира. Эта поездка приведет нас на его родину – маленький, почти как игрушечный, городок – Страдфорд – на – Эвоне. Здесь возникает ощущение, что время как будто обошло стороной этот живописный уголок Англии. Старинные, иногда чуть покосившиеся от времени, домики, узенькие улочки, неторопливо плавающие в реке белые лебеди. Мы увидим дом, в котором родился и провел свое детство маленький Уильям, школу, в которой он учился, Церковь ⛪ Святой Троицы, в которой его крестили и где покоится его прах. А закончить эту прогулку 👣 Вы сможете в одном из старинных пабов за кружкой доброго английского эля.