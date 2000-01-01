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Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом

4.4
12 отзывов
Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
С гидом вы посетите университет, в чьих стенах преподавали Джон Толкин и Льюис Кэрролл и учился Оскар Уайльд.

Далее путь лежит в небольшой город 🏙️ Стратфорд, известный тем, что стал родиной для английского поэта Уильяма Шекспира.

Вы увидите дом, где родился знаменитый драматург, школу, где он учился и заглянете в местную церковь ⛪.

Закончить экскурсию ⛳ вы сможете в одном из старинных пабов города.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €110 за человека

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Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом

Что вы увидите

  • Колледж в Оксфорде
  • Дом и школа Уильяма Шекспира
  • Церковь Святой Троицы
Оксфорд – самый старый университет англоязычного мира. Эта экскурсия ⛳ позволит Вам погрузиться в удивительный мир студенчества с его многовековыми, иногда довольно курьезными, традициями. Здесь преподавали Джон Толкин и Льюис Кэрролл, учились Оскар Уальд и Перси Шелли, 26 премьер-министров Великобритании были его выпускниками. Мы побродим по его уютным улочкам, познакомимся с прекрасной архитектурой этого города. Недаром английский поэт Мэтью Арнольд назвал Оксфорд «городом дремлющих шпилей». А если повезет (не будем забывать, что это действующее учебное заведение) заглянем в один из колледжей и посмотрим, как живут современные обитатели этого прославленного Университета.
Страдфорд. Всем нам с детства знакомо имя великого барда – Уильяма Шекспира. Эта поездка приведет нас на его родину – маленький, почти как игрушечный, городок – Страдфорд – на – Эвоне. Здесь возникает ощущение, что время как будто обошло стороной этот живописный уголок Англии. Старинные, иногда чуть покосившиеся от времени, домики, узенькие улочки, неторопливо плавающие в реке белые лебеди. Мы увидим дом, в котором родился и провел свое детство маленький Уильям, школу, в которой он учился, Церковь ⛪ Святой Троицы, в которой его крестили и где покоится его прах. А закончить эту прогулку 👣 Вы сможете в одном из старинных пабов за кружкой доброго английского эля.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Русскоязычный гид
  • Входной билет в Церковь Святой Троицы
  • Входной билет в колледж в Оксфорде
Что не входит
  • Питание
  • Дополнительные расходы
Начало
🚩 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Место завершения
🏁 В центре Лондона в районе Гайд Парка
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Amitours D.
Amitours D.
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12 отзывов оставили туристы

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