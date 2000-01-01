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Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка

4.2
9 отзывов
Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
Виндзорский замок 🏰 более 900 лет является символом британского престола.

Пару месяцев в году здесь до сих пор живет королева, проводятся церемонии и приёмы.

Вы отправитесь на групповую экскурсию ⛳ в автобусе 🚌 из Лондона.

Вначале увидите городок Виндзор.

Затем пройдёте в саму резиденцию.

Ознакомитесь с внутренним убранством, частной коллекцией шедевров искусства и часовней.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €65 за человека

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Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка

Что вы увидите

  • городок Виндзор
  • Виндзорский замок
  • королевские апартаменты
  • старинные артефакты
  • королевскую часовню Святого Георгия.
Виндзорский замок 🏰 – самый старый обитаемый замок в мире, любимая резиденция английской королевы Елизаветы II.
Во время экскурсии 🧭 по замку Вас ожидает посещение роскошных королевских апартаментов, где часто проходят пышные государственные банкеты в честь иностранных гостей – королей, президентов и премьер-министров. Вы увидите одну из самых обширных частных коллекций шедевров искусства в мире – великолепное собрание полотен фламандских художников (Ван Дейк, Рубенс, Рембрандт), эскизы и рисунки Леонардо да Винчи, уникальные предметы старинного фарфора, оружия и мебели, редкие антикварные часы, всемирно известный кукольный домик и многое другое. Также Вы увидите королевскую часовню Святого Георгия – место таинственных религиозных обрядов самого старого в мире рыцарского ордена – Ордена подвязки. Замок был заложен Вильгельмом Завоевателем на территории королевских охотничьих угодий того времени (сейчас здесь раскинулся Большой Виндзорский парк) после нормандского завоевания Англии в 1066 году. Постепенно замок разрастался, перестраивался и реконструировался последующими монархами. За почти тысячелетнюю историю 📖 Виндзорский замок изменялся и расширялся в соответствии со временем, вкусами, требованиями и финансовыми возможностями монархов.
Что входит
  • Автобус
  • Услуги гида
  • Входной билет в Виндзорский замок
Что не входит
  • Питание
  • трансфер до места встречи
Начало
🚩 Victoria and Albert Museum, метро South Kensington
Место завершения
🏁 Район Гайд Парка (Hyde Park area)
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Amitours D.
Amitours D.
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9 отзывов оставили туристы

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