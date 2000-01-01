Виндзорский замок 🏰 – самый старый обитаемый замок в мире, любимая резиденция английской королевы Елизаветы II.

Во время экскурсии 🧭 по замку Вас ожидает посещение роскошных королевских апартаментов, где часто проходят пышные государственные банкеты в честь иностранных гостей – королей, президентов и премьер-министров. Вы увидите одну из самых обширных частных коллекций шедевров искусства в мире – великолепное собрание полотен фламандских художников (Ван Дейк, Рубенс, Рембрандт), эскизы и рисунки Леонардо да Винчи, уникальные предметы старинного фарфора, оружия и мебели, редкие антикварные часы, всемирно известный кукольный домик и многое другое. Также Вы увидите королевскую часовню Святого Георгия – место таинственных религиозных обрядов самого старого в мире рыцарского ордена – Ордена подвязки. Замок был заложен Вильгельмом Завоевателем на территории королевских охотничьих угодий того времени (сейчас здесь раскинулся Большой Виндзорский парк) после нормандского завоевания Англии в 1066 году. Постепенно замок разрастался, перестраивался и реконструировался последующими монархами. За почти тысячелетнюю историю 📖 Виндзорский замок изменялся и расширялся в соответствии со временем, вкусами, требованиями и финансовыми возможностями монархов.