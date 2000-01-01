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Диана и королевская семья

Денис Х.
Денис Х. – Гид из Лондона
Экскурсия ⛳ посвящена важным событиям из жизни и местам принцессы Дианы.

Вы посетите собор Святого Павла, Кенсингтонский дворец, знаменитый универмаг Harrods и Вестминстерском аббатство.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €200 за экскурсию

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Диана и королевская семья
Диана и королевская семья

Что вы увидите

  • собор Святого Павла
  • Кенсингтонский дворец
  • универмаг Harrods
  • Вестминстерское аббатство
Диана была выдающейся женщиной двадцатого столетия, жизнь и деятельность которой сделали ее символом современности, она стала источником вдохновения и поддержки для множества людей во всем мире. На этой экскурсии 🧭 увидите все важные этапы ее жизни, так трагически оборвавшейся в Париже 31 августа 1997 года.
Мы предлагаем Вам отправиться в путешествие по местам принцессы Дианы. Вы посетите собор Святого Павла, где в 1981 году состоялось бракосочетание принца Чарльза и Дианы Спенсер. Вы посетите Кенсингтонский дворец, ставший домом для принцессы Дианы с 1981 по 1997.
Далее мы направляемся в знаменитый универмаг Harrods, где любила одеваться принцесса.
Увидим Вестминстерское аббатство, где проходило прощание с леди Дианой в 1997 году.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт и билеты
Начало
🚩 Обсуждается индивидуально
Место завершения
🏁 Harrods
Диана и королевская семья
Диана и королевская семья
Диана и королевская семья
Диана и королевская семья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Денис Х.
Денис Х.
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