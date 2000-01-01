Диана была выдающейся женщиной двадцатого столетия, жизнь и деятельность которой сделали ее символом современности, она стала источником вдохновения и поддержки для множества людей во всем мире. На этой экскурсии 🧭 увидите все важные этапы ее жизни, так трагически оборвавшейся в Париже 31 августа 1997 года.

Мы предлагаем Вам отправиться в путешествие по местам принцессы Дианы. Вы посетите собор Святого Павла, где в 1981 году состоялось бракосочетание принца Чарльза и Дианы Спенсер. Вы посетите Кенсингтонский дворец, ставший домом для принцессы Дианы с 1981 по 1997.

Далее мы направляемся в знаменитый универмаг Harrods, где любила одеваться принцесса.

Увидим Вестминстерское аббатство, где проходило прощание с леди Дианой в 1997 году.