Прогулка по Лондону откроет тайны королевской семьи. Участники увидят Биг-Бен, Вестминстерское аббатство и Букингемский дворец. Профессиональный музыкант и рассказчик с чувством юмора проведёт через историю и музыку. Прогулка по Сент-Джеймскому парку и парадной аллее The Mall оставит яркие впечатления. Это уникальная возможность заглянуть за королевские фасады и узнать, что скрывается за ними
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото на фоне Биг-Бена
- 🎶 Истории от профессионального музыканта
- 🏰 Загадки королевской семьи
- 🌳 Прогулка по Сент-Джеймскому парку
- 🐴 Возможность увидеть королевских лошадей
Что можно увидеть
- Биг-Бен
- Вестминстерское аббатство
- Букингемский дворец
- Дворец Святого Джеймса
- The Mall
Описание экскурсии
- Биг-Бен. Мы начнём прогулку с захватывающего вида на Биг-Бен и здание парламента — идеального места для знаковых фотографий и знакомства с королевским Лондоном.
- London Eye и Вестминстерский мост. Полюбуемся видом с моста. Я поделюсь историями о королевских торжествах на Темзе и постоянно меняющемся горизонте Лондона.
- Вестминстерское аббатство — легендарная церковь, где венчают и коронуют монархов. За её стенами — истории любви, власти, интриг и поэтов.
- Парк Сент-Джеймс — королевский оазис в центре Лондона. Погуляем вдоль озера, увидим пеликанов и белок, поговорим о том, как природа соседствует с монархией.
- Парад конной гвардии. Остановимся на официальном церемониальном плацу. Если повезёт, увидим кавалеристов в полной парадной форме.
- Дворец Святого Джеймса — один из старейших королевских дворцов Лондона. Обсудим его закулисную роль в монархии.
- The Mall — парадная аллея, ведущая к дворцу. Здесь проходят юбилеи, свадьбы и коронации. За каждым шагом — личные истории знаменитых особ.
- Букингемский дворец. Закончим прогулку у лондонской резиденции королей — с увлекательными фактами о королевской жизни, традициях и драматических моментах.
О чём ещё поговорим? Да обо всём, что скрыто за королевскими фасадами:
- Почему Биг-Бен вовсе не башня и кто там на самом деле «тикал».
- Что общего у Вестминстерского аббатства и сериала «Игра престолов».
- Где можно встретить королевских лошадей и почему они настоящие звёзды.
- Как отличить гвардейца от просто хорошо одетого туриста.
- Почему в Сент-Джеймском парке утки, белки и даже лебеди словно часть королевской свиты.
- Кто на самом деле правит в Букингемском дворце (и это не всегда король).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Westminster station (Underground)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джилина — ваш гид в Лондоне
Привет! Меня зовут Джилина. Я из Риги. Закончила латвийскую музыкальную академию по классу фортепиано и преподавателя музыки. Живу в Лондоне с 2013 года. Изучаю бизнес и туризм в университете GBS. Увлечена
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону: от сыров до вина
Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива
25 ноя в 10:00
26 ноя в 15:00
£225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
18 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
£200 за всё до 8 чел.