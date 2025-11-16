читать дальше

историей и искусством. Люблю читать, писать короткие рассказы и делиться красотой и духом Лондона с другими. Я дружелюбна, полна энтузиазма и всегда готова ответить на ваши вопросы. На каждой экскурсии ищу «изюминку» и легенду. А ещё, как профессиональный музыкант, я украшаю рассказы музыкальными фрагментами того времени и современной музыки. Сама я также люблю путешествовать и открывать новое для себя.