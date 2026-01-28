Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу предрождественского Лондона на увлекательной пешеходной прогулке.



Вы увидите главные символы британской монархии, знаменитые площади и улицы, связанные с историей королей, премьер-министров и легендарных личностей. Это живая, насыщенная экскурсия с духом Лондона и королевских традиций.

Описание экскурсии Королевские символы и история Предрождественский Лондон раскрывается через его главные достопримечательности. Вы увидите здание Британского парламента и легендарный Биг-Бен, посетите Вестминстерское аббатство — место коронаций и захоронений английских монархов, а также прогуляетесь к Букингемскому дворцу, официальной резиденции короля Карла Третьего со знаменитым королевским балконом. Легенды, площади и традиции Мы побываем на Трафальгарской площади с колонной адмирала Нельсона и знаменитыми львами, заглянем к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит и пройдёмся по улице Олд Скотланд Ярд, увековеченной Конан Дойлем. Вы увидите королевских гвардейцев на лошадях и, при возможности, смену караула у Букингемского дворца. Атмосфа Лондона и приятные детали Мы познакомимся с дворцом Сент-Джеймс, прогуляемся по Пикадилли, зайдём в знаменитый магазин «Фортнум и Мейсон», посетим любимый паб Оскара Уальда и поговорим о традициях английского чаепития «5 o’clock». В завершение вы увидите Лондонский глаз и покормите белок в уютном Сент-Джеймсском парке — тёплый финал прогулки по столице Великобритании.

