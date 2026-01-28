Погрузитесь в атмосферу предрождественского Лондона на увлекательной пешеходной прогулке.
Вы увидите главные символы британской монархии, знаменитые площади и улицы, связанные с историей королей, премьер-министров и легендарных личностей. Это живая, насыщенная экскурсия с духом Лондона и королевских традиций.
Описание экскурсииКоролевские символы и история Предрождественский Лондон раскрывается через его главные достопримечательности. Вы увидите здание Британского парламента и легендарный Биг-Бен, посетите Вестминстерское аббатство — место коронаций и захоронений английских монархов, а также прогуляетесь к Букингемскому дворцу, официальной резиденции короля Карла Третьего со знаменитым королевским балконом. Легенды, площади и традиции Мы побываем на Трафальгарской площади с колонной адмирала Нельсона и знаменитыми львами, заглянем к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит и пройдёмся по улице Олд Скотланд Ярд, увековеченной Конан Дойлем. Вы увидите королевских гвардейцев на лошадях и, при возможности, смену караула у Букингемского дворца. Атмосфа Лондона и приятные детали Мы познакомимся с дворцом Сент-Джеймс, прогуляемся по Пикадилли, зайдём в знаменитый магазин «Фортнум и Мейсон», посетим любимый паб Оскара Уальда и поговорим о традициях английского чаепития «5 o’clock». В завершение вы увидите Лондонский глаз и покормите белок в уютном Сент-Джеймсском парке — тёплый финал прогулки по столице Великобритании.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Британский парламент
- Биг-Бен
- Вестминстерское аббатство
- Букингемский дворец
- Трафальгарская площадь
- Колонна адмирала Нельсона
- Даунинг-стрит
- Олд Скотланд-Ярд
- Новое здание Скотланд-Ярда
- Сент-Джеймский дворец
- Пикадилли
- Fortnum & Mason («Фортнум и Мейсон»)
- Памятник «Лондонскому денди»
- Паб Оскара Уайльда
- Лондонский глаз
- Парк Сент-Джеймс
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Время — по договорённости
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
