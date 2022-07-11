Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Лондону
Погрузитесь в историю Лондона, посетив знаковые места, такие как Букингемский дворец и Тауэр, в комфортабельной поездке на авто
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
£490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия по Лондону
Почувствовать пульс города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
£257 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
£231 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
Путешествие в Виндзор подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться величием королевской архитектуры и искусства
Начало: У вашего отеля в Лондоне
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
£494 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
Из Лондона - в самую живописную глубинку страны
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
£640 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Лондоном
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У выхода из станции метро Temple
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от £145 за всё до 10 чел.
