Экскурсии в Кембридж из Лондона

Найдено 6 экскурсий в категории «Кембридж» в Лондоне на русском языке, цены от £145. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большая обзорная экскурсия по Лондону
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Лондону
Погрузитесь в историю Лондона, посетив знаковые места, такие как Букингемский дворец и Тауэр, в комфортабельной поездке на авто
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
£490 за всё до 4 чел.
Велосипедная экскурсия по Лондону
На велосипеде
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия по Лондону
Почувствовать пульс города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
£257 за всё до 8 чел.
Тур в Кембридж
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
£231 за всё до 6 чел.
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
Путешествие в Виндзор подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться величием королевской архитектуры и искусства
Начало: У вашего отеля в Лондоне
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
£494 за всё до 4 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
Из Лондона - в самую живописную глубинку страны
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
£640 за всё до 4 чел.
Личное свидание с Лондоном
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Лондоном
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У выхода из станции метро Temple
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от £145 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марк
    11 июля 2022
    Тур в Кембридж
    Большое спасибо Богдану за замечательную экскурсию по Кембриджу. Богдан обладает обширными знаниями и умением заинтересовать всех, независимо от возраста. Он
    читать дальше

    - терпеливый и внимательный гид, чутко прислушивающийся к интересам и пожеланиям клиентов. Мы, трое взрослых и один подросток, получили яркое представление об этом одном из старейших университетских городов, давшем миру столько великих учёных. Рекомендуем всем гида Богдана.

  • О
    Ольга
    10 ноября 2019
    Тур в Кембридж
    Экскурсия по Кембриджу с гидом Богданом понравилась. Богдан произвел впечатление эрудированного гида, много знающего не только про историю развития и
    читать дальше

    становления Кембриджа, но и про Британскую систему образования, науку, литературу, образ жизни и т. д. Таким образом, экскурсия получилась весьма содержательной и интересной.

  • А
    Андрей
    16 августа 2019
    Тур в Кембридж
    Экскурсия скорее атмосферная, чем информационная: Богдан - чудесный гид, мы получили море удовольствия, но сам Оксфорд «имеет ограничения» по контенту.
  • М
    Михаил
    22 сентября 2018
    Тур в Кембридж
    Всё прошло 😃
  • Н
    Наталия
    8 июня 2017
    Тур в Кембридж
    Чудесная экскурсия! Спасибо большое Богдану. Несмотря на то, что 4 часа пешей прогулки по брусчатым улицам нас пугали, все прошло
    читать дальше

    на одном дыхании. Познавательно, захватывающе. Теперь Кембридж для нас не просто точка на карте, а целый сборник воспоминаний, ассоциаций и чудесных эмоций. Спасибо.

  • Д
    Дарья
    8 января 2017
    Тур в Кембридж
    Вот уже месяц прошел с нашей экскурсии с Богданом по Кэмбриджу. Богдан замечательный рассказчик, он наполнил экскурсию интересными фактами о
    читать дальше

    жизни Кэмбриджа, которые вы с трудом могли бы найти самостоятельно. Он очень корректный, интелегентный и внимательный гид. Смело обращайтесь к Богдану, вы будете довольны. Еще раз спасибо!

  • В
    Валерия
    21 апреля 2016
    Тур в Кембридж
    Спасибо, Богдан был оч интересным гидом и здорово помог нам с трансфером.
    Можно было б порекомендовать:
    - включить в программу краткосрочные заходы
    читать дальше

    в сувенирные лавки, например, в конце экскурсии
    - включить по желанию ужин в ресторане.
    Думаю, вам бы это было также выгодно…))
    Еще раз благодарю!

