Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом

читать дальше новых интересных историй о разных периодах этого уникального исторического памятника. Моего внука особенно привлекла экспозиция рыцарских доспехов и старинного оружия, понравился рассказ о воронах Тауэра.

В прошлый раз была в Тауэре без гида и, конечно, в этот раз было намного интересней и информативней. Узнала много