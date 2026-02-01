Индивидуальная
Тауэрский мост: стеклянная галерея и машинные залы Викторианской эпохи
Начало: GW4F+5VJ Лондон, Великобритания
«Прогулка по символу Лондона Тауэрский мост — одна из самых известных достопримечательностей города»
Расписание: Ежедневно с 9:30 до 16:30
£16 за человека
до 9 чел.
Тауэрский мост изнутри
Откройте для себя тайны Тауэрского моста, его историю и легенды. Прогулка по галереям на высоте 42 метров подарит вам незабываемые виды
Начало: У Тауэрского моста
«Кто оплачивает развод моста и сколько стоит это удовольствие»
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
£295 за всё до 9 чел.
Билеты
Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост
Лондон - город контрастов, где история встречается с современностью. Прогулка от Тауэрского моста к The Shard откроет новые грани столицы
Начало: У Тауэрского моста
«Тауэрский мост — разводной мост через Темзу, один из символов Лондона»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Завтра в 09:30
12 фев в 09:30
£35 за билет
