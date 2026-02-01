Найдено 3 экскурсии в категории « Мосты » в Лондоне на русском языке, цены от £16. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 3 отзыва Индивидуальная Тауэрский мост: стеклянная галерея и машинные залы Викторианской эпохи Начало: GW4F+5VJ Лондон, Великобритания «Прогулка по символу Лондона Тауэрский мост — одна из самых известных достопримечательностей города» Расписание: Ежедневно с 9:30 до 16:30 £16 за человека 1.5 часа Индивидуальная до 9 чел. Тауэрский мост изнутри Откройте для себя тайны Тауэрского моста, его историю и легенды. Прогулка по галереям на высоте 42 метров подарит вам незабываемые виды Начало: У Тауэрского моста «Кто оплачивает развод моста и сколько стоит это удовольствие» £295 за всё до 9 чел. Пешая 1 час Билеты Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост Лондон - город контрастов, где история встречается с современностью. Прогулка от Тауэрского моста к The Shard откроет новые грани столицы Начало: У Тауэрского моста «Тауэрский мост — разводной мост через Темзу, один из символов Лондона» Расписание: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30 £35 за билет Другие экскурсии Лондона

