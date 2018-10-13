2 отзыва оставили туристы

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Манускрипты Британской Библиотеки

Увидеть личную переписку монархов и оригиналы книг, изменивших историю человечества

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Британской Библиотеки. Адрес 96 Euston Rd, London NW1 2DB, ближайшая станция метро King's Cross St. Pancras
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£220 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Marija
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Marija – Гид по Лондону
Очень немногие путешественники и даже сами англичане знают о потрясающей коллекции, собранной в Британской Библиотеке.

Здесь можно увидеть древние манускрипты, личные переписки монархов, записные книги Леонардо да Винчи, Хартию Вольностей с печатью короля Якова, написанные от руки песни Битлз.

И все это в оригинале! Я познакомлю вас с главными сокровищами Библиотеки, расскажу о книгах, повлиявших на ход истории 📖, и судьбах их создателей.
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки

Что вас ожидает

Манускрипты, изменившие мир
В коллекции Британской Библиотеки более 200 различных объектов: все они хранятся в галерее Джона Ритблата, куда мы и направимся. Здесь вы узнаете, как создавались самые интересные манускрипты и книги человечества. Услышите о судьбах людей, которые готовы были отдать жизнь ради создания книг, изменивших жизнь целых народов. Мы поговорим о роли прогресса и о том, что общего между печатным станком 15 века и интернетом. Особое внимание мы уделим главным сокровищам Библиотеки:

  • Алмазная Сутра – древнейшая печатная книга в мире, датируемая 868 годом, в которой содержится основополагающий текст буддизма.
  • Синайский кодекс. Один из первых полных списков Библии на греческом языке, который сохранился до наших дней. Кодекс, написанный в 4 веке, стал важнейшей переходной гранью в истории книжного дела, сыграл роль в стандартизации Библии и воплощении понятия Библии как Книги книг.
  • Евангелие из Линдисфарна. Именно эту книгу в 2003 году влиятельная газета Таймс назвала «Книгой, которая сформировала Британцев». На богато расписанных страницах книги чувствуется влияние кельтского, коптского, англо-саксонского и Римского искусства – именно на фундаменте этих культур создавалась Британская культура.
  • Великая Хартия Вольностей – документ, на котором основываются принципы сегодняшней демократии. Вы узнаете о причинах, которые подтолкнули короля Иоанна в 1215 году поставить свою печать под документом, ограничивающим его власть.
  • Библия Гутенберга – первый бестселлер средневековья, выпущенная создателем печатного станка Иоганном Гутенбергом в 1455 году. Именно эта прекрасно оформленная книга традиционно считается точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе.
  • Первый сборник работ Шекспира и песни, написанные от руки знаменитыми Битлз. Главные визитные карточки британской культуры!
  • Библия Тиндейля – первая Библия, напечатанная на английском языке. Переводы Тиндейля были осуждены как церковью, так и монархической властью Англии, а за свой друг переводчик заплатил самую высокую цену: в 1536 году Тиндейль был объявлен еретиком и сожжен на костре.
  • Библия короля Якова, выпущенная в 1611 году в Англии на основе перевода Тиндейля. С небольшими изменениями, внесенными в 19 веке, именно эта библия дошла до наших дней как основная для англиканцев всего мира.
  • Оригиналы личных переписок и записных книг великих мастеров Возрождения, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Вы прикоснетесь к жизни гениев и узнаете новые факты о Ренессансе – самой яркой эпохе европейского искусства.

Организационные детали

  • Вход в библиотеку свободный.
  • Смотрители Британской Библиотеки оставляют за собой право менять некоторые экспонаты коллекции, выставленные в галерее Джона Ритблата, поэтому некоторые из экспонатов во время экскурсии могут быть недоступны.
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Британской Библиотеки. Адрес 96 Euston Rd, London NW1 2DB, ближайшая станция метро King's Cross St. Pancras.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marija
Marija
Меня зовут Мария, а для юных участников моих экскурсий просто Маша. Живу в Лондоне уже 17 лет; за эти годы я хорошо изучила город и полюбила его. Именно интерес к истории и политике привел меня к работе гидом в Британском Парламенте: я принимаю участие в конференциях и саммитах, провожу лекции и экскурсии для посетителей Парламента. Помимо работы с дипломатами, у меня также богатый опыт работы с детьми, так как за годы в Парламенте долгое время проработала в отделе образования. Я коммуникабельный и лёгкий на подъем человек; люблю общаться с людьми всех возрастов и национальностей. Любовь к искусству и истории помогла мне выйти за пределы Парламентских стен, получить лицензию гида и проводить экскурсии по музеям и галереям Лондона. Если вас интересует какая-то определенная дата, не указанная в календаре, напишите мне лично, я всегда постараюсь под вас подстроиться. Мой опыт работы с детьми и владение материалом позволяет адаптировать любую из экскурсий в детский формат, когда юные участники группы становятся главными действующими лицами тура.
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2 отзыва оставили туристы

13 октября 2018
Мария - великолепный гид, интересный рассказчик, доброжелательный, ответственный и увлеченный человек! И проводит уникальные экскурсии!
11 января 2018
Экскурсия в библиотеку понравилась, но хочу предупредить, что она не рассчитана на детей. Во-первых, она проходит вечером, и к этому времени все были уставшие, набегавшись целый день по Лондону, и информация воспринималась тяжело. Во-вторых, чтобы эта экскурсия была интересна, необходимо обладать приличными знаниями по истории Англии или быть очень заинтересованным в ее изучении. Лично мне было очень интересно. Мария прекрасный рассказчик и обладает глубокими знаниями в своей области.

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