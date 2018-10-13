2 отзыва оставили туристы

Манускрипты, изменившие мир
В коллекции Британской Библиотеки более 200 различных объектов: все они хранятся в галерее Джона Ритблата, куда мы и направимся. Здесь вы узнаете, как создавались самые интересные манускрипты и книги человечества. Услышите о судьбах людей, которые готовы были отдать жизнь ради создания книг, изменивших жизнь целых народов. Мы поговорим о роли прогресса и о том, что общего между печатным станком 15 века и интернетом. Особое внимание мы уделим главным сокровищам Библиотеки: