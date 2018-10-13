2 отзыва оставили туристы

Потрясающая коллекция Британской Библиотеки хранит древние манускрипты, личные переписки монархов и записные книги Леонардо да Винчи. Здесь можно увидеть Хартию Вольностей с печатью короля Якова и песни Битлз, написанные от руки. Узнайте о книгах, повлиявших на ход истории, и судьбах их создателей.
В галерее Джона Ритблата вас ждут Алмазная Сутра, Синайский кодекс, Евангелие из Линдисфарна и другие сокровища, изменившие мир
В галерее Джона Ритблата вас ждут Алмазная Сутра, Синайский кодекс, Евангелие из Линдисфарна и другие сокровища, изменившие мир
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальные манускрипты
- 📜 Исторические документы
- 🎨 Записные книги Леонардо да Винчи
- 🎶 Песни Битлз в оригинале
- 👑 Личные переписки монархов
Что можно увидеть
- Алмазная Сутра
- Синайский кодекс
- Евангелие из Линдисфарна
- Великая Хартия Вольностей
- Библия Гутенберга
- Первый сборник работ Шекспира
- Песни Битлз
- Библия Тиндейля
- Библия короля Якова
- Записные книги Леонардо да Винчи
Описание экскурсии
Манускрипты, изменившие мир
В коллекции Британской Библиотеки более 200 различных объектов: все они хранятся в галерее Джона Ритблата, куда мы и направимся. Здесь вы узнаете, как создавались самые интересные манускрипты и книги человечества. Услышите о судьбах людей, которые готовы были отдать жизнь ради создания книг, изменивших жизнь целых народов. Мы поговорим о роли прогресса и о том, что общего между печатным станком 15 века и интернетом. Особое внимание мы уделим главным сокровищам Библиотеки:
- Алмазная Сутра – древнейшая печатная книга в мире, датируемая 868 годом, в которой содержится основополагающий текст буддизма.
- Синайский кодекс. Один из первых полных списков Библии на греческом языке, который сохранился до наших дней. Кодекс, написанный в 4 веке, стал важнейшей переходной гранью в истории книжного дела, сыграл роль в стандартизации Библии и воплощении понятия Библии как Книги книг.
- Евангелие из Линдисфарна. Именно эту книгу в 2003 году влиятельная газета Таймс назвала «Книгой, которая сформировала Британцев». На богато расписанных страницах книги чувствуется влияние кельтского, коптского, англо-саксонского и Римского искусства – именно на фундаменте этих культур создавалась Британская культура.
- Великая Хартия Вольностей – документ, на котором основываются принципы сегодняшней демократии. Вы узнаете о причинах, которые подтолкнули короля Иоанна в 1215 году поставить свою печать под документом, ограничивающим его власть.
- Библия Гутенберга – первый бестселлер средневековья, выпущенная создателем печатного станка Иоганном Гутенбергом в 1455 году. Именно эта прекрасно оформленная книга традиционно считается точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе.
- Первый сборник работ Шекспира и песни, написанные от руки знаменитыми Битлз. Главные визитные карточки британской культуры!
- Библия Тиндейля – первая Библия, напечатанная на английском языке. Переводы Тиндейля были осуждены как церковью, так и монархической властью Англии, а за свой друг переводчик заплатил самую высокую цену: в 1536 году Тиндейль был объявлен еретиком и сожжен на костре.
- Библия короля Якова, выпущенная в 1611 году в Англии на основе перевода Тиндейля. С небольшими изменениями, внесенными в 19 веке, именно эта библия дошла до наших дней как основная для англиканцев всего мира.
- Оригиналы личных переписок и записных книг великих мастеров Возрождения, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Вы прикоснетесь к жизни гениев и узнаете новые факты о Ренессансе – самой яркой эпохе европейского искусства.
Организационные детали
- Вход в библиотеку свободный.
- Смотрители Британской Библиотеки оставляют за собой право менять некоторые экспонаты коллекции, выставленные в галерее Джона Ритблата, поэтому некоторые из экспонатов во время экскурсии могут быть недоступны.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Британской Библиотеки. Адрес 96 Euston Rd, London NW1 2DB, ближайшая станция метро King’s Cross St. Pancras
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике. Мне
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Мария - великолепный гид, интересный рассказчик, доброжелательный, ответственный и увлеченный человек! И проводит уникальные экскурсии!
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Е
Экскурсия в библиотеку понравилась, но хочу предупредить, что она не рассчитана на детей. Во-первых, она проходит вечером, и к этому времени все были уставшие, набегавшись целый день по Лондону, и
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