2 отзыва оставили туристы

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Манускрипты Британской Библиотеки

Откройте для себя редчайшие манускрипты и артефакты в Британской Библиотеке. Узнайте о книгах, изменивших мир, и прикоснитесь к истории
Потрясающая коллекция Британской Библиотеки хранит древние манускрипты, личные переписки монархов и записные книги Леонардо да Винчи. Здесь можно увидеть Хартию Вольностей с печатью короля Якова и песни Битлз, написанные от руки. Узнайте о книгах, повлиявших на ход истории, и судьбах их создателей.

В галерее Джона Ритблата вас ждут Алмазная Сутра, Синайский кодекс, Евангелие из Линдисфарна и другие сокровища, изменившие мир
4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальные манускрипты
  • 📜 Исторические документы
  • 🎨 Записные книги Леонардо да Винчи
  • 🎶 Песни Битлз в оригинале
  • 👑 Личные переписки монархов
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки
Манускрипты Британской Библиотеки

Что можно увидеть

  • Алмазная Сутра
  • Синайский кодекс
  • Евангелие из Линдисфарна
  • Великая Хартия Вольностей
  • Библия Гутенберга
  • Первый сборник работ Шекспира
  • Песни Битлз
  • Библия Тиндейля
  • Библия короля Якова
  • Записные книги Леонардо да Винчи

Описание экскурсии

Манускрипты, изменившие мир

В коллекции Британской Библиотеки более 200 различных объектов: все они хранятся в галерее Джона Ритблата, куда мы и направимся. Здесь вы узнаете, как создавались самые интересные манускрипты и книги человечества. Услышите о судьбах людей, которые готовы были отдать жизнь ради создания книг, изменивших жизнь целых народов. Мы поговорим о роли прогресса и о том, что общего между печатным станком 15 века и интернетом. Особое внимание мы уделим главным сокровищам Библиотеки:

  • Алмазная Сутра – древнейшая печатная книга в мире, датируемая 868 годом, в которой содержится основополагающий текст буддизма.
  • Синайский кодекс. Один из первых полных списков Библии на греческом языке, который сохранился до наших дней. Кодекс, написанный в 4 веке, стал важнейшей переходной гранью в истории книжного дела, сыграл роль в стандартизации Библии и воплощении понятия Библии как Книги книг.
  • Евангелие из Линдисфарна. Именно эту книгу в 2003 году влиятельная газета Таймс назвала «Книгой, которая сформировала Британцев». На богато расписанных страницах книги чувствуется влияние кельтского, коптского, англо-саксонского и Римского искусства – именно на фундаменте этих культур создавалась Британская культура.
  • Великая Хартия Вольностей – документ, на котором основываются принципы сегодняшней демократии. Вы узнаете о причинах, которые подтолкнули короля Иоанна в 1215 году поставить свою печать под документом, ограничивающим его власть.
  • Библия Гутенберга – первый бестселлер средневековья, выпущенная создателем печатного станка Иоганном Гутенбергом в 1455 году. Именно эта прекрасно оформленная книга традиционно считается точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе.
  • Первый сборник работ Шекспира и песни, написанные от руки знаменитыми Битлз. Главные визитные карточки британской культуры!
  • Библия Тиндейля – первая Библия, напечатанная на английском языке. Переводы Тиндейля были осуждены как церковью, так и монархической властью Англии, а за свой друг переводчик заплатил самую высокую цену: в 1536 году Тиндейль был объявлен еретиком и сожжен на костре.
  • Библия короля Якова, выпущенная в 1611 году в Англии на основе перевода Тиндейля. С небольшими изменениями, внесенными в 19 веке, именно эта библия дошла до наших дней как основная для англиканцев всего мира.
  • Оригиналы личных переписок и записных книг великих мастеров Возрождения, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Вы прикоснетесь к жизни гениев и узнаете новые факты о Ренессансе – самой яркой эпохе европейского искусства.

Организационные детали

  • Вход в библиотеку свободный.
  • Смотрители Британской Библиотеки оставляют за собой право менять некоторые экспонаты коллекции, выставленные в галерее Джона Ритблата, поэтому некоторые из экспонатов во время экскурсии могут быть недоступны.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Британской Библиотеки. Адрес 96 Euston Rd, London NW1 2DB, ближайшая станция метро King’s Cross St. Pancras
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике. Мне
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повезло работать в парламенте — самом фотографируемом здании Лондона! Работа дала уникальный опыт общения с разными людьми: политиками, туристами, членами королевской семьи и группами школьников. Я рассказываю просто и понятно, люблю семейный формат экскурсий, который располагает к общению, даёт возможность обсуждать, дискутировать и задавать вопросы. Путешественники часто говорят, что я коммуникабельный и лёгкий в общении человек. Мои экскурсии не просто информируют: я стараюсь дать возможность погрузиться в атмосферу эпохи, о которой рассказываю. На моих экскурсиях вы не просто познакомитесь с персонажами из мира истории, науки и природы, но также проникнетесь эмпатией к героям, о которых мы будем говорить, будь то синий кит, паровой двигатель или император Наполеон.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
Мария - великолепный гид, интересный рассказчик, доброжелательный, ответственный и увлеченный человек! И проводит уникальные экскурсии!
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Е
Экскурсия в библиотеку понравилась, но хочу предупредить, что она не рассчитана на детей. Во-первых, она проходит вечером, и к этому времени все были уставшие, набегавшись целый день по Лондону, и
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информация воспринималась тяжело. Во-вторых, чтобы эта экскурсия была интересна, необходимо обладать приличными знаниями по истории Англии или быть очень заинтересованным в ее изучении. Лично мне было очень интересно. Мария прекрасный рассказчик и обладает глубокими знаниями в своей области.

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