Эта экскурсия ⛳ на отличном Мерседесе предназначена для тех, кто хочет быстро понять географию и историю 📖 Лондона, его важнейшие музеи 🖼, а дальше продолжать исследовать город 🏙️ самостоятельно.

Также, если вы имеете ограниченное время в Лондоне, но хотите увидеть как можно больше — вам сюда. 4 часа экскурсии 🧭 дадут вам полное ощущения принадлежности к «Столице мира».