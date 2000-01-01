Что вы увидите
- Район Кенсингтон
- Букингемский Дворец
- Вестминстерское Аббатство
- Вестминстерский Дворец-Парламент
- Уайт Холл
- Трафальгарская Площадь
- Собор Святого Павла
- Лондонский Сити
- Лондонский Тауэр.
Эта экскурсия ⛳ на отличном Мерседесе предназначена для тех, кто хочет быстро понять географию и историю 📖 Лондона, его важнейшие музеи 🖼, а дальше продолжать исследовать город 🏙️ самостоятельно.
Также, если вы имеете ограниченное время в Лондоне, но хотите увидеть как можно больше — вам сюда. 4 часа экскурсии 🧭 дадут вам полное ощущения принадлежности к «Столице мира».
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Э.
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