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Лондон за 4 часа

Ольга Э.
Ольга Э. – Гид из Лондона
За 4 часа вы погрузитесь в настоящий Лондон.

По городу мы поедем на автомобиле 🚘, чтобы успеть посмотреть всё самое важное и интересное.

На нашей экскурсии 🧭 вам точно не будет скучно — вы поймете историю 📖 и географию Лондона, увидите Букингемский Дворец, Лондонский Тауэр и важнейшие музеи 🖼 города.

Наш маршрут станет отправной точкой в вашем исследовании столицы ⭐️.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €430 за экскурсию

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Лондон за 4 часа
Лондон за 4 часа

Что вы увидите

  • Район Кенсингтон
  • Букингемский Дворец
  • Вестминстерское Аббатство
  • Вестминстерский Дворец-Парламент
  • Уайт Холл
  • Трафальгарская Площадь
  • Собор Святого Павла
  • Лондонский Сити
  • Лондонский Тауэр.
Эта экскурсия ⛳ на отличном Мерседесе предназначена для тех, кто хочет быстро понять географию и историю 📖 Лондона, его важнейшие музеи 🖼, а дальше продолжать исследовать город 🏙️ самостоятельно.
Также, если вы имеете ограниченное время в Лондоне, но хотите увидеть как можно больше — вам сюда. 4 часа экскурсии 🧭 дадут вам полное ощущения принадлежности к «Столице мира».
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Лондон за 4 часа
Лондон за 4 часа
Лондон за 4 часа
Лондон за 4 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Э.
Ольга Э.
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