часов путешествие в Стоун Хедж - пролетит в один момент. За интересными рассказами и осмотром окрестностей, характерных для Великобритании сегодня и в прошлом - это путешествие пролетит в секунду. Рекомендую договориться с Андреем сразу на поездки в окрестные городки и деревеньки! Не пожалеете! Это та самая Англия Агаты Кристи и Чисто Английского Убийства. Спасибо Андрею за незабываемые впечатления и компанию! Отдельная Благодарность за такую профессиональную фотосессию! Мало кто из гидов может так здорово со стороны сделать фото и вас и окрестностей и оно такое живое! Не статичное! Великолепная память о путешествии! Спасибо!