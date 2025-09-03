Мои заказы

Не спеша по главному: Бат, Стоунхендж и Лакок - из Лондона

Почувствовать магию Стоунхенджа, атмосферу римского Бата и очарование английской деревни из фильмов
Это будет душевная поездка по живописным уголкам Англии: загадочный Стоунхендж, атмосферный Бат и сказочный Лакок.

За один день вы прочувствуете дух старой Англии, сделаете сотни колоритных фото и узнаете удивительные факты. Всё продумано до мелочей, включая остановки в уютных местах, где обедают сами англичане.
Описание экскурсии

Стоунхендж

  • Вы увидите культовое мегалитическое сооружение.
  • Узнаете о древних верованиях, астрономических теориях и тайнах, которые до сих пор не разгаданы.
  • Выясните, почему нет единого мнения о назначении Стоунхенджа.

Бат

  • Вы попадёте в «город из мёда». Все здания здесь построены из камня, придающего Бату тёплый медовый оттенок.
  • Увидите Королевский полумесяц, римские термы, аббатство и мост Палтни.
  • Поймёте, как римляне обустраивали термы с подогревом и почему этот город считался престижным курортом.
  • По желанию пообедаете в местном заведении — деревенском аутентичном пабе или ресторане из гида Michelin.

Лакок

  • Вы окажетесь в деревне без проводов, рекламы и современных вывесок.
  • Узнаете, как она стала киноплощадкой для таких известных фильмов, как «Гарри Поттер», «Аббатство Даунтон», «Гордость и предубеждение».
  • Пройдёте по улицам, где каждый дом словно историческая декорация.
  • Поймёте, как удаётся сохранять этот уникальный вид без ущерба для жителей.

Примерный тайминг:

  • Лондон — Стоунхендж: 2 часа.
  • Прогулка и осмотр Стоунхенджа: 1 час.
  • Стоунхендж — Бат: 1 час.
  • Прогулка по Бату: 2 часа.
  • Бат — Лакок: 30 минут.
  • Прогулка по Лакоку: 30 минут.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле BMW 530. Детские кресла и бустеры по запросу. Пожалуйста, сообщите возраст и рост ребёнка заранее.
  • Могу забрать вас из отеля в Лондоне и после экскурсии отвезти в аэропорт или другую локацию (по предварительной договорённости).

Дополнительные расходы:

  • Стоунхендж: взрослый — £30, детский — £20.
  • Римские термы в Бате: взрослый — £28, детский — £21.
  • Батское аббатство: взрослый — £8, детский — £4.
  • Обед: от £20 до £100 за чел.
  • Дополнительный час поездки — £80.

Андрей
Андрей — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 208 туристов
Добрый день. Я водитель со стажем более 20 лет, последние 2 года езжу по дорогам Британии. Проходил курсы высшего водительского мастерства. Интересуюсь историей автомобилестроения и средневековой архитектурой. В свободное время работаю волонтёром в автомобильном музее.

Наталья
Наталья
3 сен 2025
Добрый день! Очень приятно было познакомиться с Андреем. Интеллигентный образованный человек. Эрудирован. Профессиональный рассказчик интересных событий истории мест, где я была счастлива быть. Точность. Своевременность. Пунктуальность. Эти черты и внимательное
отношение к слушателю вызывает уважение и желание вернуться еще раз в эти исторические события и места Англии. Желаю Андрею и его семье всего самого наилучшего, счастливых моментов и профессиональных успехов! С уважением, Наталья.

G
Galina
20 авг 2025
Андрей прекрасный экскурсовод. Программа была адаптирована под наши запросы. Мы посетили Стоунхендж и Оксфорд, а также заехали в аут лет с супер скидками! Очень рекомендую. Приветливый, любезный. Чистая, комфортная машина. Все прошло отлично!
М
Маргарита
11 авг 2025
Путешествовали с Андреем по маршруту Стоунхедж-Бат-Лакок из Лондона. Несмотря на сложный маршрут, поездка прошла увлекательно, легко, комфортно. Андрей приятный собеседник, аккуратный водитель, внимательный и интеллигентный человек; за один день показал нам множество интересных мест. Спасибо за прекрасно организованную поездку!
Б
Бутенко
3 авг 2025
Очень рекомендую! Знаковая поездка в течение всего семидневного путешествия по Лондону и Британии. Андрей очень интересный собеседник, знающий. Рассказывает так увлеченно и в деталях, что самое, кажется, утомительное в несколько
часов путешествие в Стоун Хедж - пролетит в один момент. За интересными рассказами и осмотром окрестностей, характерных для Великобритании сегодня и в прошлом - это путешествие пролетит в секунду. Рекомендую договориться с Андреем сразу на поездки в окрестные городки и деревеньки! Не пожалеете! Это та самая Англия Агаты Кристи и Чисто Английского Убийства. Спасибо Андрею за незабываемые впечатления и компанию! Отдельная Благодарность за такую профессиональную фотосессию! Мало кто из гидов может так здорово со стороны сделать фото и вас и окрестностей и оно такое живое! Не статичное! Великолепная память о путешествии! Спасибо!

Р
Роман
6 июл 2025
Андрей знающий и интересующийся собеседник. Поездка это не экскурсия, а путешествие, с человеком жаждущем новых знаний и впечатлений и готовым делиться своим опытом и сделанными открытиями.

