Это будет душевная поездка по живописным уголкам Англии: загадочный Стоунхендж, атмосферный Бат и сказочный Лакок.
За один день вы прочувствуете дух старой Англии, сделаете сотни колоритных фото и узнаете удивительные факты. Всё продумано до мелочей, включая остановки в уютных местах, где обедают сами англичане.
Описание экскурсии
Стоунхендж
- Вы увидите культовое мегалитическое сооружение.
- Узнаете о древних верованиях, астрономических теориях и тайнах, которые до сих пор не разгаданы.
- Выясните, почему нет единого мнения о назначении Стоунхенджа.
Бат
- Вы попадёте в «город из мёда». Все здания здесь построены из камня, придающего Бату тёплый медовый оттенок.
- Увидите Королевский полумесяц, римские термы, аббатство и мост Палтни.
- Поймёте, как римляне обустраивали термы с подогревом и почему этот город считался престижным курортом.
- По желанию пообедаете в местном заведении — деревенском аутентичном пабе или ресторане из гида Michelin.
Лакок
- Вы окажетесь в деревне без проводов, рекламы и современных вывесок.
- Узнаете, как она стала киноплощадкой для таких известных фильмов, как «Гарри Поттер», «Аббатство Даунтон», «Гордость и предубеждение».
- Пройдёте по улицам, где каждый дом словно историческая декорация.
- Поймёте, как удаётся сохранять этот уникальный вид без ущерба для жителей.
Примерный тайминг:
- Лондон — Стоунхендж: 2 часа.
- Прогулка и осмотр Стоунхенджа: 1 час.
- Стоунхендж — Бат: 1 час.
- Прогулка по Бату: 2 часа.
- Бат — Лакок: 30 минут.
- Прогулка по Лакоку: 30 минут.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле BMW 530. Детские кресла и бустеры по запросу. Пожалуйста, сообщите возраст и рост ребёнка заранее.
- Могу забрать вас из отеля в Лондоне и после экскурсии отвезти в аэропорт или другую локацию (по предварительной договорённости).
Дополнительные расходы:
- Стоунхендж: взрослый — £30, детский — £20.
- Римские термы в Бате: взрослый — £28, детский — £21.
- Батское аббатство: взрослый — £8, детский — £4.
- Обед: от £20 до £100 за чел.
- Дополнительный час поездки — £80.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 208 туристов
Добрый день. Я водитель со стажем более 20 лет, последние 2 года езжу по дорогам Британии. Проходил курсы высшего водительского мастерства. Интересуюсь историей автомобилестроения и средневековой архитектурой. В свободное время работаю волонтёром в автомобильном музее.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
3 сен 2025
Добрый день! Очень приятно было познакомиться с Андреем. Интеллигентный образованный человек. Эрудирован. Профессиональный рассказчик интересных событий истории мест, где я была счастлива быть. Точность. Своевременность. Пунктуальность. Эти черты и внимательное
G
Galina
20 авг 2025
Андрей прекрасный экскурсовод. Программа была адаптирована под наши запросы. Мы посетили Стоунхендж и Оксфорд, а также заехали в аут лет с супер скидками! Очень рекомендую. Приветливый, любезный. Чистая, комфортная машина. Все прошло отлично!
М
Маргарита
11 авг 2025
Путешествовали с Андреем по маршруту Стоунхедж-Бат-Лакок из Лондона. Несмотря на сложный маршрут, поездка прошла увлекательно, легко, комфортно. Андрей приятный собеседник, аккуратный водитель, внимательный и интеллигентный человек; за один день показал нам множество интересных мест. Спасибо за прекрасно организованную поездку!
Б
Бутенко
3 авг 2025
Очень рекомендую! Знаковая поездка в течение всего семидневного путешествия по Лондону и Британии. Андрей очень интересный собеседник, знающий. Рассказывает так увлеченно и в деталях, что самое, кажется, утомительное в несколько
Р
Роман
6 июл 2025
Андрей знающий и интересующийся собеседник. Поездка это не экскурсия, а путешествие, с человеком жаждущем новых знаний и впечатлений и готовым делиться своим опытом и сделанными открытиями.
