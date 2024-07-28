Во время пешеходной экскурсии мы пройдем по главным историческим местам Лондона.
За 2 часа посетим Трафальгарскую площадь, заглянем в парк Святого Джеймса, посмотрим на башню Биг-Бена и Букингемский дворец.
За 2 часа посетим Трафальгарскую площадь, заглянем в парк Святого Джеймса, посмотрим на башню Биг-Бена и Букингемский дворец.
Описание экскурсииПешая прогулка - верный способ узнать и полюбить старый Лондон! За пару часов мы обойдем самые значимые места исторического центра: Трафальгарскую площадь, парк Святого Джеймса, Биг-Бен, Вестминстерское Аббатство, здание Адмиралтейства, штаб-квартиру Королевской конной гвардии и резиденции премьер-министра Соединенного Королевства (Даунинг Стрит 10), здания Парламента. Вы увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, а также другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с Лондоном. Вы погрузитесь в удивительную историю и красочную современную жизнь Лондона, узнаете о его особенностях и найдете ключ к пониманию его по-настоящему английского характера. На прогулке вы узнаете об исторических событиях, архитектуре и судьбе главных достопримечательностей Лондона, как они менялись с течением времени и чем являются для британцев здесь и сейчас. Все это поможет сложить целостное представление об истории города. Приглашаем вас на прогулку!
в 09:30 по расписанию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Трафальгарская площадь
- Уайтхолл
- Резиденция премьер министра на Даунинг Стрит 10
- Парламентская площадь
- Королевский парк Сент-Джеймс
- Букингемский дворец
- Биг Бен
- Парламент
Что включено
- Услуги профессионального русскоязычного гида, внешний осмотр достопримечательностей
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи на экскурсию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трафальгар Сквер, станция метро Чаринг Кросс
Завершение: St. James Park
Когда и сколько длится?
Когда: в 09:30 по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона однозначно полезная, интересная и красочная. Очень рекомендую.
Классные фотографии и полезная информация.
Классные фотографии и полезная информация.
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Е
Экскурсия выше ожидания. Замечательно подобран маршрут, время
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Е
Экскурсия выше ожидания. Замечательно подобран маршрут, время
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M
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M
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Л
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