Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время пешеходной экскурсии мы пройдем по главным историческим местам Лондона.



За 2 часа посетим Трафальгарскую площадь, заглянем в парк Святого Джеймса, посмотрим на башню Биг-Бена и Букингемский дворец. 4.8 10 отзывов

Amitours DMC Ваш гид в Лондоне Задать вопрос Индивидуальная экскурсия £300 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 10 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Пешая прогулка - верный способ узнать и полюбить старый Лондон! За пару часов мы обойдем самые значимые места исторического центра: Трафальгарскую площадь, парк Святого Джеймса, Биг-Бен, Вестминстерское Аббатство, здание Адмиралтейства, штаб-квартиру Королевской конной гвардии и резиденции премьер-министра Соединенного Королевства (Даунинг Стрит 10), здания Парламента. Вы увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, а также другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с Лондоном. Вы погрузитесь в удивительную историю и красочную современную жизнь Лондона, узнаете о его особенностях и найдете ключ к пониманию его по-настоящему английского характера. На прогулке вы узнаете об исторических событиях, архитектуре и судьбе главных достопримечательностей Лондона, как они менялись с течением времени и чем являются для британцев здесь и сейчас. Все это поможет сложить целостное представление об истории города. Приглашаем вас на прогулку!

в 09:30 по расписанию Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Трафальгарская площадь

Уайтхолл

Резиденция премьер министра на Даунинг Стрит 10

Парламентская площадь

Королевский парк Сент-Джеймс

Букингемский дворец

Биг Бен

Парламент Что включено Услуги профессионального русскоязычного гида, внешний осмотр достопримечательностей Что не входит в цену Трансфер до места встречи на экскурсию Где начинаем и завершаем? Начало: Трафальгар Сквер, станция метро Чаринг Кросс Завершение: St. James Park Когда и сколько длится? Когда: в 09:30 по расписанию Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.