Пешая прогулка 👣 - верный способ узнать и полюбить старый Лондон! За пару часов мы обойдем самые значимые места исторического центра: Трафальгарскую площадь, парк 🌳 Святого Джеймса, Биг-Бен, Вестминстерское Аббатство, здание Адмиралтейства, штаб-квартиру Королевской конной гвардии и резиденции премьер-министра Соединенного Королевства (Даунинг Стрит 10), здания Парламента. Вы увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, а также другие достопримечательности 🏛️, с которых стоит начать знакомство с Лондоном. Вы погрузитесь в удивительную историю 📖 и красочную современную жизнь Лондона, узнаете о его особенностях и найдете ключ к пониманию его по-настоящему английского характера. На прогулке вы узнаете об исторических событиях, архитектуре и судьбе главных достопримечательностей Лондона, как они менялись с течением времени и чем являются для британцев здесь и сейчас. Все это поможет сложить целостное представление об истории города.

Приглашаем вас на прогулку!