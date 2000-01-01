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Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона

4.7
5 отзывов
Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
Во время пешеходной экскурсии 🧭 мы пройдем по главным историческим местам Лондона.

За 2 часа посетим Трафальгарскую площадь, заглянем в парк 🌳 Святого Джеймса, посмотрим на башню Биг-Бена и Букингемский дворец.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €25 за человека

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Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона

Что вы увидите

  • Трафальгарская площадь
  • Whitehall
  • резиденция премьер министра на Даунинг Стрит 10
  • Парламентская площадь
  • королевский парк St James Park
  • Buckingham palace
  • Big Ben
  • Парламент
Пешая прогулка 👣 - верный способ узнать и полюбить старый Лондон! За пару часов мы обойдем самые значимые места исторического центра: Трафальгарскую площадь, парк 🌳 Святого Джеймса, Биг-Бен, Вестминстерское Аббатство, здание Адмиралтейства, штаб-квартиру Королевской конной гвардии и резиденции премьер-министра Соединенного Королевства (Даунинг Стрит 10), здания Парламента. Вы увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, а также другие достопримечательности 🏛️, с которых стоит начать знакомство с Лондоном. Вы погрузитесь в удивительную историю 📖 и красочную современную жизнь Лондона, узнаете о его особенностях и найдете ключ к пониманию его по-настоящему английского характера. На прогулке вы узнаете об исторических событиях, архитектуре и судьбе главных достопримечательностей Лондона, как они менялись с течением времени и чем являются для британцев здесь и сейчас. Все это поможет сложить целостное представление об истории города.
Приглашаем вас на прогулку!
Что входит
  • Услуги профессионального русскоязычного гида
  • внешний осмотр достопримечательностей
Что не входит
  • входные билеты
  • трансфер до места встречи на экскурсию
Начало
🚩 Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Место завершения
🏁 St. James Park
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Amitours D.
Amitours D.
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5 отзывов оставили туристы

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