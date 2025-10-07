читать дальше

стоила того. Динамично, красиво и конечно же очень вкусно! Помимо дегустаций сыров, пива и всего вкусненького, что только попадалось на нашем пути, Дарья вплетает в эту экскурсию очень интересные и красивые места, которые вы вряд ли найдете самостоятельно. Также она очень гибко подстраивалась под наши интересы и вкусы. Спасибо огромное за это. Совет, тем кто собирается на эту прогулку- не завтракайте, а то все можете и не осилить. Не сомневайтесь, это одна из самых лучших экскурсий, которые мы посетили.