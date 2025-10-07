Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Лондоне – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Лондоне на русском языке, цены от £225. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по Mayfair
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости
Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair
Начало: В районе метро Green Park
«А после прогулки по Mayfair мы можем отправиться на дегустацию в лучший винный магазин Великобритании — Hedonism Wine Евгения Чичваркина»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону: от сыров до вина
Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива
«А для любителей крепких напитков у меня припасены места для дегустации джина или виски»
Сегодня в 13:00
11 дек в 10:00
£225 за всё до 6 чел.
Виски-экскурсия в Cotswolds Distillery - из Лондона
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Виски-экскурсия в Cotswolds Distillery - из Лондона
Изысканный день в сердце старой Англии
«Финалом экскурсии станет дегустация фирменных напитков — виски и джина, которые производятся исключительно из местного сырья»
12 дек в 08:30
14 дек в 08:30
£639 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 октября 2025
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Очень рекомендуем гастрономический тур с Дарьей по Лондону. Нам с женой очень понравилось - Лондон заиграл новыми гранями и полюбился нам еще больше! Дарья - великолепная собеседница, кладезь знаний и очень позитивная по энергетике.
  • Н
    Николай
    26 июля 2025
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Чудесный опыт гастрономической экскурсии по Лондону.
    Дарья - знающий все местный гид, приятный и тактичный)
    Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Мы брали экскурсию Большая гастрономическая прогулка по Лондону на компанию из 6 человек и с уверенностью можем сказать, что она
    читать дальше

    стоила того. Динамично, красиво и конечно же очень вкусно! Помимо дегустаций сыров, пива и всего вкусненького, что только попадалось на нашем пути, Дарья вплетает в эту экскурсию очень интересные и красивые места, которые вы вряд ли найдете самостоятельно. Также она очень гибко подстраивалась под наши интересы и вкусы. Спасибо огромное за это. Совет, тем кто собирается на эту прогулку- не завтракайте, а то все можете и не осилить. Не сомневайтесь, это одна из самых лучших экскурсий, которые мы посетили.

  • I
    IRINA
    19 мая 2025
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Дарья очень приятная девушка, замечательный гид и отличный собеседник. Очень пунктуальная, ответственная и внимательная. Провела для нас потрясающую гастрономическую прогулку.
    читать дальше

    Мы получили массу полезной и интересной информации (и не только гастрономической), очень вкусно поели и посетили много классных мест, в которые потом неоднократно возвращались. Дарья очень классный рассказчик - вот прям заслушаешься. С первой минуты завладела нашим вниманием и для нас экскурсия пролетела как один миг. И такая экскурсия это действительно must have в Лондоне.

  • М
    Михаил
    1 ноября 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Дарья - Великолепный Гид, особенно понравилось детям, а это признак высокого класса.
  • А
    Александр
    13 октября 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Хочется поблагодарить Дарью за прекрасную экскурсию!
    Подстраиваясь под мои интересы и текущие мероприятия в городе, она смогла на ходу адаптировать наш
    читать дальше

    маршрут и активность под наиболее оптимальный и интересный режим. Помимо стандартных и нестандартных открытий в кулинарной области, ей удалость вплести в свой рассказ историю города (и страны), что дополнительно усилило впечатление от города и экскурсии. И конечно же разговор о кулинарных пристрастиях местных жителей был познавательным (а также вдохновил на попытки включения британской кухни в свой рацион уже дома).

  • И
    Игорь
    4 июля 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    С Дарьей заранее, сразу после бронирования, обговорили детали маршрута. Также Дарья дала нам несколько консультаций в целом по нашему визиту в Лондон (были в первый раз). В итоге получился шикарный маршрут по основным достопримечательностям города с "захватом" вкусностей по пути.
  • S
    Siarhei
    1 июля 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Спасибо, Дарье за замечательную экскурсию. Очень советую. Отлично погуляли и вкусно перекусили. Эту экскурсию нужно брать в первый день пребывания в Лондоне.
  • V
    Valeria
    6 апреля 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
    Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
  • М
    Мария
    2 апреля 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Всё прекрасно, большое спасибо Даше!
  • В
    Вячеслав
    28 марта 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Дарья - невероятно интересный и обаятельный гид!
  • Я
    Ярослав
    14 февраля 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Спешу оставить отзыв так как эта экскурсия была просто замечательная. Содержание, подача, маршрут и общая атмосфера супер! Время пролетело незаметно, даже не поняли как смогли так много пройти, на одном дыхании! Сильно рекомендую!

