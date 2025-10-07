Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости
Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair
Начало: В районе метро Green Park
«А после прогулки по Mayfair мы можем отправиться на дегустацию в лучший винный магазин Великобритании — Hedonism Wine Евгения Чичваркина»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону: от сыров до вина
Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива
«А для любителей крепких напитков у меня припасены места для дегустации джина или виски»
Сегодня в 13:00
11 дек в 10:00
£225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Виски-экскурсия в Cotswolds Distillery - из Лондона
Изысканный день в сердце старой Англии
«Финалом экскурсии станет дегустация фирменных напитков — виски и джина, которые производятся исключительно из местного сырья»
12 дек в 08:30
14 дек в 08:30
£639 за всё до 4 чел.
- ССергей7 октября 2025Очень рекомендуем гастрономический тур с Дарьей по Лондону. Нам с женой очень понравилось - Лондон заиграл новыми гранями и полюбился нам еще больше! Дарья - великолепная собеседница, кладезь знаний и очень позитивная по энергетике.
- ННиколай26 июля 2025Чудесный опыт гастрономической экскурсии по Лондону.
Дарья - знающий все местный гид, приятный и тактичный)
Спасибо большое!
- ЕЕлена20 июля 2025Мы брали экскурсию Большая гастрономическая прогулка по Лондону на компанию из 6 человек и с уверенностью можем сказать, что она
- IIRINA19 мая 2025Дарья очень приятная девушка, замечательный гид и отличный собеседник. Очень пунктуальная, ответственная и внимательная. Провела для нас потрясающую гастрономическую прогулку.
- ММихаил1 ноября 2024Дарья - Великолепный Гид, особенно понравилось детям, а это признак высокого класса.
- ААлександр13 октября 2024Хочется поблагодарить Дарью за прекрасную экскурсию!
Подстраиваясь под мои интересы и текущие мероприятия в городе, она смогла на ходу адаптировать наш
- ИИгорь4 июля 2024С Дарьей заранее, сразу после бронирования, обговорили детали маршрута. Также Дарья дала нам несколько консультаций в целом по нашему визиту в Лондон (были в первый раз). В итоге получился шикарный маршрут по основным достопримечательностям города с "захватом" вкусностей по пути.
- SSiarhei1 июля 2024Спасибо, Дарье за замечательную экскурсию. Очень советую. Отлично погуляли и вкусно перекусили. Эту экскурсию нужно брать в первый день пребывания в Лондоне.
- VValeria6 апреля 2024Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
- ММария2 апреля 2024Всё прекрасно, большое спасибо Даше!
- ВВячеслав28 марта 2024Дарья - невероятно интересный и обаятельный гид!
- ЯЯрослав14 февраля 2024Спешу оставить отзыв так как эта экскурсия была просто замечательная. Содержание, подача, маршрут и общая атмосфера супер! Время пролетело незаметно, даже не поняли как смогли так много пройти, на одном дыхании! Сильно рекомендую!
