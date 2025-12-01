Лондон предлагает уникальную возможность прогуляться по его знаковым местам с аудиогидом. Маршрут начинается у Тауэрского моста и ведёт через театр «Бридж», Саутваркский собор и рынок Боро. Туристы увидят небоскрёб The
Время начала: 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30
Что можно увидеть
- Театр «Бридж»
- Саутваркский собор
- Рынок Боро
- Тауэрский мост
- Лондонский мост
- Небоскрёб The Shard
- Доки Святой Катарины
- HMS Belfast
- Кампус Гая
- Музей моды и текстиля
- Парк Поттерс Филдс
- Тауэр
Описание билета
- Театр «Бридж» — современный драматический театр в Саутварке, известный нестандартными постановками.
- Саутваркский собор — англиканский храм с 900-летней историей, возведённый в нормандском стиле.
- Рынок Боро — один из старейших продовольственных рынков Лондона с блюдами британской и международной кухни.
- Тауэрский мост — разводной мост через Темзу, один из символов Лондона.
- Лондонский мост — историческая переправа, соединяющая центр города с южным берегом.
- Небоскрёб The Shard — самое высокое здание Лондона с панорамным видом на город.
- Доки Святой Катарины — бывшие склады, превращённые в район с ресторанами и магазинами.
- HMS Belfast — военный корабль-музей, рассказывающий историю британского флота.
- Кампус Гая (Лондонский университет Короля) — один из крупнейших университетских кампусов в центре города.
- Музей моды и текстиля — пространство, посвящённое истории моды и текстильного искусства.
- Парк Поттерс Филдс — зелёная зона на южном берегу Темзы с видом на Тауэрский мост.
- Тауэр — средневековая крепость, бывшая королевской резиденцией и хранилищем королевских драгоценностей.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет на Тауэрский мост.
- Обратите внимание: аудиоэкскурсия внутри Тауэрского моста не предусмотрена и проходит только по городу.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|£32
|Детский: билет + аудиотур
|£18
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тауэрского моста
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
