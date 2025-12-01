Мои заказы

Аудиоэкскурсия по Лондону + билет на Тауэрский мост

Лондон - город контрастов, где история встречается с современностью. Прогулка от Тауэрского моста к The Shard откроет новые грани столицы
Лондон предлагает уникальную возможность прогуляться по его знаковым местам с аудиогидом. Маршрут начинается у Тауэрского моста и ведёт через театр «Бридж», Саутваркский собор и рынок Боро. Туристы увидят небоскрёб The
Shard и посетят исторические доки Святой Катарины. Прогулка завершится у парка Поттерс Филдс, откуда открывается вид на Тауэр.

Этот маршрут позволит взглянуть на Лондон с новой стороны, оценив его богатую историю и современную архитектуру

5 причин купить этот билет

  • 🎧 Аудиогид на смартфоне
  • 🌉 Входной билет на Тауэрский мост
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 📱 Приложение с картами
  • 🕒 Гибкий график посещения
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30

Что можно увидеть

  • Театр «Бридж»
  • Саутваркский собор
  • Рынок Боро
  • Тауэрский мост
  • Лондонский мост
  • Небоскрёб The Shard
  • Доки Святой Катарины
  • HMS Belfast
  • Кампус Гая
  • Музей моды и текстиля
  • Парк Поттерс Филдс
  • Тауэр

Описание билета

  • Театр «Бридж» — современный драматический театр в Саутварке, известный нестандартными постановками.
  • Саутваркский собор — англиканский храм с 900-летней историей, возведённый в нормандском стиле.
  • Рынок Боро — один из старейших продовольственных рынков Лондона с блюдами британской и международной кухни.
  • Тауэрский мост — разводной мост через Темзу, один из символов Лондона.
  • Лондонский мост — историческая переправа, соединяющая центр города с южным берегом.
  • Небоскрёб The Shard — самое высокое здание Лондона с панорамным видом на город.
  • Доки Святой Катарины — бывшие склады, превращённые в район с ресторанами и магазинами.
  • HMS Belfast — военный корабль-музей, рассказывающий историю британского флота.
  • Кампус Гая (Лондонский университет Короля) — один из крупнейших университетских кампусов в центре города.
  • Музей моды и текстиля — пространство, посвящённое истории моды и текстильного искусства.
  • Парк Поттерс Филдс — зелёная зона на южном берегу Темзы с видом на Тауэрский мост.
  • Тауэр — средневековая крепость, бывшая королевской резиденцией и хранилищем королевских драгоценностей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет на Тауэрский мост.
  • Обратите внимание: аудиоэкскурсия внутри Тауэрского моста не предусмотрена и проходит только по городу.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур£32
Детский: билет + аудиотур£18
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Тауэрского моста
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Лондоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Лондона

