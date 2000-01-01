Групповая пешеходная экскурсия ⛳ пожаловать в театральный квартал Ковент-Гарден и веселый квартал Сохо! Мы заблудимся на бурлящих узких улочках необычных районов Лондона. Узнаем про театры и развлечения для взрослых, прогуляемся по Косому переулку из Гарри Поттера, увидим, где пил пиво Чарли Чаплин, репетировали и записывались легендарные группы Биттлз и Роллинг Стоунс, разрывал толпу в клочья Джимми Хендрикс и начинала свою карьеру певица Адель. Мы увидим по-настоящему огромный книжный магазин и театры с известными по всему миру мюзиклами. Притоны и кофейни, клубы и этнические рестораны китайского квартала, греков, итальянцев, русских – все это ждёт нас на прогулке 👣 в Сохо и Ковент-Гарден.

Не рекомендуется посещение экскурсии 🧭 с детьми до 14 лет.