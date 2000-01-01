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Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден

5
7 отзывов
Ирина И.
Ирина И. – Гид из Лондона
Добро пожаловать в театральный квартал Ковент-Гарден и веселый квартал Сохо! Театры, развлечения для взрослых.

кофейни, клубы и этнические рестораны китайского квартала, греков, итальянцев, русских – все это ждёт нас на экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €35 за человека

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Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден
Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден

Что вы увидите

  • Район Сохо
  • Район Ковент-Гарден
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ пожаловать в театральный квартал Ковент-Гарден и веселый квартал Сохо! Мы заблудимся на бурлящих узких улочках необычных районов Лондона. Узнаем про театры и развлечения для взрослых, прогуляемся по Косому переулку из Гарри Поттера, увидим, где пил пиво Чарли Чаплин, репетировали и записывались легендарные группы Биттлз и Роллинг Стоунс, разрывал толпу в клочья Джимми Хендрикс и начинала свою карьеру певица Адель. Мы увидим по-настоящему огромный книжный магазин и театры с известными по всему миру мюзиклами. Притоны и кофейни, клубы и этнические рестораны китайского квартала, греков, итальянцев, русских – все это ждёт нас на прогулке 👣 в Сохо и Ковент-Гарден.
Не рекомендуется посещение экскурсии 🧭 с детьми до 14 лет.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Трафальгарская площадь
Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден
Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден
Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден
Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина И.
Ирина И.
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7 отзывов оставили туристы

Ирина И. проводит ещё 4 экскурсии

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