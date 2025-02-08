Denis проводит ещё 2 экскурсии

Представьте себя за рулем знаменитого даблдэкера или в кабине машиниста первого в мире метрополитена.Эта экскурсия в Музей общественного транспорта Лондона предлагает не только взглянуть на викторианские конки и эдвардианские омнибусы,

но и глубже понять, как транспортная система отражает менталитет англичан. Отправляясь в район Ковент Гарден, вы окунетесь в атмосферу театральной жизни, узнаете о британских мюзиклах и истории английского масонства, а также насладитесь выступлениями уличных музыкантов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Викторианская конка, первое метро и двухэтажные автобусы

В лондонском Музее транспорта вы познакомитесь с потрясающей коллекцией общественного транспорта города: англичане со всей свойственной им педантичностью сохранили и собрали с одном месте вагоны викторианской конки, омнибусы начала 19 века, двухэтажные трамваи, троллейбусы и, конечно, автобусы – от самых первых моделей до современных машин. Вы проследите, как развивался Лондон и его транспортная система, сможете попробовать себя в роли водителя старинного трамвая в интерактивных залах, а также увидите вагоны 19 века, которые использовались в старейшем метро в мире.

Ковент Гарден – район театров, масонов и пабов

Вы окунетесь в атмосферу Ковент Гардена, где кипит театральная жизнь Лондона. Здесь вы узнаете о знаменитых британских мюзиклах, рассмотрите здание Королевской оперы и увидите культовые места, о которых знает каждый поклонник английской литературы: площадь, где торговала цветами героиня пьесы Бернарда Шоу, дом, где началась литературная биография Диккенса, и многое другое. Кроме того, именно в Ковент Гардене вы узнаете историю английского масонства, отыщете старинными пабами и послушаете уличных музыкантов Лондона.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты в Музей для участников экскурсии и для гида: 18 фунтов для взрослых, дети – бесплатно.