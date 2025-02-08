Denis проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

Лондон от омнибуса до автобуса

Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Представьте себя за рулем знаменитого даблдэкера или в кабине машиниста первого в мире метрополитена.

Эта экскурсия в Музей общественного транспорта Лондона предлагает не только взглянуть на викторианские конки и эдвардианские омнибусы,
читать дальшеуменьшить

но и глубже понять, как транспортная система отражает менталитет англичан.

Отправляясь в район Ковент Гарден, вы окунетесь в атмосферу театральной жизни, узнаете о британских мюзиклах и истории английского масонства, а также насладитесь выступлениями уличных музыкантов

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Уникальная коллекция транспорта
  • 🚇 Интерактивные залы музея
  • 🎭 Атмосфера театрального Ковент Гардена
  • 📚 Литературные места Диккенса
  • 🎶 Уличные музыканты и старинные пабы
Лондон от омнибуса до автобуса
Лондон от омнибуса до автобуса
Лондон от омнибуса до автобуса

Что можно увидеть

  • Музей общественного транспорта
  • Королевская опера
  • Ковент Гарден

Описание экскурсии

Викторианская конка, первое метро и двухэтажные автобусы

В лондонском Музее транспорта вы познакомитесь с потрясающей коллекцией общественного транспорта города: англичане со всей свойственной им педантичностью сохранили и собрали с одном месте вагоны викторианской конки, омнибусы начала 19 века, двухэтажные трамваи, троллейбусы и, конечно, автобусы – от самых первых моделей до современных машин. Вы проследите, как развивался Лондон и его транспортная система, сможете попробовать себя в роли водителя старинного трамвая в интерактивных залах, а также увидите вагоны 19 века, которые использовались в старейшем метро в мире.

Ковент Гарден – район театров, масонов и пабов

Вы окунетесь в атмосферу Ковент Гардена, где кипит театральная жизнь Лондона. Здесь вы узнаете о знаменитых британских мюзиклах, рассмотрите здание Королевской оперы и увидите культовые места, о которых знает каждый поклонник английской литературы: площадь, где торговала цветами героиня пьесы Бернарда Шоу, дом, где началась литературная биография Диккенса, и многое другое. Кроме того, именно в Ковент Гардене вы узнаете историю английского масонства, отыщете старинными пабами и послушаете уличных музыкантов Лондона.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты в Музей для участников экскурсии и для гида: 18 фунтов для взрослых, дети – бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 326 туристов
Наша команда — профессиональные гиды, которые покажут вам всю красоту Ливерпуля, Лондона, Манчестера, Эдинбургу, Глазго, Кембриджа, Оксфорда и других городов. Можем показать интересные места съемок знаменитых кинолент. Мы стараемся прислушиваться
читать дальшеуменьшить

к интересам путешественников. В отличии от многих гидов мы не ставим своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого выбираем наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится вам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
С удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченный человек и с широким кругозором гид. Открыт к общению, хорошее чувство юмора, комфортный человек,подробно отвечал на вопросы и помогал понять общество Британии, делился личным опытом, знаниями, оценкой … очень интересно и познавательно. Рекомендую
С удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченный
С удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченный
С удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченный
С удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченный
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лондона

Похожие экскурсии на «Лондон от омнибуса до автобуса»

Обзорная экскурсия по Лондону: от London Eye до Трафальгарской площади
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Лондону: от London Eye до Трафальгарской площади
Погрузитесь в атмосферу Лондона, исследуя его знаменитые достопримечательности от London Eye до Трафальгарской площади. Уникальные истории и виды ждут вас
Начало: В районе London Eye
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:30
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
£40 за человека
Большая обзорная экскурсия по Лондону
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Лондону
Погрузитесь в историю Лондона, посетив знаковые места, такие как Букингемский дворец и Тауэр, в комфортабельной поездке на авто
11 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от £560 за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от £200 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
14 авг в 13:00
18 авг в 17:00
от £240 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лондоне
от £260 за экскурсию