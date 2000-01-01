Denis проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Викторианская конка, первое метро 🚇 и двухэтажные автобусы

В лондонском Музее транспорта вы познакомитесь с потрясающей коллекцией общественного транспорта города: англичане со всей свойственной им педантичностью сохранили и собрали с одном месте вагоны викторианской конки, омнибусы начала 19 века, двухэтажные трамваи, троллейбусы и, конечно, автобусы – от самых первых моделей до современных машин. Вы проследите, как развивался Лондон и его транспортная система, сможете попробовать себя в роли водителя старинного трамвая в интерактивных залах, а также увидите вагоны 19 века, которые использовались в старейшем метро в мире.

Ковент Гарден – район театров, масонов и пабов

Вы окунетесь в атмосферу Ковент Гардена, где кипит театральная жизнь Лондона. Здесь вы узнаете о знаменитых британских мюзиклах, рассмотрите здание Королевской оперы и увидите культовые места, о которых знает каждый поклонник английской литературы: площадь, где торговала цветами героиня пьесы Бернарда Шоу, дом, где началась литературная биография Диккенса, и многое другое. Кроме того, именно в Ковент Гардене вы узнаете историю 📖 английского масонства, отыщете старинными пабами и послушаете уличных музыкантов Лондона.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты 🎫 в Музей 🖼 для участников экскурсии 🧭 и для гида: 18 фунтов для взрослых, дети – бесплатно.