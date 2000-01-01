Denis проводит ещё 2 экскурсии

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Лондон от омнибуса до автобуса

Обзорная прогулка по Ковент Гардену с посещением лондонского Музея транспорта

Denis
Denis – Гид из Лондона
Знаменитые двухэтажные автобусы, первый в мире метрополитен, омнибусы и конки — несомненно, Лондон может похвастаться совершенно особенной транспортной историей 📖.

На экскурсии 🧭 по Музею общественного транспорта вы не только рассмотрите эдвардианские омнибусы, викторианские конки и первые модели автобусов, но и лучше поймете менталитет англичан.

Приготовьтесь сесть за руль даблдэкера, попробовать себя в роли машиниста метрополитена и прочувствовать дух старой Англии.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 130£117 за экскурсиюскидка10%

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Лондон от омнибуса до автобуса
Лондон от омнибуса до автобуса

Что вас ожидает

Викторианская конка, первое метро 🚇 и двухэтажные автобусы
В лондонском Музее транспорта вы познакомитесь с потрясающей коллекцией общественного транспорта города: англичане со всей свойственной им педантичностью сохранили и собрали с одном месте вагоны викторианской конки, омнибусы начала 19 века, двухэтажные трамваи, троллейбусы и, конечно, автобусы – от самых первых моделей до современных машин. Вы проследите, как развивался Лондон и его транспортная система, сможете попробовать себя в роли водителя старинного трамвая в интерактивных залах, а также увидите вагоны 19 века, которые использовались в старейшем метро в мире.

Ковент Гарден – район театров, масонов и пабов
Вы окунетесь в атмосферу Ковент Гардена, где кипит театральная жизнь Лондона. Здесь вы узнаете о знаменитых британских мюзиклах, рассмотрите здание Королевской оперы и увидите культовые места, о которых знает каждый поклонник английской литературы: площадь, где торговала цветами героиня пьесы Бернарда Шоу, дом, где началась литературная биография Диккенса, и многое другое. Кроме того, именно в Ковент Гардене вы узнаете историю 📖 английского масонства, отыщете старинными пабами и послушаете уличных музыкантов Лондона.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты 🎫 в Музей 🖼 для участников экскурсии 🧭 и для гида: 18 фунтов для взрослых, дети – бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Лондон от омнибуса до автобуса
Лондон от омнибуса до автобуса
Лондон от омнибуса до автобуса
Лондон от омнибуса до автобуса
Лондон от омнибуса до автобуса
Лондон от омнибуса до автобуса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Denis
Denis
Живу в Англии с 2005 года. Профессиональный гид, руководитель туристической компании. Особенно хорошо мне знакома сфера кино и творчества, так как кино — мое хобби, и я участвовал в ряде крупных телепроектов и фильмов. Знаком со звездами фильмов про Гарри Поттера и Джеймс Бонда. Могу показать интересные места съемок этих и других кинопроектов. Я стараюсь прислушиваться к интересам путешественников. В отличии от многих гидов я не ставлю своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого стараюсь выбрать наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится туристам. Я обожаю город Лондон и хочу поделиться своей любовью к этому городу с путешественниками.
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