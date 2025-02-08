Denis проводит ещё 2 экскурсии

Викторианская конка, первое метро и двухэтажные автобусы
В лондонском Музее транспорта вы познакомитесь с потрясающей коллекцией общественного транспорта города: англичане со всей свойственной им педантичностью сохранили и собрали с одном месте вагоны викторианской конки, омнибусы начала 19 века, двухэтажные трамваи, троллейбусы и, конечно, автобусы – от самых первых моделей до современных машин. Вы проследите, как развивался Лондон и его транспортная система, сможете попробовать себя в роли водителя старинного трамвая в интерактивных залах, а также увидите вагоны 19 века, которые использовались в старейшем метро в мире.
Ковент Гарден – район театров, масонов и пабов
Вы окунетесь в атмосферу Ковент Гардена, где кипит театральная жизнь Лондона. Здесь вы узнаете о знаменитых британских мюзиклах, рассмотрите здание Королевской оперы и увидите культовые места, о которых знает каждый поклонник английской литературы: площадь, где торговала цветами героиня пьесы Бернарда Шоу, дом, где началась литературная биография Диккенса, и многое другое. Кроме того, именно в Ковент Гардене вы узнаете историю английского масонства, отыщете старинными пабами и послушаете уличных музыкантов Лондона.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные билеты в Музей для участников экскурсии и для гида: 18 фунтов для взрослых, дети – бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 326 туристов
Наша команда — профессиональные гиды, которые покажут вам всю красоту Ливерпуля, Лондона, Манчестера, Эдинбургу, Глазго, Кембриджа, Оксфорда и других городов. Можем показать интересные места съемок знаменитых кинолент. Мы стараемся прислушиваться читать дальшеуменьшить
к интересам путешественников. В отличии от многих гидов мы не ставим своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого выбираем наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
С удовольствием посетили с мужем музей транспорта и погуляли с Денисом по центру города. Очень увлеченный человек и с широким кругозором гид. Открыт к общению, хорошее чувство юмора, комфортный человек,подробно отвечал на вопросы и помогал понять общество Британии, делился личным опытом, знаниями, оценкой … очень интересно и познавательно. Рекомендую
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