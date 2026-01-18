Индивидуальная
до 5 чел.
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Исторические факты и metropolitan stories - в очень структурной и при этом невероятно живой манере
Начало: У Трафальгарской площади
«Вы увидите старейший театр Лондона и самый дорогой джентльменский клуб»
Завтра в 09:00
7 июн в 10:00
£180 за всё до 5 чел.
Билеты
Театр «Глобус» - живая история Шекспира с экскурсией по легендарной сцене
Начало: ГВ53+637 Лондон, Великобритания
«Легенда Лондона Театр «Глобус» — это культовая сцена, построенная в 1599 году и возрожденная в 1990-х благодаря радикальной идее одного человека»
£22 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Театральный Лондон: от классики до культовых мюзиклов
Пройти по главным театральным улицам и почувствовать магию сцены
Начало: Около Leicester Square
«Пройдём по главным театральным улицам Лондона и обсудим, как этот район превратился в один из самых известных театральных центров мира»
Завтра в 11:30
8 июн в 15:30
£270 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Экскурсия была очень интересной. Было здорово представить, как выглядел «Глобус» раньше, а гид оказался очень эрудированным и увлечённым.
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В
Наш гид Ллир был просто потрясающим — очень знающий и при этом с отличным чувством юмора. Экскурсия на 10 из 10!
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Ф
Удивительно снова оказаться в «Глобусе» после такого перерыва. Экскурсия получилась очень увлекательной, а само место — по-настоящему впечатляющим. Рекомендую!
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Хочу поблагодарить нашего гида Ирину за прекрасную экскурсию по Ковент-Гардену 🌸 С ней время пролетело незаметно - лёгкое, позитивное общение,
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Великолепная была прогулка с Ириной - по комфортному пешеходному маршруту, узнали много нового и интересного про уже вроде бы знакомый район Лондона))
+3
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O
Мы узнали множество интересных фактов, почувствовали дух старого Лондона и увидели места, которые сами бы точно не нашли. Нам всё очень понравилось, и мы с удовольствием рекомендуем эту экскурсию.
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P
Нам понравилось все!
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I’m
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Ирина провела для нас прекрасную экскурсию по Ковент Гардену! Большое спасибо за интересную подачу и замечательный маршрут! Очень рекомендуем Ирину,если хочется спокойно и познавательно провести время!
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Полное попадание с Ириной по вкусам и ожиданиям . Я думаю, так как Ирина прекрасно разбирается в истории Лондона и превосходный рассказчик.
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Всего 38 отзывов в Лондоне в категории "Театральные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Театральные»
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Сейчас в Лондоне в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 270. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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