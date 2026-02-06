Представьте себе вечер, проведенный в самых атмосферных и исторически значимых пабах Лондона.
Вас ждет не просто дегустация британского пива, но и уникальная возможность окунуться в истории, которые хранят стены этих заведений.
От
Вас ждет не просто дегустация британского пива, но и уникальная возможность окунуться в истории, которые хранят стены этих заведений.
От
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Пинта пива включена в стоимость
- 👑 Пабы с историей королей и премьер-министров
- 📚 Места встреч известных писателей и артистов
- 🕵️♂️ Эксклюзивные заведения для избранных
- ⚓ Легенды о контрабандистах и преступниках
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Эта экскурсия хороша в любое время года, так как посещение пабов не зависит от погодных условий. Вы сможете насладиться атмосферой Лондона и его историческими заведениями в любое время.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Паб, где танцевала королева Елизавета I
- Паб, где любили выпить Марк Твен, Конан Дойл и Оскар Уайльд
- Паб, любимый премьер-министрами
- Заведение для избранных
- Паб контрабандистов и преступников
- Паб с последней пинтой перед казнью
- Паб, где Карл Маркс и Фридрих Энгельс провозгласили Манифест коммунистической партии
Описание экскурсии
Культовые пабы, их всемирно известные завсегдатаи и неизвестные широкому кругу забавные истории о них — такова наша программа. Мы заглянем:
- В паб, где танцевала королева Елизавета I со своим любовником
- В местечко, где Марк Твен, Конан Дойл и Оскар Уальд любили выпить вечерком
- В паб, любимый всеми премьер-министрами. Здесь и сейчас часто встречаются и выпивают члены правительства и парламента
- В заведение, куда можно попасть только с опытным проводником
- Заглянем и туда, где собирались контрабандисты и матёрые лондонские преступники, чтобы обсудить свои тёмные дела за пинтой лагера или эля
- Посетим паб, где давали выпить последнюю пинту преступникам перед казнью
- Зайдём туда, где Карл Маркс и Фридрих Энгельс провозгласили Манифест коммунистической партии
Организационные детали
- В первом пабе одна пинта пива включена в стоимость экскурсии
- Экскурсию можно провести для большего числа людей. За каждого дополнительного человека — доплата 45 фунтов
- Экскурсия возможна с детьми от 15 лет и только в сопровождении взрослых. В этом случае прошу предупредить — маршрут будет скорректирован
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 392 туристов
Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. Главное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличная экскурсия по пабам! Влад — потрясающий гид: очень живой, харизматичный и отлично знающий тему. Это не просто «поход по барам», а настоящее путешествие по истории пабной культуры и города.
Маршрут
Маршрут
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Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный, с отличным чувством юмора! Рассказал не только историю пабов, но и историю самой страны
+2
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Спасибо Владу! Очень крутая, нестандартная, познавательная экскурсия) Старинные пабы со своей историей, особенной аурой, энергетикой и местным колоритом; вкусное пиво - то, что нужно для первого знакомства с Лондоном) Экскурсия прошла так, как будто это была встреча старых знакомых - легко, непринуждённо)
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О
Отзыв не про пиво))) Пиво в Лондоне на каждом углу и даже чаще)))
Но….
Если хотите попить пиво в нереально старинных и крутых пабах… вам сюда! Мимо некоторых пабов мы по несколько
Но….
Если хотите попить пиво в нереально старинных и крутых пабах… вам сюда! Мимо некоторых пабов мы по несколько
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Д
Влад-прекрасный гид! Внимательный, коммуникабельный, заботливый и очень интересный! мы получили огромное количество положительных эмоций! спасибо огромное!
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Прекрасная экскурсия и особо хочется отметить Влада, как гида и человека: непринужденное общение, глубокие знания в истории и других направлениях. Это действительно увлекательная и крайне интересная прогулка по пабам, а
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