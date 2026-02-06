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Пабы Лондона: старейшие и знаменитые

Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Представьте себе вечер, проведенный в самых атмосферных и исторически значимых пабах Лондона.

Вас ждет не просто дегустация британского пива, но и уникальная возможность окунуться в истории, которые хранят стены этих заведений.

От
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королевских особ до великих писателей и премьер-министров - каждый паб имеет свою уникальную историю.

Позвольте себе насладиться пинтой пива, включенной в стоимость экскурсии, и познакомьтесь с легендарными местами, которые стали свидетелями исторических событий и личных драм.

Эта экскурсия - не просто путешествие по пабам, это погружение в историю Лондона через его самые знаменитые и любимые заведения

5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Пинта пива включена в стоимость
  • 👑 Пабы с историей королей и премьер-министров
  • 📚 Места встреч известных писателей и артистов
  • 🕵️‍♂️ Эксклюзивные заведения для избранных
  • ⚓ Легенды о контрабандистах и преступниках

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Эта экскурсия хороша в любое время года, так как посещение пабов не зависит от погодных условий. Вы сможете насладиться атмосферой Лондона и его историческими заведениями в любое время.
Сейчас август — это идеальное время.
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые

Что можно увидеть

  • Паб, где танцевала королева Елизавета I
  • Паб, где любили выпить Марк Твен, Конан Дойл и Оскар Уайльд
  • Паб, любимый премьер-министрами
  • Заведение для избранных
  • Паб контрабандистов и преступников
  • Паб с последней пинтой перед казнью
  • Паб, где Карл Маркс и Фридрих Энгельс провозгласили Манифест коммунистической партии

Описание экскурсии

Культовые пабы, их всемирно известные завсегдатаи и неизвестные широкому кругу забавные истории о них — такова наша программа. Мы заглянем:

  • В паб, где танцевала королева Елизавета I со своим любовником
  • В местечко, где Марк Твен, Конан Дойл и Оскар Уальд любили выпить вечерком
  • В паб, любимый всеми премьер-министрами. Здесь и сейчас часто встречаются и выпивают члены правительства и парламента
  • В заведение, куда можно попасть только с опытным проводником
  • Заглянем и туда, где собирались контрабандисты и матёрые лондонские преступники, чтобы обсудить свои тёмные дела за пинтой лагера или эля
  • Посетим паб, где давали выпить последнюю пинту преступникам перед казнью
  • Зайдём туда, где Карл Маркс и Фридрих Энгельс провозгласили Манифест коммунистической партии

Организационные детали

  • В первом пабе одна пинта пива включена в стоимость экскурсии
  • Экскурсию можно провести для большего числа людей. За каждого дополнительного человека — доплата 45 фунтов
  • Экскурсия возможна с детьми от 15 лет и только в сопровождении взрослых. В этом случае прошу предупредить — маршрут будет скорректирован

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 392 туристов
Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. Главное
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увлечение — это история и культура Европы. И, конечно, Древняя Греция, Междуречье, Древний Египет и Рим. У меня есть огромное желание рассказать вам о многочисленных известных и малоизвестных событиях, фактах и артефактах разных времён.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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Отличная экскурсия по пабам! Влад — потрясающий гид: очень живой, харизматичный и отлично знающий тему. Это не просто «поход по барам», а настоящее путешествие по истории пабной культуры и города.

Маршрут
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продуман идеально: пабы разные по атмосфере и истории, многие — такие места, куда сам никогда бы не попал. Влад рассказывает увлекательно, с юмором, много интересных историй и неожиданных фактов. Чувствуется, что он любит своё дело и умеет заинтересовать.

Отдельный плюс — лёгкая, дружеская атмосфера. Не было ощущения формальной экскурсии — скорее прогулка с хорошим знакомым, который знает все лучшие места.

Очень рекомендую всем, кто хочет не только выпить хорошего пива, но и узнать город с необычной стороны! 🍻

Отличная экскурсия по пабам! Влад — потрясающий гид: очень живой, харизматичный и отлично знающий тему. Это
Отличная экскурсия по пабам! Влад — потрясающий гид: очень живой, харизматичный и отлично знающий тему. Это
Отличная экскурсия по пабам! Влад — потрясающий гид: очень живой, харизматичный и отлично знающий тему. Это
Отличная экскурсия по пабам! Влад — потрясающий гид: очень живой, харизматичный и отлично знающий тему. Это
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Каримова
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный, с отличным чувством юмора! Рассказал не только историю пабов, но и историю самой страны
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и города! Все места которые мы смогли посетить были настолько колоритными, что просто не хотелось уходить! Все было настолько здорово, что решили обязательно повторить и вместе с Владом изучать новые места! Спасибо!

Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,+2
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,
Хотим поделиться впечатлениями о нашей экскурсии по пабам. В первую очередь хочется отметить Влада воспитанный, начитанный,
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Владимир
Спасибо Владу! Очень крутая, нестандартная, познавательная экскурсия) Старинные пабы со своей историей, особенной аурой, энергетикой и местным колоритом; вкусное пиво - то, что нужно для первого знакомства с Лондоном) Экскурсия прошла так, как будто это была встреча старых знакомых - легко, непринуждённо)
Спасибо Владу! Очень крутая, нестандартная, познавательная экскурсия) Старинные пабы со своей историей, особенной аурой, энергетикой и
Спасибо Владу! Очень крутая, нестандартная, познавательная экскурсия) Старинные пабы со своей историей, особенной аурой, энергетикой и
Спасибо Владу! Очень крутая, нестандартная, познавательная экскурсия) Старинные пабы со своей историей, особенной аурой, энергетикой и
Спасибо Владу! Очень крутая, нестандартная, познавательная экскурсия) Старинные пабы со своей историей, особенной аурой, энергетикой и
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О
Отзыв не про пиво))) Пиво в Лондоне на каждом углу и даже чаще)))
Но….
Если хотите попить пиво в нереально старинных и крутых пабах… вам сюда! Мимо некоторых пабов мы по несколько
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раз проходили, и даже мысли не возникало, что внутри… старый Лондон, аутентичный интерьер и куча вещей, которые радуют глаз.
В общем… отличная экскурсия, Влад - приятный эрудированный собеседник, очень рекомендуем.
На такую экскурсию надо идти голодным и с абсолютным желанием попробовать максимальное количество сортов пива. Особенно рекомендуем эли из каска. Сортов такого эля в Англии просто невообразимое количество. В общем… готовьтесь выпить 9-10 пинт отличного эля и хорошо провести время.

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Д
Влад-прекрасный гид! Внимательный, коммуникабельный, заботливый и очень интересный! мы получили огромное количество положительных эмоций! спасибо огромное!
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Михаил
Прекрасная экскурсия и особо хочется отметить Влада, как гида и человека: непринужденное общение, глубокие знания в истории и других направлениях. Это действительно увлекательная и крайне интересная прогулка по пабам, а
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также разговор о Лондоне и Великобритании в целом. Причем продолжалась даже больше заявленного и не чувствовалось из-за этого никакого напряжения.

Также Влад очень помог в другой день с посещением Тауэра и также поделился интересными историями.

Обязательно рекомендую к посещению эту экскурсию, а сам в следующий приезд с радостью посещу другие экскурсии Влада. Спасибо большое!

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