Как насчёт пинты британского пива в атмосфере культовых пабов? Не думайте долго! Я покажу вам заведения, куда захаживали короли и премьер-министры. Проведу в любимые места джентльменов удачи.



А может, мы посидим в пабах, где встречались известные писатели и артисты? Вы обогатитесь ворохом историй и в каждом пабе получите по пинте, уже включённой в стоимость экскурсии.