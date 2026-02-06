Представьте себе вечер, проведенный в самых атмосферных и исторически значимых пабах Лондона.Вас ждет не просто дегустация британского пива, но и уникальная возможность окунуться в истории, которые хранят стены этих заведений.От

королевских особ до великих писателей и премьер-министров - каждый паб имеет свою уникальную историю. Позвольте себе насладиться пинтой пива, включенной в стоимость экскурсии, и познакомьтесь с легендарными местами, которые стали свидетелями исторических событий и личных драм. Эта экскурсия - не просто путешествие по пабам, это погружение в историю Лондона через его самые знаменитые и любимые заведения

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Эта экскурсия хороша в любое время года, так как посещение пабов не зависит от погодных условий. Вы сможете насладиться атмосферой Лондона и его историческими заведениями в любое время.

Сейчас август — это идеальное время.