Выпить в местах, которые посещали (и посещают) аристократия, богема и контрабандисты
Как насчёт пинты британского пива в атмосфере культовых пабов? Не думайте долго! Я покажу вам заведения, куда захаживали короли и премьер-министры. Проведу в любимые места джентльменов удачи.
А может, мы посидим в пабах, где встречались известные писатели и артисты? Вы обогатитесь ворохом историй и в каждом пабе получите по пинте, уже включённой в стоимость экскурсии.
А может, мы посидим в пабах, где встречались известные писатели и артисты? Вы обогатитесь ворохом историй и в каждом пабе получите по пинте, уже включённой в стоимость экскурсии.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Культовые пабы, их всемирно известные завсегдатаи и неизвестные широкому кругу забавные истории о них — такова наша программа. Мы заглянем:
- В паб, где танцевала королева Елизавета I со своим любовником
- В местечко, где Марк Твен, Конан Дойл и Оскар Уальд любили выпить вечерком
- В паб, любимый всеми премьер-министрами. Здесь и сейчас часто встречаются и выпивают члены правительства и парламента
- В заведение, куда можно попасть только с опытным проводником
- Заглянем и туда, где собирались контрабандисты и матёрые лондонские преступники, чтобы обсудить свои тёмные дела за пинтой лагера или эля
- По желанию посетим паб, где давали выпить последнюю пинту пиратам перед казнью
Организационные детали
- В каждом пабе одна пинта пива включена в стоимость экскурсии
- Экскурсию можно провести для большего числа людей. За каждого дополнительного человека — доплата 45 фунтов
- Экскурсия возможна с детьми от 15 лет и только в сопровождении взрослых
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vlad — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 25 туристов
Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. Главное увлечение — это история и культура Европы. И конечно, Древняя Греция, Междуречье, Древний Египет и Рим. У меня есть огромное желание рассказать вам о многочисленных известных и малоизвестных событиях, фактах и артефактах разных времён.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маржан
22 сен 2023
Здравствуйте! Была с друзьями в Лондоне нас 6 человек! Влад провел замечательную экскурсию по пабам Лондона. У нас немного изменились планы, но Влад не отказался от нас и не смотря по позднее время показал нам местные пабы. Показал и рассказал о ночной жизни Лондона! Спасибо!!!
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